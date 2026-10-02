Разкрита тайна сделка в реч на Зеленски вкара Киев в дипломатически капан с Южна Корея

П резидентът на Южна Корея заплаши с последващи действия срещу Украйна, освен ако Киев не се извини за разкриването на подробности около сделка, сключена за севернокорейски военнопленници.

Володимир Зеленски обяви на Общото събрание на ООН миналия месец, че Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници, биещи се на страната на Русия.

Сеул обвини Киев в нарушаване на споразумението за конфиденциалност по въпроса, въведено с цел защита на войниците, въпреки че украинските представители отричат това.

Президентът Ли Дже Мьон заяви в социалните мрежи през нощта: „Ако отказът да се признаят фактите и да се поднесе публично извинение продължи, ще предприемем допълнителни мерки“.

Външните министри на двете страни също са обсъждали как Киев би могъл да отговори на притесненията на Сеул, включително с евентуално извинение, съобщи пред репортери висш представител на южнокорейското външно министерство, цитиран от местните медии.

„Не бих искал да наричам това инцидент. Да кажем, че е дипломатическо недоразумение“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха по време на събитие, съобщават украински медии.

Според Чо Хан-бом от Корейския институт за национално обединение, допълнителните мерки биха могли да засегнат хуманитарната и финансовата подкрепа на Южна Корея за Украйна.

Руски удари по ключови мостове и инфраструктура в Киев

През нощта Русия нанесе масирана вълна от атаки с около 108 дрона срещу Украйна. В столицата Киев бе поразена жилищна сграда, при което загина най-малко един човек, а двама бяха ранени.

Едновременно с това руските сили нанесоха тежки щети върху Южния мост над река Днепър - една от основните артерии, свързващи източните и западните части на столицата. Кметът на Киев Витали Кличко потвърди, че Южният мост и мостът „Патон“ са напълно затворени за автомобилно и железопътно движение и в двете посоки, а преминаването по моста „Метро“ е частично ограничено.

От руското министерство на отбраната заявиха, че съоръжението е използвано за прехвърляне на войски и военни товари за украинските сили в Донбас. Ударите маркират нова фаза в атаките срещу Киев, тъй като мостовете в столицата не са били обект на подобни директни нападения досега.

Блокада на черноморските пристанища

Освен столицата, подцел на руските атаки бе и черноморското крайбрежие. Москва заяви, че е нанесено поражение върху пристанищните съоръжения в Измаил, съобщавайки, че през тях се прекарват военни товари и гориво за украинската армия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че за Москва е от ключово значение напълно да спре морските доставки на оръжие, боеприпаси и гориво за Украйна и че тези действия ще продължат.

Украински отговор по петролната инфраструктура във Волгоград

Същевременно Украйна нанесе удар с дрон по руския град Волгоград в южната част на страната. Атаката е била насочена срещу промишлени обекти в близост до голяма петролна рафинерия, като при падане на отломки е възникнал пожар в жилищна сграда и има един ранен.

Ударите срещу рафинерии са част от системната стратегия на Киев да поразява енергийната инфраструктура, поддържаща военните действия на Кремъл. Самият руски президент Владимир Путин призна в реч, че украинските атаки срещу руски петролни рафинерии са коствали на страната около 1% от нейния БВП.