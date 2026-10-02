Ескалация във Франция: Над 1000 блокирани училища и хиляди арести след протести на гимназисти

В ъв Франция протестите на гимназисти, започнали в района на Париж в края на септември, се разпространиха в редица градове и на 1 октомври прераснаха в серия от блокади, сблъсъци, пожари и нападения срещу обществени обекти.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи, на 1 октомври мобилизация е имало в 1027 учебни заведения, като 222 са били блокирани. В рамките на деня са извършени 1949 задържания, а министерството съобщава и за ранени служители на силите за сигурност.

Заляха учител с бензин и подпалиха училища във Франция

Протестите започнаха с блокади на гимназии, като участниците поставят въпроси, свързани с недостига на учители, необновените училищни сгради, натоварените учебни програми, големия брой ученици в някои класове и условията за обучение. Според „Льо Монд“ сред исканията са повече човешки и финансови ресурси за образованието, заместване на отсъстващи учители, подобряване на материалната база и промени, свързани с натоварването на учениците.

Към тези искания в хода на протестите се добавиха и оплаквания относно натиска, свързан с процедурата Parcoursup за кандидатстване във висши училища. Част от учениците посочват също проблеми с високите температури в учебните сгради по време на горещите дни и условията в претоварените училища.

France is burning: nearly 2,000 people detained during high school student protests



The demonstrations began on September 21 and have already affected more than 400 schools.



The students are demanding that the problems of overcrowded classrooms and teacher shortages be… pic.twitter.com/X3nmObcjvI — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026

На 1 октомври протестите се превърнаха в проблем за обществения ред в няколко големи града. В различни населени места бяха подпалени контейнери за отпадъци, хвърляни бяха предмети срещу полицията, а инфраструктурата претърпя сериозни щети. В Нант пожар засегна гимназия „Нелсън Мандела“, нанасяйки щети по входната част и покрива, което наложи временно затваряне на сградата. В Марсилия двама учители бяха залети с бензин пред гимназия „Виктор Юго“, а пожарникарски автомобил бе подпален, поради което градският транспорт в града бе временно спрян. В Тулуза също бяха регистрирани сблъсъци с полицията, а протестите засегнаха и около 30 университетски кампуса в страната.

Мащабът на мобилизацията нарасна бързо от парижкия регион към цялата страна, като протестите се провеждат в момент, когато Франция обсъжда бюджета за 2027 г. и мерките за ограничаване на публичните разходи.

В отговор на ескалацията премиерът Себастиен Лекорню свика междуведомствено кризисно заседание, определяйки инцидентите като „градско насилие“. Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес разпореди мобилизиране на допълнителни полицейски подразделения, а според данни на властите при сблъсъците са ранени над 300 представители на силите за сигурност и над 100 ученици и учители.

Министърът на образованието Едуар Жефре обяви, че повече от 400 учебни заведения ще бъдат затворени на 2 октомври, а учебният процес за тях се прехвърля дистанционно. Междувременно се разгоря и политически спор, след като правителството цитира оценки на разузнаването, че зад организацията стои партията „Непокорна Франция“ - обвинение, което формацията категорично отхвърли, определяйки протеста като напълно спонтанен.