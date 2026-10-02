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Ескалация във Франция: Над 1000 блокирани училища и хиляди арести след протести на гимназисти

Блокади в над 1000 училища, подпалени сгради и близо 2000 ареста за ден: Недоволството на учениците прерасна в масови безредици

Стела Христова Стела Христова

2 октомври 2026, 09:31
Ескалация във Франция: Над 1000 блокирани училища и хиляди арести след протести на гимназисти
Източник: АР/БТА

В ъв Франция протестите на гимназисти, започнали в района на Париж в края на септември, се разпространиха в редица градове и на 1 октомври прераснаха в серия от блокади, сблъсъци, пожари и нападения срещу обществени обекти.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи, на 1 октомври мобилизация е имало в 1027 учебни заведения, като 222 са били блокирани. В рамките на деня са извършени 1949 задържания, а министерството съобщава и за ранени служители на силите за сигурност.

Заляха учител с бензин и подпалиха училища във Франция

Протестите започнаха с блокади на гимназии, като участниците поставят въпроси, свързани с недостига на учители, необновените училищни сгради, натоварените учебни програми, големия брой ученици в някои класове и условията за обучение. Според „Льо Монд“ сред исканията са повече човешки и финансови ресурси за образованието, заместване на отсъстващи учители, подобряване на материалната база и промени, свързани с натоварването на учениците.

Към тези искания в хода на протестите се добавиха и оплаквания относно натиска, свързан с процедурата Parcoursup за кандидатстване във висши училища. Част от учениците посочват също проблеми с високите температури в учебните сгради по време на горещите дни и условията в претоварените училища.

На 1 октомври протестите се превърнаха в проблем за обществения ред в няколко големи града. В различни населени места бяха подпалени контейнери за отпадъци, хвърляни бяха предмети срещу полицията, а инфраструктурата претърпя сериозни щети. В Нант пожар засегна гимназия „Нелсън Мандела“, нанасяйки щети по входната част и покрива, което наложи временно затваряне на сградата. В Марсилия двама учители бяха залети с бензин пред гимназия „Виктор Юго“, а пожарникарски автомобил бе подпален, поради което градският транспорт в града бе временно спрян. В Тулуза също бяха регистрирани сблъсъци с полицията, а протестите засегнаха и около 30 университетски кампуса в страната.

Мащабът на мобилизацията нарасна бързо от парижкия регион към цялата страна, като протестите се провеждат в момент, когато Франция обсъжда бюджета за 2027 г. и мерките за ограничаване на публичните разходи.

В отговор на ескалацията премиерът Себастиен Лекорню свика междуведомствено кризисно заседание, определяйки инцидентите като „градско насилие“. Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес разпореди мобилизиране на допълнителни полицейски подразделения, а според данни на властите при сблъсъците са ранени над 300 представители на силите за сигурност и над 100 ученици и учители.

Министърът на образованието Едуар Жефре обяви, че повече от 400 учебни заведения ще бъдат затворени на 2 октомври, а учебният процес за тях се прехвърля дистанционно. Междувременно се разгоря и политически спор, след като правителството цитира оценки на разузнаването, че зад организацията стои партията „Непокорна Франция“ - обвинение, което формацията категорично отхвърли, определяйки протеста като напълно спонтанен.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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