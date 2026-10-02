Моторист загина при катастрофа във Варненско

М оторист на 31 години загина при катастрофа на пътя Долни чифлик - село Пчелник, съобщиха от полицията във Варна.

Инцидентът е станал в четвъртък, около 20:00 часа.

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По информация от полицията мотористът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, застигнал и блъснал в задната лява част автомобил, шофиран от 43-годишен мъж. Мотоциклетистът е загинал на място. Шофьорът на леката кола и пътникът до него са получили контузии, прегледани са и освободени за домашно лечение. Пътуващите с тях деца не са пострадали.

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Пробите на 43-годишния шофьор на леката кола за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.