От пламнали глави до оцелели убийци: Кървавата история на неуспешните екзекуции в САЩ

К риста Пайк стана първият осъден на смърт затворник, оцелял след смъртоносна инжекция, но тя е само поредният епизод в дългата и ужасяваща история на неуспешните екзекуции – от пламнали глави на полицейски убийци до пияни палачи по време на работа, пише New York Post.

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Според Информационния център за смъртното наказание, приблизително 3% от всички екзекуции в САЩ през века между 1890 г. и 2010 г. са завършили с провал.

The bloody history of botched executions - including cop-killer whose head exploded - after Christa Pike survived https://t.co/NAKUD0mhQH pic.twitter.com/EkmxJepA14 — New York Post (@nypost) October 1, 2026

Най-голям е броят на провалите при обесванията – общо 85 случая. Сред тях е и екзекуцията през 1901 г. на престъпника Том „Блек Джак“ Кечъм, чиято глава се откъсва при падането, тъй като палачите не са взели предвид колко много е качил на тегло, докато е бил в затвора.

Tom "Black Jack" Ketchum was an outlaw that was sentenced to death in 1901. The hangman botched the execution by using a rope that was too long, causing Tom's head to snap off. pic.twitter.com/jWq3akI1lc — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) October 22, 2023

Екзекуциите на електрически стол се нареждат на второ място по брой гафове, като в няколко случая главите на осъдените затворници буквално са се запалвали.

През 1900 г. главата на Джеси Таферо, осъден за убийство на полицай във Флорида, избухва в пламъци, когато операторите на електрическия стол правят неуспешен опит да пуснат ток през тялото му. Причината е, че погрешно са поставили непроводима синтетична гъба под маската му, превръщайки го в „човешко късо съединение“.

Седем години по-рано главата на друг затворник във Флорида също се запалва.

„Педро Медина... беше обявен за мъртъв в 7:10 ч. сутринта, но едва след като служител от затвора с предпазни ръкавици помогна за потушаването на пламъците, изригващи от главата на осъдения. В екзекуционната заседателна зала се събра толкова много дим, че се наложи да отворят прозорец към двора“, пише „Лос Анджелис Таймс“ през 1997 г.

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Смъртоносната инжекция, която е била замислена като съвременен и хуманен метод за екзекуция, отчита 75 неуспешни опита до 2010 г.

При един от случаите през 2014 г. кръвта на изнасилвача и убиец Клейтън Локет опръсква лекаря, който се опитва да постави инжекцията в областта на слабините му.

Christa Pike still alive, tried to help executioners find a good vein before botched lethal injection attempt: lawyer https://t.co/8GzPJJUQgQ pic.twitter.com/4R4R0etZIL — New York Post (@nypost) October 1, 2026

„Не мисля, че той осъзна, че е засегнал артерия. Спомням си само, че казах, че е ударил артерията. Имаше кръв навсякъде“, разказва парамедик пред „Гардиън“.

Само през 2022 г. в щата Алабама са регистрирани три неуспешни опита за смъртоносна инжекция. И тримата затворници са останали с множество прободни рани, синини, а в един от случаите – и с дълбоки разрези, докато медицинският екип се е опитвал безуспешно да открие подходяща вена.

Един от осъдените е прекарал 90 минути, завързан за кушетката, докато медиците многократно са го боли с игли, съобщават от Информационния център за смъртното наказание.