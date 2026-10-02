Криминален трилър във футбола: Обвиниха капитана на Мексико в отвличане на филмов продуцент

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Криминално-футболен сюжет се превърна в новина №1 в Мексико, след като популярен филмов продуцент обвини капитана на националния отбор по футбол Едсон Алварес в организиране на отвличане.

Хуан Хосе Лопес Ордониес е дал пълни показания пред полицията в Мексико Сити. В тях той твърди, че футболната звезда е организирал заговор с престъпна група през ноември 2024 г., за да го отвлече и заплаши.

По думите на Ордониес, Алварес му дължи над 200 хиляди долара за работата по документален филм, посветен на кариерата на капитана. Плащането е трябвало да бъде извършено през 2024 г., но заради забавянето продуцентът се свързал с футболиста на английския Уест Хям, за да попита кога ще получи хонорара си.

Вместо банков превод обаче, в дома на Ордониес нахлули двама маскирани мъже. Те го заплашили с оръжие, инжектирали му упойващо вещество във врата, поставили превръзка на очите му и го откарали на неизвестно място. Там той бил предупреден да спре да търси Алварес за пари, ако иска да избегне по-сериозни последици за живота си.