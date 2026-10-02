Huawei се фокусира върху фотографията с Pura 90s

Huawei представи новата си серия смартфони Pura 90s в България, като пусна на пазарa два флагмански модела, чиято основна характеристика са възможностите за фотография. HUAWEI Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max са налични от 1 октомври, като компанията позиционира серията чрез съчетание от усъвършенствани технологии за заснемане и отличителен нов дизайн.

Фотографията несъмнено е основният акцент. От Huawei посочват, че новата серия бележи напредък в три направления: телефото макро фотография, възможности на основната камера и качество на цветовете. Моделът Pura 90s Pro може да фокусира върху обекти от разстояние едва 5 см, което позволява заснемането на детайлни кадри в много близък план.

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Pura 90s Pro Max въвежда и Ultra Lighting HDR камера с голям 1/1,28-инчов RYYB сензор с 200МР, проектирана да запазва детайлите при трудни светлинни условия и портрети с контражур. Компанията казва, че технологията True-to-Colour Camera 2.0 осигурява 43% по-висока точност на цветовете и 34% по-широк обхват на цветовата обработка в сравнение с предходното поколение Pura 80.

Устройството поддържа обработка на 200МР RAW изображения в реално време на ниво чип, което позволява заснемане на ясни видеоклипове при до 20-кратно увеличение. Освен това моделът постига водеща в индустрията стабилизация на изображението по стандарта CIPA 7.0, елиминираща размазването при снимане от ръка.

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Изкуственият интелект също играе роля във фотографията. Функцията за композиция с AI разпознава сцени като портрети, сгради и пейзажи, като предоставя насоки в реално време, целящи да помогнат на потребителите да направят още по-добри кадри.

Що се отнася до захранването, и двата модела използват батерия с капацитет 5270 mAh. Pura 90s Pro поддържа 66W кабелно зареждане SuperCharge, докато при Pro Max мощността достига 100W. Моделът Pro Max е оборудван и с антирефлексно, устойчиво на надраскване стъкло Kunlun Glass, което според Huawei може да намали отблясъците с до 70%.

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Pura 90s Pro Max дебютира с първата в индустрията метална рамка с преливане на цветовете. Моделът се предлага в три цветови варианта: Blush Gold, Orange Ocean и Graphite Black. Pura 90s Pro предлага естетика, вдъхновена от лятото, с цветови опции Orange Soda, Coconut White и Mulberry Black. Цените им започват съответно от 1399 евро и 1199 евро.