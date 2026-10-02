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Учени откриха ДНК от древен вирус в Евангелие на 1000 години

Следите от вируса, запазени върху пергамент и зъби от бронзовата ера, разкриват, защо опасната зараза по овцете мъчи животновъдството от 3700 години

2 октомври 2026, 10:33
Учени откриха ДНК от древен вирус в Евангелие на 1000 години
Източник: iStock/Getty Images

Н еобичайно откритие на международни учени превърна хилядолетна реликва в биологичен архив. Върху страниците на прочутото „Йоркско евангелие“ (York Gospels), написано от англосаксонски монаси в края на X век, изследователи от Университетския колеж в Дъблин (UCD) са открили следи от ДНК на шарка по овцете (sheeppox).

Изследването, публикувано в престижното списание Science Advances, показва, че животинските кожи, използвани за направата на пергамента преди 1000 години, са запазили белези от опасния вирус.

Древният вирус не се е променил за хилядолетия

Сравнявайки генетичния материал от Евангелието с ДНК, извлечена от зъби на овце от бронзовата ера, учените установяват, че шарката по овцете заразява добитъка от над 3700 години.

„Йоркското евангелие се оказа истинска биологична капсула на времето“, се казва в изявлението на университета. Шарката по овцете е изключително заразна за животните (не преминава върху хора), води до висока смъртност сред младите агнета и унищожава добива на вълна, месо и мляко, което в миналото е било пагубно за цялото общество.

Водещият автор на проучването Луи Л'От обяснява, че за разлика от човешката вариола, геномът на вируса на овчата шарка е останал изключително стабилен през последните няколко хилядолетия.

Защо това откритие е важно днес?

Макар заразата да е на хиляди години, тя продължава да бъде сериозна заплаха за селското стопанство и в наши дни.

„Хората по света все още се борят с този патоген - наскоро например имаше огнище на овча шарка в Гърция, което нанесе огромни икономически щети“, посочва Л'От. Според него разкриването на древния генетичен код може да помогне на учените да разберат как вирусът се е адаптирал и как напълно да го ликвидират днес.

Откритието показва още, че библиотеките и архивите по света вероятно съхраняват още десетки древни ДНК следи от епидемии, скрити по страниците на средновековните ръкописи.

Източник: The Post    
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