Пеканов: Очакваме 1,8 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост до края на декември

О чакваме петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост да бъде получено до края на декември. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на блиц контрола в Народното събрание.

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

Искането за петото плащане е било изпратено до Европейската комисия, като с това България е приключила последните документални процедури, свързани с плащането.

Сумата е в размер на 1,8 млрд. евро.

По думите на Пеканов средствата са били под риск до неотдавна заради неизпълнени ключови реформи. Сега Европейската комисия предстои да оцени отправеното искане, като срокът за оценката е до два месеца.

ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по Плана за възстановяване

Какво е изпълнено?

Пеканов припомни част от инвестициите и реформите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред тях са създаването на нова Комисия за противодействие на корупцията, доставката на нови влакове, изграждането на STEM кабинети, завършването на домове за възрастни хора и хора с увреждания, както и на „строук“ центрове.

По думите му са извършени и ремонти и модернизация на някои психиатрични клиники, както и са приети законови промени.

Пеканов с информация за четвъртото плащане по ПВУ

„Имаше риск от загуба на над половин милиард евро“, посочи още Пеканов.

Той допълни, че в момента България води активни разговори с Европейската комисия и по подготовката на следващия програмен период.