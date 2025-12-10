Световни медии следят на живо масовите протести в България срещу правителството

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Д емонстрациите срещу правителството на "Желязков" се следят на живо не само в страната, но и от световните медии, които отразяват напрежението и масовото недоволство.

Хиляди хора се събраха на демонстрации в българската столица София и в други градове в сряда (10.12.2025), протестирайки срещу правителството, пише Reuters.

Агенцията отрази и протестите, които се състояха на 1 декември.

Ето какво написа екипът на Reuters за демострациите:

Хиляди хора се събраха на демонстрации в България, протестирайки срещу проекта за бюджет за 2026 г. Той е първият бюджет, изготвен в евро, преди страната-членка на Европейския съюз да приеме общата валута на 1 януари.

Някои протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията, която блокира офисите на управляващите партии в София, като ги замеряха с камъни, бутилки и пиратки. На 28 ноември, след подобни протести, малцинственото правителство на Росен Желязков обеща да върне бюджета за 2026 г. в парламента, за да осигури повече време за консултации с опозиционните партии, синдикатите и работодателите.

Около половината от българите се противопоставят на приемането на еврото, страхувайки се, че това ще засегне суверенитета на страната и че търговците ще се възползват от прехода от националната валута лев към еврото, за да вдигнат цените.

Президентът на Европейската централна банка, Кристин Лагард, предупреди този месец, че инфлацията може да скочи, когато балканската държава се присъедини към еврозоната.