"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Г раждани се събраха на антиправителствени протести в центъра на София и в редица други градове в България.

Организатори бяха "Продължаваме промяната - Демократична България", които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.

Внимание, шофьори! Протест затваря центъра на София

София

Протестиращите срещу правителството в центъра на София изпяха заедно химна на България. От сцената пяха химна и Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП - ДП). С това беше сложен край на демонстрацията, която започна в 18:00 часа. Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора. Засиленмо е полицейското присъствие в района. Движението е затворено за автомобили.

Множеството изпълни пространстовото от бул. "Мария Луиза" до Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Събралите се на протест под наслов "Оставка! Пеевски и Борисов вън!" няколко пъти пяха "Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз съм отдолу, за да не падне върху мен" и многократно, докато скачат, скандираха: "Кой не скача е дебел" и "Оставка". Песента беше изпята и от Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Беше излъчено и видео с лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов, на което той казва, че никога не би се коалирал с Бойко Борисов. Беше показан и пост на Трифонов, според който никога не би направил договори с Делян Пеевски. На екрана се излъчиха и кадри на Тошко Йорданов и Станислав Балабанов от "Има такъв народ", които казват, че с ДПС няма да преговарят. Протестиращи го освиркваха.

Разград

С изпяване заедно на националния химн завърши протестът в Разград срещу модела на управление на България. Той беше организиран от местната структура на „Продължаваме промяната - Демократична България".

„За тази България, за която се пее в химна сме се събрали всички тук. Искаме тя да е точно такава, каквато е описана в химна - свободна, справедлива и почтена“, каза общинският съветник от „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Общинския съвет в Разград Мирослав Грънчаров, който беше начело на протеста.

Пред микрофона застанаха редица хора, сред които и много млади хора. Те призоваха за премахване на корупционния модел на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по който се управлява и функционира държавата. Акценти в изказванията им бяха също защита на демократичното бъдеще на страната, по-голяма подкрепа за млади семейства и медици, спиране на кражбата на парите на народа. „Няма да позволим да се съсипва бъдещето ни в България, бъдещето на децата ни. Няма да оставим държавата си в ръцете на мафията и задкулисието. Мафията и задкулисието са силни само когато мълчим и навеждаме глави. Ние сме горди и свободни хора и няма да коленичим, а ще ги изметем, защото друго не заслужават. Нашият живот е в нашите ръце, заедно ще успеем“, заявиха още присъстващите от импровизираната трибуна.

Основните скандирания бяха „Оставка“, „България“, „Спрете корупцията“. Недоволните носеха и плакати с надписи „Оставка“, „Чистота е здраве. Изхвърлете боклука“, „Народа каза стига. Възмездие пристига“, „Кой печели, ако не гласуваш“. Участниците развяха български флагове. Пееха се и музикални импровизации с текст, препращащ към „падането на Пеевски“. Протестът премина спокойно, без да се наложи намеса от страна на полицията, която охраняваше събитието.

Община Велико Търново

Протестиращите във Велико Търново заявиха, че искат оставка на правителството и призоваха политиците да чуят гласа на хората.

Протестът във Велико Търново започна в 18:00 часа пред сградата на общинската администрация при засилено полицейско присъствие. В рамките на два часа беше затворена за движение на автомобили главната улица на града, където се събраха хора от различни възрасти, социални прослойки и с различни политически убеждения. Призивите на гражданите, които излязоха на импровизираната сцена бяха за оставка на правителството, както и за решаване на проблемите във всяка една сфера от обществения живот.

Организаторите на протеста призоваха всички изказващи се да спазват добрия тон и да бъдат толерантни, независимо от убежденията си. Общинският съветник от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Дончо Бораджиев посочи, че Велико Търново е изоставен град от това управление, защото вече 20 години няма магистрала и това струва човешки животи. Той припомни обещанията на управляващите, че до 2017 година автомагистрала „Хемус“ е трябвало да бъде построена, но това не е факт. След това обещанието е било, че до 2023 година магистралата ще стигне до областния център, но това днес все още не е изпълнено, а всеки загинал „по безобразните пътища“ тежи на съвестта на това управление, което е основателна причина то да си ходи, посочи той. „В този бюджет, който беше искрата на тези протести се опитват да се откраднат пари, които са необозрими за обикновения човек“, каза Бораджиев и подчерта, че в България все още няма детска болница, а се събират пари и се правят кампании за лечение на нуждаещите се в съседна Турция. По думите му “хората са оставени да умират в собствената си държава“.

Теодора Съпчева - представител на генерацията Z, подчерта, че протестите през последните седмица са доказателство, че младите хора са се събудили.

Ние знаем какво искаме, искаме нормален живот, каза от трибуната Елена Димитрова - преводач и общественик с активна гражданска позиция. Тя подчерта, че протестът е в името на децата, на младите хора и на образованите българи, които имат срамно ниски възнаграждения. „Днес имаше и протести на здравните работници, това е срам за една европейска държава, заяви тя.

Горд съм, че Велико Търново се събуди и показа, че е в центъра на България, заяви от трибуната Йордан Терзийски - бивш народен представител от партия “Продължаваме промяната“. „Градът, който пази българщината казва ясно – не на това безобразие“, подчерта той. Своята съпричастност заяви и Елена от Грузия- студентка по програма Еразъм, която подчерта, че гладът на хората е решаващ навсякъде по света.

Граждани, представители на сдружения, млади майки, студенти и работещи хора заявиха своите искания към властта, определяйки я, като неспособна да се справи с проблемите на обществото и настояха тя да си подаде оставката и да бъде сменена. Говорещите подчертаха, че на следващите избори трябва да се гласува активно, но с мисъл за бъдещето. Протестът завърши с изпълнение на българския химн и развяване на българските знамена. Провокации нямаше.

Ямбол

Жители на Ямбол също се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862". На мястото имаше полицейско присъствие. Протестът премина спокойно, без напрежение и провокации.

Събралите се на протеста под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта" изпълниха площадното пространство. Част от тях издигнаха плакати с надписи "Спрете да крадете парите ни", "Не храни прасето с твоите пари", "Стига сте наказвали работещите хора", "Нямало пари, а чекмеджетата им пълни". Протестиращите скандираха "Оставка" и "Мафията вън".

Протестиращите преминаха в шествие по централната пешеходна зона на града, по улиците "Георги Раковски" и "Търговска". Протестът е заявен от местната структура на партия "Продължаваме промяната", казаха от пресцентъра на Община Ямбол. Още в началото представители на организаторите призоваха за мирна демонстрация и подчертаха, че протестът е граждански, а не партиен.

"Пред вас съм като гражданин, като майка и учител. През класната ми стая са минали стотици деца – с мечти, с таланти, с надежди за бъдещето си. Именно заради тези деца съм тук. Не мога да стоя спокойно, когато млади хора, учители, инженери, лекари напускат нашата страна", каза един от ораторите на протеста Радостина Драгнева.

"Вчера някои ходиха на митинг, плащаха им пари. Някой на вас днес даде ли ви 50 лева, за да дойдете тук", обърна се към множеството общинският съветник в Ямбол д-р Георги Стефанов. Отсреща се чуха възгласи "не". "Вие сте свободни хора, дошло е време разделно, дошло е време доброто да победи. Докога ще търпим? Оставка", каза още той.

Стара Загора

Граждани се събраха на протест срещу правителството пред сградата на Областната управа в Стара Загора. Мероприятието е организирано от общинската структура на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в града, а уведомителното писмо за протеста е постъпило в местната администрация от Магдалена Овчарова, общински съветник от същата коалиция, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Събралите се скандират „Оставка“ и "Нас не ни е страх". Гражданите носят плакати, на които е написано "Стара Загора е будна", "Ще свалим това правителство" и "Няма да стане по този начин".

Протестът е охраняван от служители на реда.

Варна

С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха тази вечер на протестно шествие през центъра на града. Протестът бе организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“, но се присъединиха и представители на местната структура на „Възраждане“. По-късно от трибуната, издигната на площад "Независимост", организаторите посочиха, че протестът е надпартиен и е на всички свободни варненци и българи. В шествието се включиха общински съветници от двете политически формации, както и членове на ръководния екип на Общината в града.

Шествието тази вечер потегли от площад "Съединение", популярен в града като Червения. Със съдействието на полицията хората преминаха по бул. „Цар Освободител“, част от който бе затворен за движение. Спрени бяха и автомобилите по част от бул. „Цар Борис I“, за да преминат спокойно протестиращите. Когато първите от шествието достигнаха до района на емблематичния за Варна хотел "Черно море", последните бяха до Икономическия университет. По пътя към тях се присъединяваха и още хора. Малко по-късно множеството изпълни площад "Независимост". Водещият Борис Касиков посочи, че тази вечер няма да се дава думата на партийни лидери, а на студенти и млади медици. На трибуната един след друг излязоха няколко младежи, чиито основни послания бяха, че искат да останат в родината си, но не и по този начин. Хората, които в момента са във властта трябва да си отидат, ние не искаме да им плащаме сметката, посочиха говорителите. Те акцентираха върху нуждата от промяна и справедливост.

Участниците в шествието скандираха "Оставка", "Мафията вън", "Оставка със затвор", бяха издигнати и разнообразни плакати, включително карикатурни, с които се призоваваха управляващите в момента да си ходят.

Враца

Недоволни от управлението на държавата врачани излязоха тази вечер на пореден протест пред сградата на общинска администрация. Протестът бе организиран от местните структури на „Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Участниците носеха плакати „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“, „Ако не можете да спрете да крадете и лъжете, ние сме тук да ви помогнем“, „Оставка“, „Не ме е страх от Пеевски“ и др.

Митингът започна с химна на Република България, след което към участниците се обърна народният представител за врачанско от ПП-ДБ Деница Симеонова, която посочи, че на площада във Враца са се събрали хора, които искат да успяват със знанията и уменията си, а не с политическата си принадлежност.

„Знаем как надеждата понякога се стопява, но и как може тя да се завърне, ако сме заедно и обединени, както сега. И да, надеждата е тук, защото за първи сме тук с едно поколение, което не носи бремето на миналото, поколение, което е живяло навън, учило и е видяло, че достойният живот не е привилегия, а фраза“, обяви Симеонова и допълни, че целта на протеста е хората да се обявят против корупцията, системното погазване на законите, политическата арогантност, счупените здравни и социални системи.

След нея на трибуната се качиха бившият областен управител Стефан Стефанов, областният координатор на ПП – Враца Деян Войкин, общинските съветници Кирил Кунгалов и Владислава Лакова, д-р Тодор Тодоров и др. Всички бяха категорични, че това, което се случва в държавата е неприемливо и това правителство трябва да подаде оставка.

„Когато сме заедно и можем да отстояваме това - тук да имаме достойно бъдеще за нас, за малките деца, за всички, които искаме да се развиваме и да останем в нашия роден край. Ще бъдем тук, докато правителството подаде оставка“, обяви в края на протеста Деница Симеонова.

По време на протеста беше открита и подписка „Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта“. Протестът бе охраняван от органите на реда.

Пазарджик

Недоволни от политиките на правителството граждани се събраха на пешеходната зона в Пазарджик, в непосредствена близост до сградата на Общината.

Събитието бе организирано във Фейсбук от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и е обявено като мирен граждански протест.

Присъстващи скандираха "Оставка", развяваха националния трибагреник и знамето на Европейския съюз и издигнаха плакати с различни послания като "Достатъчно!", "Стига сте наказвали работещите хора" и "Писна ни от лъжи и обещания".

Пред недоволните думата взеха няколко неформални говорители, сред които кметът на с. Ивайло Цвятко Луджев, млад лекар и студенти. Те отправиха упрек към управляващите партии и към министрите от кабинета на Росен Желязков, че не спазват обещанията си и призоваха за незабавна оставка.

Протестната демонстрация в Пазарджик премина мирно при засилено полицейско присъствие.

Хасково

Освен оставка на кабинета, ораторите на антиправителствения митинг в Хасково тази вечер, издигнаха много други искания на почти двучасовия протест, който се състоя на централния площад "Свобода". Активисти на четири опозиционни партии - "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Възраждане" и "Величие" бяха сред множеството.

Митингът бе заявен в общината като "мирен граждански протест със социален характер". Вносител на уведомлението бе областният координатор на "Продължаваме промяната" Лозко Лозев.

"Етническо разделение или омраза в България? Няма етническа омраза и разделение в Хасково, повярвайте ми", каза водещият на проявата - оперативният директор в българска IT-компания Хасан Бекир. "Това стана снощи - похитени хора с похитителите си манифестираха в защита на един самозабравил се ояден човек. Но мафията вън не става със скандирания, става с действия", заяви Георги Пеев.

Общо 15 оратори застанаха пред микрофоните. Те отправиха критики към ремонтирания бюджет, настояха за "нов Избирателен кодекс и отстраняване на Бойко Борисов и Делян Пеевски от властта", осъдиха заиграването с етническата карта и призоваха и за висока избирателна активност на следващия вот. Други акценти бяха по-голяма подкрепа за млади семейства и медици.

"Недопустимо е в моята държава, цялата написана с главни букви, да бъде някаква бележка под линия, а основният текст за се пише от мафията", посочи поетесата и общественик от Харманли Светлана Николова.

Основните скандирания бяха "Оставка" и "Мафията вън". Протестът приключи мирно малко преди 20:00 часа.

Благоевград

С викове „Оставка“ благоевградчани протестираха тази вечер. Хора започнаха да се събират около първоначално обявения час – 18:00 часа и продължиха да се събират пред сграда „22 септември“ на централния площад „Георги Измирлиев“ в града, както и в пространството около фонтаните пред сградата на Общината, която се намира в съседство със залата.

По време на протеста хората носеха плакати, на които бяха изписали: „България не е кочина!“, „Защо няма пари за нас???“, „Там, където мълчим, несправедливостта говори“, „Искаме да се развиваме тук, но е свинщина“ и други. Хора развяваха и българското знаме. От сцената говори Симона Михалкова от екипа на „Младежи за промяна“.

В протеста се включиха хора от всички възрасти – деца, младежи и възрастни. Пред събралото се множество говори Спас Митев, който разказа, че протестира от пет години, а този протест е защото, по думите му, управляващите искат парите на хората. За тази година ние гражданите и фирмите на България ще внесем в държавния бюджет 80 милиарда лева и на тях не им стигат, каза от сцената Митев. Той посочи, че е взет кредит от 18 милиарда, а исканията са да бъде изтеглен нов дълг от 20 милиарда. По думите му всеки гражданин на страната вече дължи 9000 лева, а общият дълг на държавата е 60 млрд. лева. Единствената причина да искат повече пари, е да ни управляват, да ни казват какво да прави, посочи Спас Митев.

Пред протестиращите излезе и общественикът от Разлог Велина Кулина, която каза пред протестиращите, изхождайки от опита си като майка на двама синове – на 28 и на 19 години, единият от които от години живее и работи в чужбина, че сегашните младежи искат достойно образование, среда, в която да избират, а не да бъдат уреждани на работа по партийна принадлежност на родителите си.

Пред протестиращите излезе и актрисата Жанет Керанова, която призова „като българска жена и майка“, всяка жена, без значение етнос, религия, социално положение, да застане до децата си, които се борят за своето бъдеще, за да имат те право на избор и да не бъдат прокуждани в чужбина.

От сцената общественикът Калоян Ханджийски каза, че протестът успява, защото хората са се изправили и са казали, че „ще им вземем главите“. Той разказа, че протестира от години, но сега мотивът му са децата, за които трябва да се осигури добро бъдеще.

Пред протестиращите излезе момче, което каза, че чува, че хора се делят. Не сте тук, за да се делите, тук сме единствено с целта да се отървем от олигархията, от мафията, да кажем „не“ на един гаден бюджет, каза той и призова хората да са единни. На сцената се качи и момиче, което се представи като Алекс, студентка в трети курс, която разказа, че преди три години е имала възможност да учи в престижен университет в Италия, но е избрала да остане в България и да гради бъдещето си тук. Тя каза, че много млади хора са направили този избор и призова „нека не съжаляваме за това“.

Пред протестиращите излязоха тази вечер Васил Цанев, Никола Кателиев и Христо Караманолев – студентите, които на 1 декември организираха по своя инициатива първият протест срещу бюджета, който се проведе в Благоевград. Те изразиха мнение, че „хората се събудиха, хората се ядосаха, няма да спрем и ще продължаваме, докато не настъпи промяна“.

На протеста три деца се качиха на сцената, за да изпеят химна на България, към което се присъединиха всички протестиращи. По време на протеста събралите се хора осветиха площадното пространство с фенерите на телефоните си, а в края на проявата всички млади хора се събраха пред и на сцената.

Ловеч

Протестиращите в Ловеч срещу правителството шестваха по централните улици на града. Първоначално се събраха пред сградата на Областната администрация, за да изразят недоволството си от настоящото управление и с искане оставката на правителството.

Те издигнаха плакати, чийто послания гласяха: „Оставка на правителството“, „Нямало пари, а чекмеджетата им пълни!“, „Стига сте наказвали работещите хора!“, „Не храни прасето с твоите пари!“, "Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта! Морал в политиката, реформи и прозрачност! Никакви партийни квоти и агресия! 35 г. стигат - Радев не е алтернатива!" и др. Скандираха: „Оставка!“ и „Мафия“.

На място бе организирана и подписка в подкрепа на инициативата на ПП „Продължаваме промяната“ – „Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта!“.

Протестът бе заявен от областния координатор на политическа партия „Продължаваме промяната“ в Ловеч Искрен Арабаджиев, потвърдиха от Общината и полицията.

„За втори път излизаме солидарно със София, с цялата страна, срещу бюджета, който приемат, и за оставка на правителството. Видяхте, че масово народът протестира за оставка на това правителство, което не може да управлява. Искаме да си ходи, да отидем на нови избори и в крайна сметка да дойдат други, които могат да свършат тази работа, която хората искат. Протестите ще продължат. Искаме да покажем, че и в Ловеч има недоволни граждани към управлението в момента.“, каза пред журналисти Арабаджиев.

По думите му проблемите в страната са много. „Смятам, че това, което можем да направим като граждани, е да отидем на избори. Дали ще ги решат, това ще покажат политиците след това, които бъдат избрани, и дали могат да управляват по-добре от настоящото управление. Но българите не трябва да се плашат от отиване на избори. Това е единственият инструмент, с който разполагаме като граждани“, добави Арабаджиев.

Според него новият бюджет е като стария, но нов. Оттеглянето на вдигането на осигуровките е само отлагане до следващата година. „Даже планираха за тази година два процента увеличение, а сега планират за следващите две години с три процента. Така че нищо се постига извън това да теглят допълнително заеми и да натоварват всички бъдещи поколения с това. Така че ние смятаме, че не е необходимо да се вдигат данъците и осигуровките, но те не са способни да направят такъв бюджет, който да го предвиди това нещо“, заяви още Искрен Арабаджиев.

От трибуната Мирослав Йонков, общински съветник от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, каза, че освен оставка и нови избори, искат и нов избирателен кодекс, както и машинно гласуване, „за да няма отново кражби на вота и хиляди купени гласове. И затова е нужно още нещо. Нужно е масово гласуване, нужно е всеки един от нас да отиде до урните и да гласува, защото законодателят ни е дал това право, нашият глас, за да избираме нашите управляващи. И това е единственият начин“, добави Йонков.

По време на шествието протестиращите се спряха първо пред местните централи на ДПС и на ГЕРБ. След това преминаха по централния булевард „България“, ул. „Ал. Стамболийски“ и по пешеходната зона се върнаха обратно пред сградата на Областната администрация.

Служители на полицията спираха за кратко движението за преминаване на колоната от протестиращи.

Шествието завърши с химна на България „Мила Родино“ и скандирания „Българи, юнаци“.

По данни на организаторите в протеста са се включили около 300 души, а според полицията – около 200.

Сливен

Пред сградата на Община Сливен от 18:00 часа започна протест, организиран от местната структура на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България". Демонстрацията преминава под надслов „Оставка! Вън Делян Пеевски и Бойко Борисов от властта“ и е официално заявена в Общината.

На площада протестиращите скандират „Оставка!“, „Мафията вън!“ и носат плакати, на които пише: „Оставка", "Ново начало-нов край", „Не сме кочина! Искаме държава!“, „Gen Z – не гледат отстрани“ и „Държавата не е частна собственост“.

Пред сградата на Общината има и видео екран, на който се излъват сатирични видеоклипове с участието на Делян Пеевски.

Троян

Граждани се събраха на протест срещу правителството за първи път в Троян. Протестът беше организиран от жителките на града Елица Досева и Петя Велчевска в социалните мрежи. Проявата премина под надслов „Троян не спи! Искаме нормална държава! Оставка!“. Организаторите декларираха, че не са членове на никоя политическа партия и всеки може да се присъедини към протеста и да изрази гражданската си позиция. Протестът в Троян премина без изказвания на говорители.

„На нас ни трябват интелигентни хора в управлението, които да са мотивирани да създадат добро бъдеще, добро настояще за хората в тази държава, някой, който да го е грижа, каза пред журналисти Петя Велчевска. Тя подчерта, че не смята Бойко Борисов и Делян Пеевски за годни да управляват и призова хората, ако сега правителството падне, да излязат да гласуват на следващи избори, за да не се излиза отново след две-три години отново по площадите.

„Това в никакъв случай не е най-добрият момент да искаме оставка на правителството, но това, че толкова много хора са уморени и са и изтощени от цялото това нещо, което е чудесно и ви обещавам, че ако сега свалим правителството, вярвам и призовавам всички тези хора, които сега са по площадите да излязат и да гласуват, да гласуват по съвест, по душа. Да отделят 10-15 минути да прегледат качествени източници, истински медии, да видят какво пишат за хората, които им обещават да оправят тая държава. И гласувайте, за да може да не излизаме по площадите след 2-3 години пак, да имаме някакво по-читаво правителство“, каза тя.

Подкрепяме протестите на всички хора в нашата държава, които искат достоен начин на живот, заявиха организаторите.

По думите на Елица Досева подхожда се с насмешка към поколението на „Джен Зитата“. „Това младо поколение, което е родено основно в следкомунистическата история на България, гласува вече от много години, има деца, бизнес, плаща данъци и от години е част от работната сила. Сега е нашият момент да променим това, защото само се оплакваме и така или иначе твърде много се оплакваме“, заяви тя. Според нея доброто управление на България ще повлияе добре на всеки, няма значение кой за какво гласува и от какъв етнос е. Всички сме едно и това трябва да ни води напред.

„Ние сме поколение, което не се интересуваме твърде много кой от коя партия е. Интересува ни кой какъв човек е, какви принципи има и какво ще направи, за да си свърши работата, така че да е добре българският народ“, допълни Петя Велчевска. „Не може от главните етажи на властта да ни гледат с насмешка, не може да се държат все едно нищо не зависи и ние сме нищо. Не става така. Имаме нужда от държава, в която има последици за хората, които нарушават законите, имаме нужда от общество, което спазва законите, от по-добро здравеопазване, от по-добро образование, а когато изтичат толкова много пари през пръстите на корупцията – не става“, допълни тя.

„България е била на три морета, няма да я дадем на две прасета“, „Ти му викаш: „Спри да крадеш!“, то ти вика „Не на омразата!“, са част от лозунгите, които протестиращите носеха, Сред протестиращите имаше и хора, носещи българското знаме, чуваха се скандирания „Оставка“. На протеста присъстваха хора от различни поколения, много хора бяха дошли с децата си.

Протестът продължи около час и половина, като премина спокойно, без да се наложи намеса от страна на полицията, която охраняваше събитието.

Казанлък

Граждани се събраха на централния площад „Севтополис“ в Казанлък на мирен протест с искане за оставка на правителството, който продължи над два часа. Инициативата е гражданска и е организирана в социалните мрежи, като официално уведомление е получено в общинската администрация, а инициаторите посочиха, че протестът е надпартиен.

На протеста бяха отправени призиви за незабавна оставка на кабинета „Желязков", за оставката на Бойко Борисов и Делян Пеевски, срещу служителите на МВР, срещу ДПС. Протестиращите скандираха „Мафията вън" и „Довиждане". призиви

Те носеха плакати: „Просто искаме нормална държава", „Мразим ви безплатно", „Страхливци", „България е наша", „Мутри вън", „Българи юнаци" и други.

Единственото искане на днешния протест и това, за което сме се събрали днес гражданите на Казанлък, е оставка на сегашното управление, каза пред журналисти Тоня Коларова, която е подала официалното искане към администрацията за днешния мирен протест. Аз не мога да говоря от името на другите граждани, единственото, което съм направила, е да заявя нашето участие и всеки да дойде и да каже своите искания, посочи тя. Коларова подчерта, че протестът не е партиен, и че тя не е член или симпатизант на никоя от управляващите или опозиционни партии.

Вчера в официалната си фейсбук страница от местната структура на политическа партия „Възраждане“, чиито представители се включиха в днешния протест, призоваха всички свободни граждани да се присъединят към акцията в Казанлък с основно искане за оставка на управляващите, като също отбелязаха, че инициативата е надпартийна.

Към края на демонстрацията на централния площад част от протестиращите тръгнаха на импровизирано шествие и спряха за около 10 минути движението на булевард „Кн. Ал. Батенберг“, след което продължиха и стигнаха до сградата на местната администрация. По време на демонстрацията отново се чуха скандирания за оставка и за излизане на „мафията“ от управлението на държавата. Организаторите ги призоваха да се оттеглят и да се върнат на централния площад. Шествието беше охранявано от органите на реда.

Организаторите уточниха, че подаденото искане е било за мирен протест на централния площад и това е била причината да призоват хората да се разпръснат и да се върнат там.

Бургас

Граждани се събраха пред сградата на Община Бургас с искане за оставката на правителството. Протестът, който е под наслов: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“, е организиран от местните структури на “Продължаваме промяната”, “Да, България”, "Демократи за силна България" и Гражданско движение “Бургазлии”. На място има засилено полицейско присъствие.

Хората са издигнали плакати с надписи “Оставка” и “Мафията вън” и скандират “Оставка”. За протеста на пл. “Атанас Сириков” е обособена и сцена.

На голям екран излъчват клипове от социални мрежи, откъси от телевизионни предавания, интервюта, както и кадри от предишни протести в София.

Има организирана подписка за оставка на правителството, заяви Димитър Найденов от "Да, България". Той каза, че на предходния протест в Бургас е имало поне три хиляди души, а по думите му днешният е по-многолюден.

Длъжници сме на младите хора. Не бива да им завещаваме мафиотизирана държава. Не бива да прогонваме децата си в други държави, където един ден да раждат нашите внуци, каза Найденов.

Плевен

В Плевен протестът срещу управляващите премина в шествие по централната пешеходна улица. Той е заявен в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България" (ДСБ).

Протестът, който продължи повече от два часа, започна пред сградата на Общината. На него присъстваха и народните представители от парламентарната група на ПП-ДБ Свилен Трифонов и Богдан Богданов.

Пред събралото се множество Трифонов заяви, че изборът дали да дойде в Плевен или да остане днес в София е бил лесен, защото неговото място е тук, където е роден, където е израсъл и където живее цялото му семейство. Той попита протестиращите ще позволят ли да продължават да ги крадат и добави, че е уплашен от това да не се откажат да протестират. Защото това е най-големият страх на управляващите.

„Това са първите стъпки от официалното сваляне на тази власт. Тази власт е вредна за България. Вредна е за нас, но най-вече е вредна за нашите деца. Ние сме длъжници на нашите деца, защото, когато протестирахме за първи път, някои от тях даже не бяха родени. Ние дължим на нашите деца да победим този път, да докараме тази битка до край“, каза още депутатът Свилен Трифонов.

Народният представител Богдан Богданов се обърна към протестиращите с думите, че са тук казва много ясно, че няма как да се поддадат и огънат на провокациите от парламента и улицата и че няма как да бъдат разделени. Няма как да се огънат и да отстъпят, когато на карта е поставено бъдещето на България.

По време на протеста беше дадена думата и на лекаря от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен Ангел Йорданов, фермера Ерик Борисов, финансиста Мартин Иванов, бизнесмена Огнян Иванов и на двама студенти, които не бяха представени.

Протестът прерасна в шествие, което с възгласи „Оставка“ и звуци от свирки и вувузели огласи централната част на Плевен. Протестиращите се отправиха към сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, където се смесиха с излизащите от концерт на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ по случай Деня на освобождението на Плевен. До инциденти не се стигна.

Шествието се върна отново пред сградата на Общината, където протестиращите отново скандираха: „Оставка“.

По време на протеста беше организирана подписка с искане за оставка на правителството.

Протестът беше охраняван от полицията. Не се стигна до блокиране на улици и кръстовища.

Русе

Протест се провежда и пред сградата на Съдебната палата в Русе. От местната администрация в крайдунавския град съобщиха, че за демонстрацията има подадено уведомление от представител на "Продължаваме Промяната - Демократична България".

Сред плакатите, които държат присъстващи, са "Да спрем разграбването на държавата ни", "Вън Пеевски от властта", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна", "Правосъдието е в кома", "Оставка", "Мафия", национални флагове на България и знаме на Европейския съюз.

Въпреки че има подадено уведомление от гражданин и за протест по същото време от другата страна на централния площад "Свобода" пред сградата на Областната и общинската администрация, там нямаше такова мероприятие.

Демонстрацията започна със скандирания "Оставка", както и "Оставка и затвор". Присъстващите надуха розови балони, които спукаха, докато пееха "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен".

Силистра

Двата протеста, които започнаха в 18:00 часа в Силистра, се обединиха и се отправиха на шествие из централната част на града. С възгласи „Мафията вън“ протестиращите поискаха оставката на правителството. За около час частично беше затворена една от главните улици в града.

Първоначално протестът започна на две места – на централния площад „Свобода“ и пред сградата на Областната администрация. В Общината бяха подадени заявления и за двете събития. Присъстващите категорично заявиха, че не искат да насаждат омраза, и че в страната няма място за етническо напрежение. Те носеха плакати и лозунги с надписи: „Оставка“, „Мутри вън“, „Искам да живея в свободна държава без Делян и Бойко", „Спрете да крадете парите ни!“, „Вън Пеевски от съдебната власт“ и др.

Общинският съветник Свилен Димитров каза, че проявата е в подкрепа на националния протест срещу мафията в управлението на страната. Той беше категоричен, че гласът на хората трябва да бъде чут и правителството трябва да подаде оставка.

Събитието премина при засилено полицейско присъствие, без нарушения на обществения ред.

Кърджали

Протестът срещу правителството, който се проведе в Кърджали тази вечер, започна пред сградата на общинска администрация и след изказвания на организаторите, премина в шествие, което се спря на две локации – пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“ и този на ГЕРБ. Искането за провеждането му бе от името на „Продължаваме промяната - Демократична България“ и бе депозирано от Радослав Милев от „Демократи за Силна България“.

„Това събитие тук не е политически митинг на една или друга партия. Това е политическо събитие, което иска оставката на това продажно правителство. Затова ние сме тук и искаме да ви кажем в прав текст: Не ви понасяме. Крайно време е Бойко Борисов и Делян Пеевски да изчезнат от управлението на държавата. Това е наша цел от толкова години. И не да изчезнат от управлението и да се намести някой друг на тяхно място. Целта е да няма повече такава олигархия в България, която да управлява държавата ни", каза по време на изказванията Радослав Милев.

Той допълни, че целта им е гражданите на избори свободни да решават за кого да гласуват и кой да управлява държавата.

„Важно е страната ни, важно е градът ни да вървят напред. И това е само и единствено благодарения на вас. Вие сте хората, които ще го постигнете“, каза Борис Андреев от „Да, България!“. Той подчерта, че единственото, което искат е по-добро бъдеще за децата.

„Не всяка година да се чудят как да намалят детските, как да се крадат повече пари от европейски поръчки, как на всички да им е трудно. Това не трябва да продължава по този начин. Ние не го заслужаваме, никой не го заслужава“, каза още Андреев. Той направи препратка към вчерашния митинг в подкрепа на правителството, като подчерта, че в Кърджали няма омраза, никога не е имало и няма да има.

„България, турци, роми, ние сме едно. Това всички трябва да го знаят“, каза още Андреев.

В изказването си пред присъстващите Чингиз Ахмед от ПП подчерта, че в Кърджали страдат най-много от модела на управление и също направи препратка, но към изказване на Делян Пеевски, в което се е самоопределил като лидер на етносите.

„Искам ясно да заявя, нито Делян, нито Доган е нашият лидер и ние нямаме нужда от лидери. Ние не сме стадо овце, което да бъде водено от лидери, а имаме нужда от честни и достойни политици, които да представляват всички ни“, каза още Ахмед.

Протестиращите издигнаха лозунги, на които пишеше: „Няма да позволим да ни излъжат!“, „Нека главното Д са децата ни!“, „Оставка мършляци“. Те скандираха „Оставка“ и пееха разпространявани в социалните мрежи тематични от протестите в страната песни. Събралите се пред Общината изпълниха алеята от самия вход на администрацията до коледната елха.

Сред изказалите се бяха и граждани, пожелали да вземат думата. А след близо час скандиране протестът премина в шествие. Пред двете партийни централи – на „ДПС – Ново начало“ и на ГЕРБ протестиращите отново скандираха, пяха и подскачаха. През цялото време на протестните действия полицаи се грижеха за опазване на обществения ред.

Кюстендил

В протестно шествие прерасна протестът в Кюстендил с искане за оставка на правителството. Протестът започна по-рано на Арката на централния площад „Велбъжд" в града. Протестиращите развяха знамена и издигнаха плакати „Спрете да ни крадете", „Вън" и „Оставка".

От сцената прозвучаха песните на протеста, създадени през последните две седмици.

„Тази държава не е ваша, тя е наша. Омръзна ни да ни ограбвате, лъжете и дърпате България назад, да прогонвате децата ни в чужбина", каза от сцената бившият заместник-кмет на Кюстендил Кристиян Иванчов.

Той призова всички заедно да покажат на управляващите, че така не може да се продължава. „Бюджетът беше само повод, истината е посоката, в която ще тръгне България и тя е в нашите ръце. Радвам се, че има толкова много хора тази вечер, дошли доброволно", каза още Иванчов.

„Протестът не е политически. Тук няма партии, има само граждани", каза организаторът Димитър Моралийски, председател на „Продължаваме промяната" в Кюстендил.

„Да ставаме все повече и повече, да искаме и да изискваме по-добър живот за нашите деца и родители", призова от сцената Стефан Митов.

Участниците в протеста преминаха по пешеходния булевард „България" край офиса на БСП, спряха по-надолу пред офиса на ГЕРБ, където скандираха „Оставка" и „Бойко, ти си срам". Мирното шествие продължи до театъра в Кюстендил, а след това се върна и се спря пред офиса на „Има такъв народ", където скандиранията продължиха. Протестът завърши отново на Арката на централния площад.

Организаторите благодариха на полицията за охраната на протеста и на всички участници, затова, че не беше допуснато напрежение и протестът се състоя мирно. Участниците извиха опашка, за да се включат в подписка и петиция за оставка на правителството.

Пловдив

Организаторите на гражданския протест в Пловдив обявиха неговия край в пространството пред Международния панаир в града. Към този час няма регистрирани противообществени прояви, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Движението в центъра е възстановено.

Множеството протестиращи, които поискаха оставката на правителството, преминаха в шествие от пл. „Съединение“, през бул. “Шести септември“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и моста над р. Марица. По думите на един от организаторите на протеста - Калоян Калинин, повече от 30 000 души са присъствали на проявата.

В държавата липсва нещо много по-важно от пари, бюджет и числа, липсва доверие и уважение, каза Калинин. Той подчерта, че хората са уморени от манипулации, задкулисие, разделение, арогантност и от това управлението да се държи така, сякаш гражданите му са подчинени. Той и останалите организатори призоваха хората да бъдат активни при следващи избори и да упражнят правото си на глас.

Думата бе дадена на Валентин Хаджинаков, който посочи, че битката на всички е да демонтират този модел на поведение и след това обществото да бъде барометър за това накъде да се движи държавата. Оставката е морален акт, който трябва да е категоричен и окончателен и тези хора не само трябва да си тръгнат от Народното събрание, а да си тръгнат от обществото, заяви от трибуната Никола Николов.

Недоволни граждани издигнаха плакати с надписи "Всички етноси са обединени срещу Пеевски и Борисов", "Искаме бъдеще в България", "Мафията вън", "Шиши, върни ни държавата, не е за ядене", "Затвовр". Хората скандираха "Оставка"," Мафията вън"," Кой не скача е дебел", "Българи юнаци", пяха химна на България.

Видин

Мирно приключи гражданският протест срещу правителството във Видин. Той е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като са се присъединили от гражданско движение „Непримиримите“, съобщиха от общинската администрация.

Демонстрацията започна с българска музика. Хората развяваха български знамена, издигаха плакати „България без мафия", "Спрете да крадете парите ни", „Тук съм да изчистя властта“ и скандираха „Оставка“, Мафия“, „Българи юнаци“, „Кой не скача е дебел“.

Аз обичам моя град, обичам близките си, обичам Видин и перспективата, която той може да даде на всички нас, каза младата видинчанка Антонина Лозанова. Тя припомни актуален цитат: „Когато се тръгнат отвратените, остават отвратителните“, като предупреди, че общественото отвращение води до разединение. Нека заздравим връзката помежду ни, като общество, призова тя.

Ивайло Петков призова за преодоляване на разделенията в българското общество. Той напомни, че отвъд дрехи, материални измерения, политически възгледи и различия като раса, етнос или религия, всички хора споделят еднакви чувства и нужди. Ако задачата на истинския държавник е да ни управлява честно и справедливо, да ни обединява, да гарантира спазването на върховенството на закона и да се грижи за цялостното добруване и всеобщото благополучно развитие, то тогава защо български политици си позволяват да всяват етническо напрежение и отново да делят българския народ, попита Петков. Той подчерта необходимостта от децентрализация, посочвайки тревожната тенденция към свръхконцентрация на населението и възможности в София.

В личен план Петков сподели, че милее за родния си край и мечтае да създаде семейство близо до хората, които обича. Крайно време е да се обединим, да бъдем народ и като едно цяло да се опълчим непоколебимо на абсолютно всеки, който дръзне да посегне със злонамерени ръце към нашия дом. „Време е да се опомним и не забравяме, че сме потомци на храбрите воини от Трети пехотен Бдински полк и наследници на хора, писали българска култура, наука и просвета“, заяви Петков.

По време на изказването си народният представител от региона Любен Иванов разкритикува практиката ключови инфраструктурни проекти във Видин да бъдат свързвани с Делян Пеевски. Иванов подчерта, че изход има и той минава през обединението между енергията на младите и мъдростта на по-възрастните. Той призова гражданите да се разгневят и да се противопоставят на кражбите, като увери, че самият той няма да спре да се бори. Той помоли присъстващите да вдигнат телефоните си и да включат фенерчетата като символ на надеждата. „Покажете на всички крадци, че надежда има. И ние сме тук за да я начертаем тази надежда и да я превърнем в истина“, каза той.

Изказвания за оставка на правителството и премахване на корупционния модел на управление на държавата направиха още млади хора от Видин. на протеста присъстваха и хора от други населени места от областта.

В края на протеста, който премина спокойно, прозвуча българския химн. Не се наложи намеса на полицията, която охраняваше събитието.

Габрово

Протестът в Габрово тази вечер приключи с шествие. Протестиращите се събраха на площад „Възраждане“ в центъра на града, където са сградите на Съдебната палата, общинската и областната администрации.

В Община Габрово са подадени две заявления за протест, съобщиха от администрацията. Оттам посочиха, че едното заявление е от политически партии, а второто заявление е от гражданин – Георги Павлов.

Протестът, който организират партиите е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“. Като за целта политическите сили са създали събитие в социалните мрежи. Инициативата на Георги Павлов също има организирано събитие в социалните мрежи. При него обаче се призовава за оставка и на местно, и на държавно ниво.

От сцената двама водещи отправиха послания за оставка на правителството, нетърпимост към корупцията, прозвучаха и скандирания „Кой не скача е прасе“, „Оставка“ и др.

За разлика от първия протест на 2 декември, при този имаше видео екран и озвучаване на общинската сцена, разположена постоянно на площад „Възраждане“. Протестът премина при засилено полицейско присъствие.

Полицаи с каски и щитове охраняваха централния вход на административната сграда на Община Габрово, както и Съдебната палата.

Протестът бе воден от две места с отделни говорители. Едната проява бе на сцената на площада, а втората с мобилна аудио колонка се събра първоначално пред Съдебната палата в града.

Протестът, започнал пред Съдебната палата бе обявен за мирен и граждански от организатора му Георги Павлов.

От микрофона при Павлов гражданин призова протестът да бъде един и да не бъде политизиран. Прозвучаха призиви към протеста пред сцената „хората дошли от София да правят протест да си ходят“.

По-късно Павлов опита да се качи на сцената на другата проява и да призове хората да се присъединят към неговото събиране. Тогава започнаха скандирания срещу него и бе обявен от протестиращи за провокатор. Имаше и спречкване за кратко, но не се стигна до физическа разправа.

След като Павлов слезе от сцената, той опита да влезе в диалог с народния представител от "Продължаваме промяната - Дмократична България" Богомил Петков. Диалог не се получи. Павлов бе обграден и събралите се около него хора се опитаха да заглушат това, което казва със свиркане.

По-късно общинският съветник от групата на „Будно Габрово“ Пепа Сомлева от сцената покани Павлов и двамата отправиха послания за оставка на местната власт в града.

Музиката и излъчванията на голям екран от сцената затихнаха и протестът се събра край Георги Павлов. Там възможност да се изкажат използваха редица граждани. Павлов обяви, че не е провокатор, а се бори за граждански права, справедливост и справяне с корупцията.

Събралите се хора изпълниха почти изцяло площада, като те бяха призовани от организаторите на проявата, определена за гражданска, към мирно шествие.

Множеството скандира известно време пред Съдебната палата, след което се отправи към офиса на партия ГЕРБ в центъра на града. Бе изграден полицейски кордон, но служителите на реда не се опитаха да спрат протестиращите. Бяха хвърлени бомбички както пред Националната Априловска гимназия, така и пред офиса на ГЕРБ. След скандирания протестиращите се отправиха на шествие през пешеходната улица на Габрово и завършиха обиколката си отново на площад „Възраждане“.

Непосредствено преди края на протеста пред събралите се хора отново бе хвърлена бомбичка, от която пострада момиче на първия ред. Бе извикан медицински екип. Не стана ясно дали момичето е с физическо нараняване или само е уплашено.

За разлика от протеста на 2 декември наравно с възгласите срещу управлението на държавата, имаше и призиви за оставка на местната власт в Габрово.

По-рано днес репортер на БТА видя, че при входа на Габрово откъм Севлиево има контролно-пропускателен пункт, на който се проверяват всички автомобили, влизащи в града.

Протест в Габрово се състоя и на 2 втори декември.

Монтана

Протестиращите в Монтана направиха шествие от централния площад „Жеравица“ в града до Черния мост, където блокираха за кратко движението, а след това се върнаха обратно на площада. Те настояват за оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори.

Шествието премина покрай офиса на ГЕРБ, който беше охраняван от полицията. Протестиращите скандираха „Оставка“, „Бъдеще за децата ни“, „Оставка, съд, затвор“, „Няма да спрем до оставката“, „Мафията вън“, „Искаме справедливост“.

Полицията охраняваше протеста и спираше движението по улиците, по които преминаваше шествието. По данни на офицер от охраната на протеста на площада е имало около 500-600 души, а в шествието са се включили повече.

Протестът е заявен в Община Монтана от Андрей Илиев от село Вирове. Един от организаторите Маргарита Лазарова (28г.) заяви, че протестиращите искат нормални условия за живот и за развитие на младите хора, за да могат да останат в България, искат също нормални условия за бизнеса и справедливост. Тя посочи, че външните дългове на България растат с бързи темпове през тази година, че българите в момента живеят на кредит, който ще плащат бъдещите поколения, че голяма част от народа живее в недоимък, докато управляващите демонстрират охолство и лукс.

Петрич

Протестиращи се събраха тази вечер пред сградата на Община Петрич. От администрацията поясниха, че е внесено уведомление за провеждането на мирен протест. Скандиранията бяха за оставка на правителството. Протестиращите носеха плакати: „Не крадете бъдещето на децата". От Сдружение "Заедно за община Петрич" посочиха, че със своята позиция протестиращите показват, че България и Петрич принадлежат на хората.

"Най-накрая и в Петрич се случи протест. Благодаря ви, че сте тук. Тук сме, за да поискаме оставката на правителството. Искаме нашите деца да живеят в България, да учат тук, да работят тук. Да живее България!", заявиха протестиращи.

Стоян Димитров, част от протестиращите също коментира, че хората не искат управлението на това правителството. "Петрич е жив и буден", добави още той.

Протестът в Петрич започна малко след 18:00 часа и приключи към 21:00 часа.

Търговище

Граждани на Търговище изразиха недоволството си срещу правителството. Протестът в центъра на града продължи малко над час.

В общинската администрация заявка за протест не бе подадена предварително. Организацията за демонстрацията се случи чрез социалните мрежи.

Събралите се на централния площад „Свобода“ скандираха „Оставка”, „Мафията вън” и „Всеки ден ще е така до победата“. Хора пяха националния химн, имаше и музикални импровизации с текст, препращащ към „падането на Пеевски“.

Издигнати бяха плакати, на които се четеше: „Няма да стане по този начин: От Gen Z с любов”. Присъстващите светнаха с включени фенерчета от мобилните си телефони.

Демонстрацията премина спокойно и без напрежение. Нямаше спречквания или нарушаване на обществения ред.

Смолян

Протестиращи от няколко поколения поискаха в Смолян оставката на правителството. Много млади хора и представители на няколко поколения жители на Смолян изпълниха площад „България“, скандирайки „Оставка!“ и призовавайки за отстраняване на политическата мафия от управлението на страната. Протестното шествие премина през централния булевард „България“ в областния град до Стария център, където участниците поднесоха цветя пред паметниците на Левски и Ботев.

Според Михал Камбарев, областен лидер на „Продължаваме промяната“, който е заявил протеста в Община Смолян, в него са се включили над 2000 души.

На фона на плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“, ораторите на митинга заявиха, че искат да живеят в държава без корупция.

Те дори не крият безочливостта си, корупцията е пред очите ни, виждаме го всеки ден и не може да продължава повече така, каза Мариана Баракчиева – Родер. Тя е майка на две малки деца, предпочела да развива бизнеса си в родния си край - Родопите, завърнала се от Швейцария в Смолян заедно със семейството си. Мариана Баракчиева – Родер разказа колко потресена е останала след последната сесия на Общинския съвет в Смолян, на която е присъствала. Когато гражданите започнаха да говорят, нашият кмет г-н Мелемов стана и си тръгна, обясни младата смолянчанка. „Не искам това да продължава. Когато моите дъщери след 10 години имат избор дали да живеят в България или в Швейцария, искам да изберат да живеят в България. Искам всички да гласуваме на следващите избори, да бъдем наблюдатели на вота и да следим за нередности, да имаме честен избор. Да ни е хубаво тук и парите, които даваме за данъци, да може наистина да отиват за по-добър живот за нас, а не в касичките на някои прасета“, призова Мариана Баракчиева – Родер.

„Стига вече ни е заробвала тази герберо-депесарска мафия", заяви от трибуната Цанко Карталов от Доспат. „Да премахнем корумпираното правителство, корумпираните институции и корупцията в България“, призова той съмишлениците на протеста. „Ние в Родопите патим от корумпирани директори на горски стопанства, на полиции, на здравеопазването, образованието", допълни Карталов. „Ние допуснахме Родопите да станат най-бедната област в цяла Европа. Доходите ни са най-ниски в цяла Европа. Искаме да върнем децата си от чужбина, да живеем щастливо в тази красива Родопа планина. Оставка на правителството и съд за всички корумпирани служители“, каза още Цанко Карталов.

Успяха да ни излъжат, аз израснах с тази лъжа, че политиката е нещо мръсно, заяви бившият депутат от ПП – ДБ Михал Камбарев. Според него с тази лъжа се отблъскват от политиката всички читави хора, които имат шанс да направят нещо. „Как би изглеждала една България, в която в парламента има партии, които се борят за различни идеи? Да борим идеи, да не борим мафия. Дайте да вземем да се политизираме, да говорим и да се интересуваме от политика, защото това е разговорът за нашето бъдеще“, отправи апел Камбарев.

В изявления пред журналисти Михал Камбарев уточни, че протестът е надпартиен, „той е на всички граждани, на които им писна от управлението на Пеевски и Борисов“. Протестът вече не е за бюджета, България поиска оставката, допълни Камбарев.

На трибуната на митинга застанаха много млади хора, които заявиха: "Оставка на правителството" и „Край на корумпирания модел на управление".

Шумен

Граждани се събираха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не е организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи.

Присъстващите скандират "Мафия", "Оставка", "Мафията вън", "Оставка и затвор", "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен", "Кой не скача е дебел".

Протестиращите носят национални флагове и плакати с надпис: "Корупция", "Оставка крадци", "Корупция Пеевски + Борисов = свиня + тиква", "Мутри вън".

Протестът се охранява от полицаи. По тяхно мнение на протеста присъстват около 300 души. Ограничено е движението по бул. "Славянски" пред входа на административната сграда на Община Шумен. Протестът не е обявен предварително, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на Община Шумен.

Припомняме, че на 9 декември около 100-150 души протестираха пред административната сграда на Община Шумен. Граждани на Шумен излязоха на протест и миналата седмица. Те протестираха пред Община Шумен на 1 декември. На 3 декември протестиращи се отправиха от Община Шумен към сградата на Областната администрация и към Градската градина.

Добрич

Протестът срещу правителството в Добрич приключи със скандирания „Мафията вън“. Добричлии изпълниха пешеходната зона между сградата на Общината и Висшето училище по мениджмънт, където се проведе гражданската демонстрация. Тя бе организирана от местната структура на „Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в страната.

Участниците носеха плакати „Искаме прасета на райета", „Не храни прасето с твоите пари", „Оставка" и други. Всеки, който желаеше, можеше да се изказва от импровизирана трибуна.

Диян Дуков заяви, че за него денят е съчетание между „кошмар и мечта“, защото демократично настроените хора излизат на протест с надеждата, че го правят за последно, и за да предпазят своите деца. Той подчерта, че демокрацията изисква постоянна грижа и ежедневно отстояване на правото на глас.

Преподавателят Живко Николов призова протестът да остане граждански и единен, а не воден от партийни пристрастия. „Това, което преподавам на учениците, е свобода, мислене и ангажираност към живота. Искам да живеят със страст и чувство,“ заяви той пред събралите се хора.

Сред протестиращите имаше представители на партия „Възраждане", които също отправиха своите искания за оставка. Те скандираха и „Не на еврото" и също бяха подготвили плакати.

Протестът премина под засилено полицейско присъствие.

Свищов

В Свищов граждани протестират пред сградата на Общината с искане за оставка на правителството. Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията.

Едното е от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ). Протестът, който те организират, е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“ и е на площад „Алеко“, пред сградата на Общината. В протеста се включиха и граждани, организирали се чрез социалните мрежи. Заявлението от тяхно име пред общинската администрация бе подадено от Божена Гецова, която се изказа от трибуната.

„Защо сме тук? Тук сме в подкрепа на националния протест за оставка на правителството и срещу този корумпиран, крадлив и брутален модел на управление. Тук сме, защото управлението не работи в интерес на хората, моделът на властта е изчерпан. Защото отказваме да бъдем донори на чужди финансови интереси“, каза Гецова.

Присъстващите скандираха „Оставка“ и „Мафията, долу“.

От началото на протестите на 1 декември, това е първият в Свищов.

Гоце Делчев

Граждани на Гоце Делчев се събраха на мирен протест пред паметника в центъра на града. Събитието беше организирано чрез социалните мрежи, а от Община Гоце Делчев потвърдиха, че за провеждането му е подадено заявление по установения ред. Протестът премина спокойно и без нарушения на обществения ред.

Участниците изразиха недоволството си от политическата ситуация в страната и скандираха „Оставка“. Протестиращите се включваха в открит диалог, като един след друг заставаха пред предоставения микрофон, за да изложат позициите си. Част от присъстващите носеха плакати с послания, сред които „Не сте ни партии, силата сме ние“ и „Ти му викаш: спри да крадеш, то ти вика: не на омразата“. Развяваха се български знамена.

На място имаше полицейско присъствие, което следеше за нормалното протичане на събитието. Протестът в Гоце Делчев приключи при спокойно настроение, като хората изразиха готовност за последващи граждански инициативи.

Сандански

Два паралелни протеста с искане за оставката на правителството се състояха в Сандански. Протестът, който беше организиран от общинската структура на политическа партия „Продължаваме промяната“ с председател Димитрина Хаджиева-Недина започна малко след 18:00 часа на площад „България". От общинската администрация казаха, че за протеста има депозирано уведомление. Събралите се скандираха за оставка на правителството. Сред издигнатите плакати се виждаха послания в подкрепа на гражданската активност и подчертаване на безпартийния характер на инициативата. Присъстващи учители, адвокати и общественици призоваха към защита на гражданските права и свободи. Протестиращите скандираха още: "Оставка! Искаме свобода! Искаме да живеем в свободна България".

Събралите се хора се отправиха към сградата на Общината, а след това с шествие стигнаха до паметника на Васил Левски, където положиха венци. Сред участниците в протеста преобладаваха млади хора.

Паралелно с този протест се проведе и друг с искане за оставка на правителството. Организаторите, сред които Асен Гогов подчертаха, че той е изцяло граждански и безпартиен и заявиха, че не подкрепят нито една от управляващите партии. Протестът се проведе пред сградата на Общината.

И двата протеста бяха охранявани от полицията.