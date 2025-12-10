Световни медии проследиха на живо масовите протести в България срещу правителството

България

Д емонстрациите срещу правителството на "Желязков" бяха проследени на живо не само в страната, но и от световните медии, които отразиха напрежението и масовото недоволство.

"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

Хиляди хора се събраха на демонстрации в българската столица София и в други градове в сряда (10.12.2025), протестирайки срещу правителството, пише Reuters.

Хиляди българи се събраха днес вечерта, за да протестират срещу правителството на малцинството и срещу това, което те определят като неспособността му да се справи с ендемичната корупция в най-бедната държава членка на Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Протестите в столицата София и десетки други градове в черноморската страна са най-скорошните от поредицата продължителни демонстрации и се появяват в момент, когато България се готви да приеме еврото на 1 януари.

Протестиращите използваха лазери, за да прожектират думите "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори" върху сградата на парламента в центъра на София.

"Мисля, че енергията на хората постепенно ще принуди правителството да се оттегли, защото има нужда от много реформи", заяви 64-годишният жител на София Добри Лъков. "На първо място, съдебна реформа. Ако съдебната система бъде оправена, всичко останало ще си дойде на мястото, абсолютно всичко", добави той.

Българският парламент ще проведе вот на недоверие утре срещу правителството на министър-председателят Росен Желязков, шестият такъв вот откакто то пое властта на 15 януари тази година.

Миналата седмица правителството оттегли бюджета си за 2026 г., първия, изготвен в евро, поради масовите протести. Опозиционните партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да се финансират по-високите държавни разходи.

Въпреки отстъпката на правителството по отношение на бюджетния план, протестите продължават с пълна сила в страната, която произведе седем национални избори през последните четири години – най-скорошните от които през октомври 2024 г. – на фона на дълбоки политически и социални разделения.

"Най-накрая е време нормалността да се върне в България и ние да се освободим от олигархията, мафията и силите, които ги представляват", заяви айти специалистът Ангелин Бахчеванов.

Българската телеграфна агенция съобщи днес, че бившият премиер и лидер на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов  е заявил, че партньорите в управляващата коалиция са се споразумели да не подават оставка преди България да се присъедини към еврозоната на 1 януари.

Въпреки това Асен Василев от реформистката опозиционна партия „Продължаваме промяната“, която беше сред организаторите на протеста днес, заяви: „Ще влезем в еврозоната, дори и правителството да е подало оставка.“

Тази вечер и в австрийската столица младежи, организирани чрез социалните мрежи, се събраха край Виенската държавна опера, за  да изразят „ясно и недвусмислено позицията на българите зад граница срещу корупцията, липсата на прозрачност и отсъствието на ефективни реформи в държавното управление“, се казва в призива към българите в Австрия, отправен от организаторите на проявата.

„Събитието има за задача да покаже, че българската диаспора остава активна, отговорна и солидарна с гражданското общество в страната“.

Отзовалите се на призива близо сто човека, главно млади представители на българската общност, носеха лозунги и послания, изразяващи гражданската им позиция срещу корупцията и за реформи в управлението, както и желанието им да се върнат в България след завършване на образованието си. Наредени в кръг, те издигнаха посланията си, написани на български език, които останаха неразбрани за многобройните туристи наоколо, дошли да посетят  предколедна Виена.

Десетки хиляди души протестират днес в София срещу българското правителство в поредица от безпрецедентни за последните години митинги в страната, където гневът се фокусира върху бюджета за 2026 г., предаде Франс прес.

За трети път в рамките на три седмици протестиращите се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, със скандирания "Оставка!" и плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!"

"Аз съм тук, защото корупцията е навсякъде. Ситуацията е нетърпима. Голяма част от приятелите ми вече не живеят в България и няма да се върнат", заяви 24-годишната търговска служителка Гергана Гелкова, добавяйки, че "паразитите трябва да напуснат властта".

Вълната от недоволство, с значително участие на млади хора, започна в края на ноември, когато правителството се опита да приеме по бърза процедура бюджета за 2026 г., първият, изразен в евро, в момент, когато малката балканска страна, най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе еврото на 1 януари.

Източник: БТА, Асен Георгиев, Николай Джамбазов    
