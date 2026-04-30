"Огромен шамар": Възможен ли е ФИДЕС без Орбан?

П риключващият мандата си унгарски премиер Виктор Орбан предложи да се оттегли от ръководството на своята дясна партия ФИДЕС, но решение по въпроса ще бъде взето на партийна конференция през юни, предаде Ройтерс. Дясноцентристката партия ТИСА начело с Петер Мадяр спечели парламентарните избори в Унгария на 12 април и с това сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Това поставя въпроса за по-нататъшното развитие на досега управляващата партия.

ФИДЕС ще гласува за ново партийно ръководство на конференция на 13 юни, заяви депутатът Ерик Банки, цитиран от националната новинарска агенция МТИ. Според него идните седмици ще бъдат посветени на вътрешна оценка и подготовка за обновяване на ръководството, а на юнския конгрес може да бъде взето и решение за ръководството на ФИДЕС и неговата политическа насока след изборното поражение.

Орбан заяви в интервю пред ютюб канала „Патриота“, че като председател на ФИДЕС поема „пълна отговорност“ за поражението на партията си и че унгарската десница се нуждае от „пълно обновление“.

По-късно той допълни на профила си във „Фейсбук“, че няма да заеме мястото си в парламента, а ще се задълбочи в делата на партията. „Сега съм нужен не в парламента, а в реорганизацията на десницата“, отбеляза Орбан. Той допълни, че ръководството на ФИДЕС иска той да остане лидер на партията и е „готов за задачата“, ако юнският конгрес го подкрепи. Той допълни, че на последното заседание на изпълнителния комитет на ФИДЕС „дискусиите бяха в разгара си относно обновяването на националния съвет и нашата парламентарна група“. Според оттеглящия се премиер парламентарната група ще бъде сформирана в понеделник след радикална промяна, а за неин лидер ще бъде поставен неговият съветник Гергей Гуяш.

„С тези избори 16-годишната ера на национално управление приключи. В нашата страна е напът да започне нова ера – ерата на либералното управление. Дългът на нашата общност сега е да защитава големите национални постижения от последните 16 години и да поддържа идеала за национално управление жив. Либерално управление и национално ориентирана опозиция – това е новата подредба. Това е арената, на която ще трябва да вършим работата си“, написа по-късно Виктор Орбан в писмо до членовете на ФИДЕС, цитирано от унгарския интернет портал „Телекс“. „Подадох оставка от поста си на председател на партията пред Националния изпълнителен съвет на ФИДЕС. Ще продължа да изпълнявам задълженията си на председател до партийния конгрес, а бъдещето ще бъде решено от него“, написа Орбан.

Виктор Орбан не беше единственият, който обяви, че няма да поеме мандата си в парламента, като някои „от старите момчета“ от ФИДЕС-ХДНП също се оттеглят, отбелязва унгарският интернет портал „Ориго“. Сред тях са заместник-председателят на партията Лайош Коша, вицепремиерът Жолт Шемиен и държавният секретар по въпросите на малцинствата Миклош Шолтес. „Имаме намерение да се подмладим и в този дух ще предадем позициите си на други политици“, заяви също оттеглящият се заместник-председател на парламента Янош Латоркай. Според „Ориго“ случващото се ясно показва, че за ръководството на ФИДЕС е напълно ясно, че обновлението е необходимо, ако партията някога иска да се върне на власт. Това обаче ще бъде дълъг процес.

Според унгарския евродепутат от ФИДЕС Томаш Дойч, присъствал на заседанието, обсъжданията ще продължат до конгреса през юни, като всички решения ще бъдат взети там, а дотогава разговорите ще се водят на местно равнище. „Нямаше оди на радост след поражението, всички в партията дадоха реалистична оценка“, отбеляза той. На въпрос дали на конгреса ще има друг кандидат за председател на партията освен Виктор Орбан, той отговори, че „ФИДЕС е демократична и основана на приемствеността партия, така че първо ще има обновяване на длъжностните лица на местно равнище, след което групите ще изберат делегати, които могат да номинират за различни позиции, затова и обсъжданията в настоящия момент са напразни“.

Резултатите от изборите разтърсиха партията, като сега тя ще се опита да извлече поуки от болезненото поражение, отбеляза пред Ройтерс кметът на родния на Орбан град Секешфехервар и негов съпартиец Андраш Чер-Палкович. „Трябват ни нови лица в националната политика. Мисля, че се нуждаем от напълно ново ръководство“, допълни той, като отбеляза, че все още не е ясно кой ще е най-добрият избор да поведе ФИДЕС към следващите избори.

Според анализатора от Центъра за справедлив политически анализ Золтан Новак има два ключови фактора, които ще определят съдбата на Орбан – вярата в способността му да съживи ФИДЕС и потенциалната цена за партията от предприетите антикорупционни мерки на спечелилия изборите Петер Мадяр. „Способността на ФИДЕС да привлече гласоподаватели под 65-годишна възраст, ще е решаваща през следващите четири години. Ако не разшири влиянието сред по-младите групи гласоподаватели, то съдбата на партията е решена“, отбеляза специалистът.

Според анализаторката от мозъчния тръст „Евразия Груп“ Оршоя Рацова поражението е било „огромен шамар“ за ФИДЕС и сега Орбан „ще трябва да натрупа легитимност, ако иска да остане“. „Не мисля, че с ФИДЕС е свършено, но партията със сигурност се нуждае от размисъл и стратегическа промяна“, заяви анализаторката.

Янош Фонаги, оттеглящият се държавен секретар на Министерството на икономиката и бивш председател на ФИДЕС в Будапеща, заяви, че подкрепя Виктор Орбан да остане председател на ФИДЕС и че вярва, че оттеглящият се премиер няма да има претендент за поста, предаде онлайн порталът „Форум“.

Неуспелия да попадне в парламента политик от ФИДЕС Янош Поч стовари отговорността за поражението на Орбан, предаде „24.ху.“. „Първият човек е отговорен, той си залoжи кожата на панаира. Наредихме се зад него като войници и загубихме“, отбеляза той, но в същото време призна, че в ръководството на партията няма алтернатива. „Няма никой друг във ФИДЕС, който да може да се издигне от нищото като феникс, само Виктор Орбан“, заяви той, определяйки политика като котва за партията, все още подкрепяна от над два милиона избиратели.

„Партия, която е получила 36% от гласовете на изборите, няма да приключи след две седмици“, заяви пред изданието „Курир“ унгарският политолог Даниел Рона. Допълнително той изключи и оттеглянето на Орбан от партията, подчертавайки неговата роля на доминираща фигура. „Самият Орбан е популярен повече заради личността си, отколкото заради политическата идеология на партията“, подчерта експертът.

Золтан Сечи, едно от новите лица на ФИДЕС в парламента, заяви, че „не може да има смислено обновление в партията без Орбан“. Трикратният олимпийски шампион по водна топка вижда Виктор Орбан като гаранция за бъдещи успехи дори след изборното поражение, дори ако оттеглящият се премиер не заседава парламента. Въпреки че получи само 211-о, на пръв поглед символично място в националната листа на ФИДЕС-ХДНП, в крайна сметка спечели мандат поради масовите оттегляния. Той подчерта, че предишните грешки няма да стигматизират новата фракция в парламента, и е уверен, че „с нови лица ФИДЕС ще има бъдеще“.

„Дали това е отстъпление, или начало на дългосрочно строителство?“, отбелязва приближеният към ФИДЕС унгарски вестник „Модяр Немзет“. „Виктор Орбан няма да попадне в парламентарната „патова ситуация“ на опозицията, където ежедневните битки разсейват енергията от стратегическото преустройство“, отбелязва пред изданието специалистът по конституционно право Золтан Ломничи, който е на мнение, че Орбан ще продължи да бъде председател на партията след юнския конгрес. Според него оттеглянето му от парламента ще позволи радикална трансформация на фракцията с Гуяш начело и с участието на нови поколения партийци, без Виктор Орбан да бъде принуждаван да се впуска в ежедневната опозиционна рутина. „Това всъщност е стратегическа промяна на позицията на Орбан: вместо да бъде парламентарна опозиция, той ще бъде начело на интелектуалната, организационна и културна реконструкция на националната общност. Осъзна, че след поражението истинската сила се крие в паралелните структури, а не в ежедневната борба в подковата“, отбеляза Ломничи, имайки предвид подредбата на местата в унгарския парламент.