Свят

САЩ: Китай настоява за свободен достъп през Ормузкия проток

"Пекин ще действа прагматично, за да ограничи военната подкрепа за Иран"

15 май 2026, 08:30
Източник: AP/БТА

Т ърговският представител на САЩ Джеймисън Гриър съобщи, че китайските представители са заявили ясно на срещата на върха между САЩ и Китай, че искат Ормузкият проток да бъде отворен отново без ограничения или такси, както и че Пекин ще действа прагматично, за да ограничи военната подкрепа за Иран, предаде "Ройтерс".

"Наистина е важно Китай да има отворен Ормузкия проток, без такси, без военен контрол, и това стана ясно от срещата. Така че ние приветстваме това", каза Гриър пред телевизия Bloomberg в интервю на живо от Пекин, където участва в срещи между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин.

"По отношение на китайското участие в Иран, нашето мнение е, че китайците са много прагматични и не искат да бъдат на грешната страна", добави Гриър.

"Те искат да видят мир в този район. Президентът Тръмп иска да види мир в този район. Така че имаме голяма увереност, че те ще направят каквото могат, за да ограничат всякакъв вид материална подкрепа за Иран."

Съединените щати очакват Китай да се ангажира да закупи американски селскостопански продукти на стойност "десетки милиарди" след срещата на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин, заяви още Джеймисън Гриър.

Гриър отбеляза сделката за 25 милиона тона соя годишно, договорена през октомври миналата година, и каза, че САЩ също очакват "да видят споразумение за закупуване на селскостопански продукти на стойност десетки милиарди през следващите три години годишно в резултат на тази визита".

"И това е по-общо, това е общо. Това не е само  соя, това е всичко останало", каза той в интервю за телевизия Bloomberg.

Соята е най-големият износ на САЩ за Китай, който е най-големият купувач в света, а маслодайните семена са изиграли ключова роля в търговските преговори по време на първата и втората администрация на Тръмп, припомня Ройтерс.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Ормузки проток САЩ-Китай Търговски преговори Селскостопански продукти Соя Иран Военна подкрепа Прагматична политика Джеймисън Гриър Доналд Тръмп
