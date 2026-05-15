Големият победител Денисиньо от Hell’s Kitchen: В кухнята съм от 8-годишен, защото нямаше къде да живея! (ВИДЕО)

П обедителят в осмия сезон на Hell’s Kitchen - Денис Морейра, познат на зрителите като Денисиньо, гостува в подкаста на Кухнята след Ада, където даде първото си интервю след голямата победа. От улиците на Рио де Жанейро до върха в кулинарната надпревара, той разказва за пътя си, за трудностите, които е преодолял, и за това как е съхранил вярата си в доброто у хората.

Денисиньо влиза в разговора с огромна благодарност - не толкова за паричната награда, колкото за титлата и признанието, че е успял да стигне до самия край. В кухнята той не е имал съмнения в собствените си възможности, а моментът, в който взима черна куртка, остава един от най-силните в участието му. Тогава си казва, че това място е за него.

Денис споделя, че е в кухнята от дете. Започва да работи още на 8-годишна възраст, а животът му е изпълнен с премеждия, които го учат на издръжливост. Разказва откровено за трудното си детство, за моментите, в които няма къде да спи, и за това как кухнята се превръща едновременно в подслон и в школа. Собственикът на ресторанта, в който работи, дори го записва на училище, а по цял ден той бели картофи и учи занаята от основите.

Историята му минава през различни държави и кухни - от Барселона и Франция до курс по суши в Япония. Въпреки това Денисиньо избира да остане в България, където живее от 2016 година. Именно съпругата му, която е българка, е тази, която го записва за кастингите на Hell’s Kitchen. Женят се през 2021 година, а той признава, че тя е човекът, който вярва в него повече, отколкото той сам вярва в себе си.

В подкаста Денисиньо говори и за тежките лични моменти, през които е преминал - за семейството си, за баща си, за загубата, която носи в себе си, и за болката, която не се вижда на екрана. Споделя, че би искал да има възможност за разговор с баща си, както и че една от най-големите му цели сега е свързана със семейството - да помогне на жена си, да сбъднат мечтата си за дете, да си купят къща и дори да имат своя каравана, с която да обикалят и да готвят.

В кухнята Денисиньо намира и силни приятелства - сред тях е и връзката му със Събков, която според него е истинско приятелство. За най-сериозен конкурент посочва Дениз Ремзи, а за самия себе си казва, че още му липсва повече самочувствие, поради което би си дал оценка 9 от 10.

Големият победител не крие и благодарността си към шеф Ангелов, от когото казва, че е научил не само кулинарни умения, но и самоувереност. Специалното му послание към него е признание за урока, дисциплината и новото ниво, до което е достигнал в Hell’s Kitchen.

Как е превърнал тежкия старт в мотивация? Къде намира сили да се усмихва, въпреки всичко? И какво следва за Денисиньо след победата?

