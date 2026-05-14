Дара се класира първа за финала на „Евровизия“ от втория полуфинал

„Бангаранга“ носи енергията на хаоса, бунта и кукерската традиция

Обновена преди 9 минути / 14 май 2026, 22:06
Събков от Hell's Kitchen: Кандидатстването за

И мето на представителката на България Дара беше обявено първо от тези на класиралите се днес за финала в събота на „Евровизия“.

Дара откри втория полуфинал на музикалния конкурс, който започна тази вечер в 22:00 ч. българско време, с песента „Бангаранга“.

Българските зрители у нас не можеха да гласуват за песента, но сънародниците ни в чужбина имаха тази възможност.

„Бангаранга“ носи енергията на хаоса, бунта и кукерската традиция, пречупени през съвременно сценично изпълнение.

Освен България, днес за финала се класираха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

„В 22 ч. огромната ни подкрепа и енергия ще бъдат заедно с DARA / Darina Yotova на сцената на „Евровизия“! Вярваме в успеха ти, мило момиче! Вече заемаш първо място в сърцето на цяла България! Ще завладееш и цяла Европа. Имаш и мощната подкрепа на сънародниците ни зад граница, които ще гласуват за теб“, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова.

Източник: БГНЕС    
