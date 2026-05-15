Защо чаят ви остава горчив, въпреки добавянето на захар

М ного хора имат навика да разбъркват захарта в чаша с кръгови движения, но точно този навик ѝ пречи да се разтвори напълно.

Защо кръговото разбъркване е грешка

Експертът по етикет Уилям Хансън предупреждава, че създаването на водовъртеж с лъжица е основна грешка, допускана от милиони любители на чай.

Когато бъркаме с лъжицата твърде енергично в кръг, в центъра на чашата се образува вихър, който притиска захарта към дъното и предотвратява смесването ѝ с течността. Освен това, ако чашата е пълна догоре, този метод може да доведе до разпръскване на чай върху чинийката.

Хансън подчертава, че захарта просто остава на мястото си, вместо да подслажда напитката.

Техниката 12–6 за по-бързи резултати

Вместо кръгови движения, експертът препоръчва нежни вертикални движения напред-назад. Движете лъжицата сякаш по въображаем циферблат на часовник, от 12 до 6 часа и обратно.

Този метод помага на течността да се сгъва правилно, което ускорява разтварянето дори на твърди захарни кубчета.

Етикет и правила за сервиране

За да си осигурите елегантно чайно изживяване, избягвайте силното удряне на лъжицата по стените на чашата. След разбъркване лъжицата винаги трябва да се изважда от напитката, а не да се оставя вътре.

За перфектно разтваряне са достатъчни само 2–3 плавни вертикални движения. Използваната лъжичка трябва да се постави върху чинийка зад чашата. Дръжката на лъжичката трябва да е насочена в същата посока като дръжката на чашата.