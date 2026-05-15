Илон Мъск доведе сина си X Æ A-Xii на срещата на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Н еотдавнашното пътуване на Илон Мъск до Пекин се превърна в семейно събитие. 54-годишният главен изпълнителен директор на Tesla бе забелязан на срещата на върха между Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в четвъртък, 14 май. Той бе придружен от 6-годишния си син X Æ A-Xii, който е от връзката му с певицата Граймс, пише PEOPLE.

Във видео кадри, разпространени от CBS News, се вижда как детето, облечено в светлосиня жилетка със зелена бродерия, придружава баща си на бизнес форума на високо равнище, провел се в Голямата зала на народа в Пекин. Малкото момче подтичваше след баща си, носейки кафява чанта през рамо. Мъск държеше сина си за ръка при влизането им на срещата, на която присъстваха и водещи технологични фигури като главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук и ръководителя на NVIDIA Дженсън Хуанг.

X Æ A-Xii е едно от 14-те деца на Мъск. Той има още две деца от Граймс – 4-годишната дъщеря Екса Дарк Сидерел и 3-годишния син Техно Механикус. 38-годишната певица и преди е изразявала желание личният живот на сина ѝ да бъде защитен от публичното пространство. Това се случи в началото на втория мандат на Тръмп, когато Мъск пое поста в Министерството на правителствената ефективност и заведе момчето в Овалния кабинет за подписването на президентска заповед на 11 февруари 2025 г.

Тогава Граймс разкри в социалната мрежа X, че не е знаела за публичната поява на сина си: „Той не трябва да бъде излаган пред камерите по този начин. Не знаех за това, благодаря, че ме предупредихте. Радвам се поне, че е бил учтив. Въздишка.“

JUST IN: 🇺🇸🇨🇳 Elon Musk says his son 'X' is learning to speak Mandarin as he is seen on trip with him in China.

По информация на CNBC, Тръмп е поканил Мъск и други американски бизнес лидери да се присъединят към визитата му в Китай, за да обсъдят теми като търговията, изкуствения интелект, контрола върху износа, Тайван и конфликта с Иран.

Белият дом публикува снимки от срещата и съобщи: „Двете страни обсъдиха начини за засилване на икономическото сътрудничество, включително разширяване на достъпа до пазара за американския бизнес в Китай и увеличаване на китайските инвестиции.“

The two sides discussed ways to enhance economic cooperation between countries, including expanding market access for American businesses into China and increasing Chinese investment.



Желанието за сътрудничество изглежда взаимно. Според китайския държавен вестник „Синхуа“, президентът Си Дзинпин е подчертал, че вратата за бизнес с Китай ще се „отвори още по-широко“.

„Си заяви, че Китай приветства усилията на САЩ за засилване на взаимноизгодното сътрудничество и изрази убеденост, че американските компании ще открият още по-широки перспективи в страната“, съобщава изданието. От своя страна американските предприемачи са потвърдили, че отдават голямо значение на китайския пазар и се надяват да задълбочат своите операции там.

Дженсън Хуанг, който бе сред ключовите фигури на форума, определи събитието като „една от най-важните срещи на върха в човешката история“. Пред репортери той сподели: „Сутрешната церемония беше изключително вдъхновяваща. Президентът Си беше много гостоприемен, а президентът Тръмп – изключително позитивен.“