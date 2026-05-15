Свят

Илон Мъск доведе сина си X Æ A-Xii на срещата на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Илон Мъск придружи Доналд Тръмп на ключова среща на върха в Пекин, но вниманието бе откраднато от 6-годишния му син X Æ A-Xii. Докато технологични лидери обсъждаха бъдещето на ИИ и икономиката, Мъск заложи на нетрадиционно семейно присъствие

15 май 2026, 09:25
Н еотдавнашното пътуване на Илон Мъск до Пекин се превърна в семейно събитие. 54-годишният главен изпълнителен директор на Tesla бе забелязан на срещата на върха между Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в четвъртък, 14 май. Той бе придружен от 6-годишния си син X Æ A-Xii, който е от връзката му с певицата Граймс, пише PEOPLE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Във видео кадри, разпространени от CBS News, се вижда как детето, облечено в светлосиня жилетка със зелена бродерия, придружава баща си на бизнес форума на високо равнище, провел се в Голямата зала на народа в Пекин. Малкото момче подтичваше след баща си, носейки кафява чанта през рамо. Мъск държеше сина си за ръка при влизането им на срещата, на която присъстваха и водещи технологични фигури като главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук и ръководителя на NVIDIA Дженсън Хуанг.

X Æ A-Xii е едно от 14-те деца на Мъск. Той има още две деца от Граймс – 4-годишната дъщеря Екса Дарк Сидерел и 3-годишния син Техно Механикус. 38-годишната певица и преди е изразявала желание личният живот на сина ѝ да бъде защитен от публичното пространство. Това се случи в началото на втория мандат на Тръмп, когато Мъск пое поста в Министерството на правителствената ефективност и заведе момчето в Овалния кабинет за подписването на президентска заповед на 11 февруари 2025 г.

Тогава Граймс разкри в социалната мрежа X, че не е знаела за публичната поява на сина си: „Той не трябва да бъде излаган пред камерите по този начин. Не знаех за това, благодаря, че ме предупредихте. Радвам се поне, че е бил учтив. Въздишка.“

По информация на CNBC, Тръмп е поканил Мъск и други американски бизнес лидери да се присъединят към визитата му в Китай, за да обсъдят теми като търговията, изкуствения интелект, контрола върху износа, Тайван и конфликта с Иран.

Белият дом публикува снимки от срещата и съобщи: „Двете страни обсъдиха начини за засилване на икономическото сътрудничество, включително разширяване на достъпа до пазара за американския бизнес в Китай и увеличаване на китайските инвестиции.“

Желанието за сътрудничество изглежда взаимно. Според китайския държавен вестник „Синхуа“, президентът Си Дзинпин е подчертал, че вратата за бизнес с Китай ще се „отвори още по-широко“.

„Си заяви, че Китай приветства усилията на САЩ за засилване на взаимноизгодното сътрудничество и изрази убеденост, че американските компании ще открият още по-широки перспективи в страната“, съобщава изданието. От своя страна американските предприемачи са потвърдили, че отдават голямо значение на китайския пазар и се надяват да задълбочат своите операции там.

Дженсън Хуанг, който бе сред ключовите фигури на форума, определи събитието като „една от най-важните срещи на върха в човешката история“. Пред репортери той сподели: „Сутрешната церемония беше изключително вдъхновяваща. Президентът Си беше много гостоприемен, а президентът Тръмп – изключително позитивен.“

