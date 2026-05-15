Свят

Силно земетресение разтърси японския остров Иво Джима

Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима

15 май 2026, 06:58
Източник: Изображението е генерирано с изкуствен интелект

З еметресение с магнитуд 6,0 по Рихтер разтърси японския остров Иво Джима, съобщи метеорологичната агенция на страната, информира агенция Синхуа.

Няма съобщения за пострадали или щети.

Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима, с магнитуд 3 по японската сеизмична скала от 7, съобщи Японската метеорологична агенция.

Не е издадено предупреждение за цунами.

Япония е една от най-сеизмично активните държави в света, тъй като се намира в т.нар. „Тихоокеански огнен пръстен“ – зона с интензивна тектонична активност, където се срещат няколко литосферни плочи. Земетресенията в района на архипелага са често явление, а японските власти поддържат една от най-развитите системи за ранно предупреждение и мониторинг на трусове.

Островите Иво Джима и Хахаджима са част от архипелага Огасавара, разположен на около 1000 км южно от Токио в Тихия океан. Районът е известен с повишената си вулканична и сеизмична активност. Иво Джима, официално преименуван на Иво То, е известен и с ключовата битка между японски и американски сили по време на Втората световна война.

Източник: AP/БТА

Японската сеизмична скала, използвана от метеорологичната агенция на страната, измерва не само магнитуда, но и реално усетената сила на труса на отделни места. Степен 3 по скалата от 7 обикновено означава слабо до умерено разклащане, което се усеща ясно в помещения, но рядко причинява щети.

Въпреки сравнително силния магнитуд от 6,0 по Рихтер, липсата на предупреждение за цунами показва, че не се очаква значително разместване на морското дъно, което да създаде опасни вълни.

Източник: Пламен Йотински, БТА    
