Силно земетресение разтърси японския остров Иво Джима

З еметресение с магнитуд 6,0 по Рихтер разтърси японския остров Иво Джима, съобщи метеорологичната агенция на страната, информира агенция Синхуа.

Мощно земетресение разтърси Япония, предупреждение за Цунами

Strong Mag. 5.7 Earthquake - North Pacific Ocean, 55 km Northeast of Iwo Jima Island, Tokyo, Japan, on Friday, May 15, 2026, at 12:33 am (GMT +9) https://t.co/6XHuVKaWoF — Ma (@mahanthanut) May 14, 2026

Няма съобщения за пострадали или щети.

Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима, с магнитуд 3 по японската сеизмична скала от 7, съобщи Японската метеорологична агенция.

Силно земетресение разлюля Токио

Не е издадено предупреждение за цунами.

Япония е една от най-сеизмично активните държави в света, тъй като се намира в т.нар. „Тихоокеански огнен пръстен“ – зона с интензивна тектонична активност, където се срещат няколко литосферни плочи. Земетресенията в района на архипелага са често явление, а японските власти поддържат една от най-развитите системи за ранно предупреждение и мониторинг на трусове.

Земетресение с магнитуд 5,7 до Япония

Островите Иво Джима и Хахаджима са част от архипелага Огасавара, разположен на около 1000 км южно от Токио в Тихия океан. Районът е известен с повишената си вулканична и сеизмична активност. Иво Джима, официално преименуван на Иво То, е известен и с ключовата битка между японски и американски сили по време на Втората световна война.

Източник: AP/БТА

Земетресение в Япония, 5.6 по Рихтер

Японската сеизмична скала, използвана от метеорологичната агенция на страната, измерва не само магнитуда, но и реално усетената сила на труса на отделни места. Степен 3 по скалата от 7 обикновено означава слабо до умерено разклащане, което се усеща ясно в помещения, но рядко причинява щети.

Въпреки сравнително силния магнитуд от 6,0 по Рихтер, липсата на предупреждение за цунами показва, че не се очаква значително разместване на морското дъно, което да създаде опасни вълни.