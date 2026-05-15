„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

„Това НЕ е одобрено от Goop!“: Гуинет Полтроу остана ужасена от менюто на певицата, което включва бургери и пържени картофи в 6:00 сутринта, вместо плодове и зеленчуци. Вижте какви са тайните на звездното семейство и кулинарните им сблъсъци

15 май 2026, 10:34
С ърцето иска това, което иска – дори когато става въпрос за бърза храна в ранни зори.

Селена Гомес поддържа „диета на 5-годишно дете“. Това разкри съпругът ѝ, музикалният продуцент Бени Бланко, пред Гуинет Полтроу по време на запис на подкаста „Goop“ в Западен Холивуд, съобщава Daily Mail.

38-годишният Бланко буквално ужаси 53-годишната Полтроу, докато описваше хранителните навици на съпругата си.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Тази сутрин влязох и тя ядеше Jack in the Box (американска верига за бързо хранене) в 6:45 ч.“, сподели той, посочвайки, че любимите ястия на Гомес са бургери и пържени картофи.

Видимо стъписана, Полтроу възкликна: „Това НЕ е одобрено от Goop!“

Бланко побърза да увери носителката на „Оскар“, че 33-годишната Селена с удоволствие консумира всичко от здравословното меню на „Goop Kitchen“, но призна, че в ежедневието си тя предпочита „всичко, което е вредно за диетата“. По думите му, бившата звезда на Disney „не обича особено плодове или зеленчуци“.

Контрастът между двете дами е огромен. През годините Гуинет Полтроу редовно попада в заглавията със своите строги хранителни режими, включително „тежка макробиотична“ фаза с много риба и зеленчуци, без млечни продукти и захар. Едва към април 2025 г. звездата от „Влюбеният Шекспир“ призна, че се е върнала към удоволствия като хляб с квас, сирене и малко паста.

От своя страна, Гомес стартира кулинарното шоу „Selena + Chef“ през 2020 г. с едничката цел да спре да бъде „пълно бедствие“ в кухнята. Въпреки че през 2022 г. призна пред списание People, че все още има своите критични моменти, тя смята, че е извървяла дълъг път. Изпълнителката на „Same Old Love“ тогава оцени уменията си пред печката с „5 от 10“.

Успехът на предаването доведе до четири сезона и продължението „Selena + Restaurant“ през 2024 г. В „Късното шоу със Стивън Колбърт“ същата година Селена не спести похвалите си за кулинарния талант на Бланко. Звездата от „Само убийства в сградата“ се пошегува, че по време на съвместния им Ден на благодарността, нейната роля е била основно „да наблюдава и да го насърчава“.

Двойката започна своята връзка през 2023 г., години след като се запознаха покрай общи музикални проекти. Бланко предложи брак на певицата през декември 2024 г. – символично придружен с порция от Taco Bell – а двамата сключиха брак през септември следващата година.

Източник: pagesix.com    
В знак на протест: Мотористи от цялата страна затварят редица ключови пътни артерии

Дара се класира първа за финала на „Евровизия“ от втория полуфинал

Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Китайски партньор на VW в Китай може да купи завод в Европа

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Празник е! Вижте кой има имен ден днес

<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Коя е малката Швейцария?

„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

Свят Преди 8 минути

Обменът е поредният в рамките на усилията за хуманитарни споразумения между двете страни на фона на продължаващия конфликт

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

Предложението подкрепиха 168 депутати, "против" бяха 13, а 30 народни представители се въздържаха

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно

Дара ще пее в златната среда на финала в събота. Според експерти №12 е много по-добър шанс от откриващата позиция. Коефициентите за България буквално експлодираха след гласуването на журито заради перфектното сценично поведение

Големият победител Денисиньо от Hell’s Kitchen: В кухнята съм от 8-годишен, защото нямаше къде да живея! (ВИДЕО)

Денисиньо влиза в разговора с огромна благодарност - не толкова за паричната награда, колкото за титлата и признанието, че е успял да стигне до самия край

Медицински самолет се разби в планините на Ню Мексико, има загинали

Катастрофата е предизвикала горски пожар

Двама нови депутати от „Прогресивна България” положиха клетва

Те са обявени за народни представители с решения на ЦИК

5 часа борба за живот: 11 души оцеляха след самолетна катастрофа в океана край Флорида

Спасителните екипи са били на тренировъчна мисия в района, когато получават сигнала

Илон Мъск доведе сина си X Æ A-Xii на срещата на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Илон Мъск придружи Доналд Тръмп на ключова среща на върха в Пекин, но вниманието бе откраднато от 6-годишния му син X Æ A-Xii. Докато технологични лидери обсъждаха бъдещето на ИИ и икономиката, Мъск заложи на нетрадиционно семейно присъствие

Остри сблъсъци в СОС след решението за Паметника на Съветската армия

От групата на ПП-ДБ предлагат публично допитване, от „БСП за България” пък виждат провокация

САЩ: Китай настоява за свободен достъп през Ормузкия проток

"Пекин ще действа прагматично, за да ограничи военната подкрепа за Иран"

Защо чаят ви остава горчив, въпреки добавянето на захар

Много от нас правят грешка

Сигнал за бомба в близост до автомобил в Говедарци, СОБТ се намеси

Устройството е иззето за изследване

След близо 30 години: САЩ готвят исторически удар срещу Раул Кастро

Плановете са да бъдат повдигнати обвинения срещу кубинския лидер за свалянето на самолети през 1996 г.

Силно земетресение разтърси японския остров Иво Джима

Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима

Тежки съдби: "Убийствата на честта" в Чечения

Северен Кавказ е сред руските региони с най-много случаи на семейно насилие - разделяне на майки от децата им, отвличания

Корупционният скандал в Украйна: Застрашен ли е Зеленски

В разгара на корупционния скандал, който предизвика политическо земетресение в Украйна, беше задържан бившият шеф на кабинета на президента Зеленски

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

9 признака, че кучето ви е разгонено

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

Големият победител Денисиньо от Hell’s Kitchen: Жена ми вярва повече в мен отколкото аз вярвам в себе си, тя ме записа за кастинг! (ВИДЕО)

Годината на звездните раздели: какво се случва с любовта в Холивуд

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Веласкес говори преди дербито с ЦСКА

Срам! Шампионът на Швейцария пусна 8 гола на награждаването си

Гръмотевици и градушки през уикенда

Двама нови депутати от „Прогресивна България” положиха клетва

