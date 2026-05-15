„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

С ърцето иска това, което иска – дори когато става въпрос за бърза храна в ранни зори.

Селена Гомес поддържа „диета на 5-годишно дете“. Това разкри съпругът ѝ, музикалният продуцент Бени Бланко, пред Гуинет Полтроу по време на запис на подкаста „Goop“ в Западен Холивуд, съобщава Daily Mail.

38-годишният Бланко буквално ужаси 53-годишната Полтроу, докато описваше хранителните навици на съпругата си.

„Тази сутрин влязох и тя ядеше Jack in the Box (американска верига за бързо хранене) в 6:45 ч.“, сподели той, посочвайки, че любимите ястия на Гомес са бургери и пържени картофи.

Видимо стъписана, Полтроу възкликна: „Това НЕ е одобрено от Goop!“

Бланко побърза да увери носителката на „Оскар“, че 33-годишната Селена с удоволствие консумира всичко от здравословното меню на „Goop Kitchen“, но призна, че в ежедневието си тя предпочита „всичко, което е вредно за диетата“. По думите му, бившата звезда на Disney „не обича особено плодове или зеленчуци“.

Контрастът между двете дами е огромен. През годините Гуинет Полтроу редовно попада в заглавията със своите строги хранителни режими, включително „тежка макробиотична“ фаза с много риба и зеленчуци, без млечни продукти и захар. Едва към април 2025 г. звездата от „Влюбеният Шекспир“ призна, че се е върнала към удоволствия като хляб с квас, сирене и малко паста.

От своя страна, Гомес стартира кулинарното шоу „Selena + Chef“ през 2020 г. с едничката цел да спре да бъде „пълно бедствие“ в кухнята. Въпреки че през 2022 г. призна пред списание People, че все още има своите критични моменти, тя смята, че е извървяла дълъг път. Изпълнителката на „Same Old Love“ тогава оцени уменията си пред печката с „5 от 10“.

Успехът на предаването доведе до четири сезона и продължението „Selena + Restaurant“ през 2024 г. В „Късното шоу със Стивън Колбърт“ същата година Селена не спести похвалите си за кулинарния талант на Бланко. Звездата от „Само убийства в сградата“ се пошегува, че по време на съвместния им Ден на благодарността, нейната роля е била основно „да наблюдава и да го насърчава“.

Двойката започна своята връзка през 2023 г., години след като се запознаха покрай общи музикални проекти. Бланко предложи брак на певицата през декември 2024 г. – символично придружен с порция от Taco Bell – а двамата сключиха брак през септември следващата година.