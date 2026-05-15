Тежки съдби: "Убийствата на честта" в Чечения

Северен Кавказ е сред руските региони с най-много случаи на семейно насилие - разделяне на майки от децата им, отвличания

15 май 2026, 06:47
С еверен Кавказ е сред руските региони с най-много случаи на семейно насилие - разделяне на майки от децата им, отвличания, а и т.нар. "убийства на честта" заради "непристойно" поведение, съобщава Deutsche Welle.

Според проучване на правозащитната група Ad Rem, в периода от 2008 до 2025 година най-много случаи на домашно насилие има в републиките от Северен Кавказ, и по-специално в Чечения. Това включва както насилственото разделяне на майки от децата им, така и т.нар. "убийства на честта". Изложени на опасност са не само самите жени и роднините им, но и хора, които се опитват да им помогнат, отбелязват правозащитниците.

Един от последните такива случаи е този на 33-годишната Белкиса Минцаева. Тя успява да избяга от Чечения в Русия, но след бягството ѝ бил задържан неин съселянин, помогнал ѝ да изведе дъщеря си от републиката. По-късно децата на Минцаева били предадени на бившия ѝ съпруг, а самата тя е била задържана и от 13 април с нея няма никаква връзка с нея.

Неизвестна остава и съдбата на чеченката Седа Сулейманова, която през 2023 година избягала в Санкт Петербург от чеченските си роднини. Силите за сигурност задържали Седа и я върнали в републиката, като оттогава тя не се е свързвала с никого. Според правозащитници от проекта СК SOS Сулейманова може да е станала жертва на "убийство на честта". В Северен Кавказ така наричат разправата с жени, които роднините обвиняват в поведение, "позорящо" семейството. 

Безпрецедентният случай с Белкиса Минцаева

Правозащитниците от около месец нямат достоверна информация за съдбата на Белкиса Минцаева. Според Лидия Михалченко от проекта "Кавказ без майка", върху жената са упражнявали натиск роднини на бившия ѝ съпруг, както и сътрудници на силовите структури. Белкиса е била шантажирана, за да бъде принудена да се върне в Чечения - брат ѝ бил задържан в районното полицейско управление и бил заплашен, че ще бъде изпратен да се бие в Украйна. "Натиск върху нея са упражнявали и майка ѝ, и чичовците ѝ, и баба ѝ“, написа Михалченко във Фейсбук.

През 2024 година Минцаева завела двете си дъщери при роднини в Чечения на почивка, след което бившият ѝ съпруг отвлякъл децата. По-късно съдът постановил, че по-голямата дъщеря Сабина ще живее с майка си, а по-малката Диана временно ще остане при баща си. Минцаева обаче извела по-малката дъщеря от Чечения - заминали заедно за Новосибирск, но по-късно жената била принудена да се върне.

Според информацията на правозащитниците, получена от няколко независими източника, жената е държана насила в Чечения, а децата са изпратени при семейството на бащата. За Михалченко това е безпрецедентен случай: "Досега не сме имали случай, в който жена да бъде задържана толкова дълго само защото се е опитала да вземе детето си".

Михалченко уверява, че в основата на този вид насилие е патриархалното мислене: смята се, че децата принадлежат на семейството на бащата. 

"Убийствата на честта" в Чечения

Все по-често се появяват съобщения и за предполагаеми "убийства на честта" в Чечения с участието на роднини на жените. За такъв случай информират проектът "Свобода" и изданието "Новая газета Европа": става въпрос за 25-годишната Зухра Музаева от чеченското село Курчалой, която може да е станала жертва на "убийство на честта" - заради предполагаема изневяра, докато съпругът ѝ участвал във войната срещу Украйна.

Един от събеседниците на изданието е потвърдил факта на убийството и разказал, че бащата на Зухра - Самради Музаев, първо обръснал главата на дъщеря си, след това я накарал да си изкопае гроб, а накрая я застрелял. Журналистите се свързали с Музаев, който отрекъл всичко: дъщеря му била жива и здрава, намирала се в чужбина.

"Убийства на честта" има не само в Северен Кавказ, но и извън границите на Русия. Един от най-шумните случаи през последните години бе смъртта в Ереван на 23-годишната Айшат Баймурадова, родена в Чечения, откъдето избягала заради домашно насилие. През октомври 2024 година безжизненото ѝ тяло беше открито от полицията в жилище в арменската столица. Новинарски канал в Инстаграм съобщи, че камерите за видеонаблюдение са заснели двама души на излизане от жилището, които  след смъртта на Баймурадова напуснали Армения и се върнали в Русия.

Друг широко отразен случай е свързан със смъртта на чеченката Алия Оздамирова, която успяла през Турция да избяга в Грузия заради заплахи, свързани с нейната сексуална ориентация. Според правозащитници нейни роднини я убедили да се върне в Русия, твърдейки, че срещу нея имало заведено дело за "финансиране на тероризма". По-късно тя е обявена за мъртва, като според семейството ѝ ставало въпрос за естествена смърт, но правозащитниците смятат случилото се за "убийство на честта". Междувременно прокуратурата на Грузия е започнала разследване на обстоятелствата около смъртта на Оздамирова.

Увеличили ли са се отвличанията и "убийствата на честта"?

В Ad Rem свързват големия брой случаи на домашно насилие в Северен Кавказ с влиянието на неформалните институции и адатите - норми на поведение, които често се прилагат при семейни конфликти наред с официалното законодателство. Според изследователите в регионите, в които държавните структури са по-малко контролирани от обществото, административните и силовите ресурси се използват по-лесно в личен интерес - включително при спорове за децата след развод. В Чечения, Ингушетия и Дагестан този традиционен кодекс на поведение често дискриминира жените по въпросите за попечителството над децата, отбелязват в Ad Rem.

Изследователката на Северен Кавказ Саида Сиражудинова коментира пред ДВ, че случаите на насилствено разделяне на майки от децата им и т.нар. "убийства на честта" съществуват в региона отдавна, но през последните години са станали по-забележими благодарение на работата на правозащитниците и готовността на жените да се борят за правата си. "Жените започват да виждат смисъл да се борят - щом има истории с щастлив край".

Според Сиражудинова властите в Чечения и Ингушетия вече не могат напълно да отричат съществуването на "убийствата на честта", макар реалният мащаб на тези престъпления да остава скрит поради мълчанието на роднините и съселяните на жертвите.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Северен Кавказ Семейно насилие Убийства на честта Чечения Права на жените Отвличания Майки и деца Патриархално мислене Правозащитници Жертви на насилие
