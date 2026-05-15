След близо 30 години: САЩ готвят исторически удар срещу Раул Кастро

С ъединените американски щати планират да повдигнат обвинение срещу кубинския лидер Раул Кастро, съобщи служител на американското министерство на правосъдието, цитиран от "Ройтерс".

Според информацията, евентуалното обвинение все още не е финализирано, тъй като трябва да бъде одобрено от голямо жури. Засега не е ясно кога може да бъде внесено официално.

🇺🇸🇨🇺 | Estados Unidos está preparando posibles cargos contra el exlíder cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones de Brothers to the Rescue que mató a cuatro personas.



Очаква се разследването да бъде свързано със свалянето на самолети през 1996 г. – един от най-напрегнатите инциденти в отношенията между САЩ и Куба след края на Студената война. По това време Раул Кастро е сред най-влиятелните фигури в кубинското ръководство и заема ключови позиции в армията и държавното управление.

По-рано телевизия CBS съобщи, че разглежданото поведение е свързано със свалянето на два цивилни самолета на организацията „Братя на помощ“ („Brothers to the Rescue“) от кубински изтребители. Инцидентът става на 24 февруари 1996 г. над международни води край Куба и води до смъртта на четирима души.

Организацията „Братя на помощ“ е създадена от кубински емигранти в САЩ и извършва хуманитарни полети с цел издирване и подпомагане на кубинци, опитващи се да напуснат острова по море. Кубинските власти обвиняват групата, че многократно е нарушавала въздушното пространство на страната и е извършвала политически провокации срещу режима в Хавана.

Свалянето на самолетите предизвиква остра международна реакция и сериозно влошаване на отношенията между Вашингтон и Хавана.

След инцидента САЩ приемат закона „Хелмс-Бъртън“, който значително затяга икономическите санкции срещу Куба.

Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Флорида наблюдава усилията по евентуалното повдигане на наказателни обвинения срещу висши кубински държавни служители. Засега няма официален коментар от кубинските власти.

Раул Кастро е на 94 години и остава една от ключовите фигури в историята на съвременна Куба. Той пое управлението на страната след оттеглянето на брат си Фидел Кастро през 2006 г., а официално беше президент на Куба в периода 2008–2018 г. По време на неговото управление бяха направени ограничени икономически реформи и бе осъществено временно затопляне на отношенията със САЩ при администрацията на Барак Обама.