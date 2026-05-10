Свят

Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС

Американският политолог анализира бъдещето на отношенията с кабинета „Радев”, санкциите „Магнитски” и войната с Иран

10 май 2026, 12:03
Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба
Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция
Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица
„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър
Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд
Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария
Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"
Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател

Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател

„Тръмп търси нов Орбан – нов клин, който да разбие консенсуса в ЕС. Това е инструмент за влияние, за да се раздели европейският блок”. Това коментира американският политолог и университетски преподавател проф. Дейвид Шулц пред NOVA. Според него Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел – победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия.

Карта показва как Тръмп, Путин и Си могат да си поделят света

  • Интересът на Тръмп към България

Във връзка с избраното ново правителство у нас, проф. Шулц посочи, че попринцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни. „С изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепяше Орбан. Ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Сега изглежда Тръмп открито прегръща такива типове правителства, които не защитават демократичното управление или човешките права”, заяви политологът.

Относно паралелите, които международни издания правят между Виктор Орбан и новия български премиер Румен Радев, Шулц отбеляза, че администрацията на Тръмп вероятно ще търси „нов Орбан”. „Оформи се тази много странна връзка Тръмп–Путин–Орбан и сега, когато Орбан е извън уравнението, американските медии спекулират дали новото ръководство в България ще го замести. Това е стратегия на „разделяй и владей”. Не мисля, че го интересува дали България, например, би спечелила нещо от това”, допълни професорът.

Как Тръмп удари Европа от Изток

  • Дипломацията и законът „Магнитски”

Липсата на американски посланик в България повече от година според Шулц показва, че страната не е приоритет в дипломатическите отношения. „Това вероятно означава, че България не е високо в списъка с приоритети. Ако обаче бъде възприета като инструмент за влияние, може да бъде назначен посланик”, коментира той.

По думите му евентуална среща на българския министър-председател в Белия дом би била важен сигнал, че САЩ разглеждат новото правителство като съюзник.

Проф. Шулц прогнозира и по-агресивно използване на „Глобалния закон Магнитски”. „Това е инструмент за икономически и политически натиск, с който САЩ се опитват да принуждават други държави да следват тяхната политика. Не мисля, че е ефективен инструмент. Това е по-скоро принудителен инструмент, който не заменя дипломацията и преговорите”, посочи той.

Според него премахването от този „списък с врагове” е много трудно и вероятно би станало срещу „много висока цена”.

"Тръмп иска да отслаби или дори да разруши Европа"

  • Геополитическите конфликти

По отношение на войната в Украйна политологът подчерта нежеланието на Тръмп да оказва натиск върху Владимир Путин. „Ние на практика сме преустановили нашата помощ за Украйна”, заяви Шулц.

В анализа си за конфликта между САЩ и Иран, професорът изрази мнение, че Иран печели войната на този етап. „САЩ не са постигнали основните си цели – не са победили Иран, не са свалили режима, Ормузкият проток е затворен. Иранското правителство като авторитарен режим вероятно е по-добре подготвено да издържи болката от войната, отколкото Съединените щати”, смята той.

Светът според Доналд Тръмп

Проф. Шулц допълни, че американците са недоволни от високите цени на горивата и стоките, но твърдото ядро поддръжници на Тръмп остава зад него.

Проф. Дейвид Шулц ще бъде сред основните лектори на конференцията „Истина под натиск”, организирана от Световния прес институт в София на 14 май. Регистрацията все още е отворена.

Източник: NOVA    
Тръмп Орбан ЕС България Закон Магнитски Външна политика на САЩ Геополитически конфликти Войната в Украйна Конфликт с Иран Авторитарни режими
Последвайте ни
Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Затварят

Затварят "Цариградско шосе" в София до 22:00 ч. заради финала на Джиро д'Италия

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Първата роботакси услуга стартира в Хърватия на цена от 1,99 евро

Първата роботакси услуга стартира в Хърватия на цена от 1,99 евро

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 5 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

България Преди 2 часа

<p>Стилиян Петров: Три пъти са ми предлагали да стана депутат</p>

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

Любопитно Преди 2 часа

В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" той говори за диагнозата, трудните месеци на терапия, и разочарованията

<p>Днес е голям празник за Българската църква</p>

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Любопитно Преди 5 часа

Почитаме и паметта на един от дванадесетте апостоли на Исус Христос

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

България Преди 5 часа

На мястото веднага е изпратен екип на пожарната, който своевременно е потушил пожара

Снимката е илюстративна

Експлозия избухна на плавателен съд край Маями, много ранени

Свят Преди 6 часа

Спасителните екипи са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

България Преди 6 часа

Въвеждат се временна организация на движението и промени в градския транспорт

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Технологии Преди 6 часа

Много смартфони вече предлагат поне 8GB или 12GB системна памет, която надграждат допълнително с "виртуална" памет. Функцията трябва да помогне за работата с много приложения, но се оказва, че може и да е в основата на някои проблеми на смартфоните

,

Билет за мир на Босфора: 5 причини да зарежете всичко и да летите до Истанбул още сега

Любопитно Преди 6 часа

Минимум неща, максимум емоции. Казваме ви как да „рестартирате“ напълно ума си за 3 дни в Турция

<p>Мелони реагира на шокиращ дийпфейк&nbsp;</p>

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

Свят Преди 6 часа

Мелони публикува въпросното изображение във Facebook

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Свят Преди 14 часа

Навръх Деня на победата руският президент Владимир Путин обяви, че конфликтът в Украйна навлиза в своята финална фаза. Той изрази готовност за диалог с Европа чрез посредничеството на Герхард Шрьодер и постави условия за среща със Зеленски

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Свят Преди 14 часа

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

Свят Преди 15 часа

След като САЩ разсекретиха 160 документа за извънземен живот, ветеранът в изследванията на НЛО Денис Андерсън предупреждава: властите ни дават само „най-безобидното“, докато истинският феномен остава непредсказуем и извън нашия контрол

Областният управител на Софийска област подава оставка

Областният управител на Софийска област подава оставка

България Преди 15 часа

Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов

<p>Кой е <strong data-index-in-node="98" data-path-to-node="4">Виджай</strong> &ndash; актьорът, който навлезе в индийската политика</p>

Кой е Виджай – актьорът, който навлезе в индийската политика, печелейки ключови избори

Свят Преди 16 часа

С обещания за злато, социални помощи и икономически възход, актьорът използва армия от фенове и изкуствен интелект, за да събори утвърдените политически династии

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Любопитно Преди 16 часа

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Вида Пиронкова преживя инцидент в центъра на София

Edna.bg

Неделя е за бавно кафе, любими хора и малко време само за нас

Edna.bg

НА ЖИВО: Спартак Варна - Славия, състави

Gong.bg

Край на серията: Ливърпул с най-слаб сезон от 2015/16

Gong.bg

Започва третият етап на Джиро д'Италия

Nova.bg

Четирима задържани за стрелбата по автобус в Перник, полицията откри оръжието

Nova.bg