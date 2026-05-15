Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Н ад 600 килограма животински продукти без документи за произход и проследимост са иззети при проверки на ГКПП „Капитан Андреево“. Акцията е проведена от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха контролните органи.

При първата проверка на лек автомобил инспекторите откриват около 100 килограма пилешко месо. То е било разпределено в найлонови пликове по 5 килограма, без каквито и да било придружаващи документи за произход, транспорт или условия на съхранение.

Малко по-късно е извършена втора проверка – на автобус, влизащ на територията на България от Турция. В багажното отделение са установени още 507,8 килограма овча лой, също без необходимата документация. Стоката е била опакована в кашони по около 30 килограма.

Общото количество на задържаните животински продукти надхвърля 600 килограма, като всички те са без гаранции за безопасност и проследимост по веригата на доставка.

От БАБХ подчертават, че липсата на документи за произход и ветеринарен контрол крие потенциален риск за здравето на потребителите, тъй като не може да бъде гарантиран начинът на добив, съхранение и транспорт на продуктите.

Цялото количество е иззето и предстои да бъде унищожено съгласно действащите разпоредби за безопасност на храните.

ГКПП „Капитан Андреево“ остава един от най-строго контролираните гранични пунктове в страната, където регулярно се извършват съвместни проверки с цел предотвратяване на нелегален внос на храни и стоки от животински произход.