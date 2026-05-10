Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Новоизбраният унгарски премиер Петер Мадяр притежава забележителен талант да обръща ситуациите в своя полза - често с малки, но ефективни жестове

10 май 2026, 13:31
Б ивш топ мениджър на Shell, сляп майстор на бойните изкуства, хирург с опит в Англия и танцов талант: Мадяр сформира необичаен кабинет, с който иска да промени Унгария, съобщава Deutsche Welle.

Какви са основните предизвикателства?

Новоизбраният унгарски премиер Петер Мадяр притежава забележителен талант да обръща ситуациите в своя полза - често с малки, но ефективни жестове. Това е умение, неприсъщо на никой друг политик в най-новата история на страната. То изигра ключова роля за историческата изборна победа на партията му.

Един такъв момент доби огромна популярност в Унгария - на предизборен митинг в малък град в южната част на страната в началото на април 2026 година Мадяр забеляза журналисти от прокремълски московски вестник и спонтанно ги приветства с думите: "Приветствам руските пропагандни медии. Насладете се на свободата си и на смяната на режима!" Събралата се тълпа аплодира ентусиазирано и скандира: "Руснаци, вървете си у дома!" Това беше реакция на наскоро разкритите опити на Виктор Орбан да се подмаже на руския автократ Владимир Путин през есента на 2025 година – според медийни публикации по време на телефонен разговор Орбан е обещал на Путин да му окаже помощ "във всяко едно отношение". 

Химн на унгарските роми и други малцинствени групи 

Когато новият унгарски парламент се събере в събота, 9 май, и 45-годишният Петер Мадяр и новите министри в правителството му положат клетва, това със сигурност няма да бъде обикновена церемония. Бъдещият министър-председател обяви деня за "празник на смяната на системата".

По случай встъпването в длъжност, освен унгарския национален химн, ще прозвучат европейският химн, химнът на унгарското секлерско малцинство от Трансилвания, както и неофициалният химн на унгарските роми. Последният е безпрецедентен жест на уважение към онези приблизително 700 000 роми, живеещи в страната.

След това Мадяр ще произнесе първата си реч като министър-председател на площада пред парламента.

Ключовите фигури в бъдещия кабинет 

Кабинетът, с който Мадяр възнамерява да осъществи системна промяна, е необичаен. Външният министър Анита Орбан, която няма роднинска връзка с напускащия премиер, е дипломат и енергиен експерт и някога е принадлежала към проевропейското, евроатлантическо крило на партията "Фидес", което вече не съществува. Още през 2009 година тя предупреждава за империалистката енергийна политика на Русия.

Министър на икономиката ще бъде бивш топ мениджър на Shell, а министър на отбраната - бившият началник на Генералния щаб Ромулус Русин-Сенди, когото режимът на Орбан беше обявил за враг заради неговата уж твърде силна проукраинска позиция.

Министърът на здравеопазването Жолт Хегедюш е работил като ортопедичен хирург във Великобритания от 2005 до 2015 година. Видео, в което Хегедюш танцува еуфорично на сцена след изборната победа, го направи световно известен.

Може би най-необичайният министър в кабинета на Мадяр е министърът на социалните въпроси и семейството Вилмош Катай-Немет. Той ослепява на 16-годишна възраст, по-късно става адвокат и взима черен колан по айкидо. Той е първият сляп министър в историята на Унгария.

В правителството на Мадяр се очакваше да има и една противоречива фигура: неговият бивш съученик и зет Мартон Мелетей-Барна, който от 2025 е женен за по-малката му сестра, беше гласен за министър на правосъдието. Тази семейна връзка обаче предизвика обществена критика. Първоначално Мадяр защити номинацията с аргумента за юридическата експертиза и квалификация на зет си, като обеща, че като министър той, както и цялото правителство, ще работи с пълна прозрачност и че семейните връзки няма да влияят на работата им. В четвъртък вечерта, 7 май, Мартон Мелетей-Барна обаче обяви, че се оттегля от номинацията. Той не искал "да се хвърли и най-малката сянка върху промяната на системата". За нов министър на правосъдието Петер Мадяр номинира Марта Гьорог, декан на катедрата по право в Университета в Сегед. В публикация във Фейсбук Мадяр я нарече "некоронованата кралица на унгарските юристи".

Вътрешни и външнополитически приоритети 

Като ръководител на правителството Петер Мадяр има два основни приоритета: във вътрешен план неговият кабинет трябва да демонтира системата, изградена около Виктор Орбан, и да възстанови върховенството на закона. Като една от първите си мерки той възнамерява да създаде антикорупционна агенция и агенция за възстановяване на активи, която да върне държавни средства и договори, незаконно разпределени към приближени на Орбан. Мадяр също така обяви планове да закрие държавните медии, лоялни към Орбан, и да създаде нова независима система за обществени радио и телевизия.

До каква степен новото правителство ще успее да се освободи от "марионетките на Орбан", както ги нарича Мадяр, предстои да се види. Въпреки че партията му "Тиса" разполага с две трети мнозинство в парламента, това може да се окаже трудно, тъй като фигури като президента Тамаш Шуйок, главния прокурор и високопоставени магистрати са назначавани и подкрепяни от Орбан. Ако президентът Шуйок не подаде оставка сам, той би могъл значително да забави реформите.

Във външната политика Мадяр цели да възстанови позицията на Унгария като надежден партньор в ЕС и НАТО, да подобри отношенията със съседните държави в Централна и Източна Европа, особено с Полша, и да осигури размразяването на замразените европейски средства за страната. Последното е от решаващо значение за оцеляването на Унгария, тъй като страната е затънала в икономическа и финансова криза. Политиката на Виктор Орбан е довела бюджетния дефицит до близо шест процента.

Остър тон към Украйна 

Една област от външната политика обаче може да се превърне в тест за демокрацията и популизма при Мадяр и неговото правителство: позицията по отношение на Украйна. Новият премиер наскоро покани украинския президент на "историческа среща" в малкия украински град Берегово, където населението е предимно унгарско. Дипломатически е необичайно държавен ръководител сам да се покани в друга страна и дори да посочи мястото, където да се проведе срещата.

Мадяр дори заяви, че Унгария ще подкрепи членството на Украйна в ЕС само ако съседната страна "престане да третира унгарското си малцинство като граждани втора класа" – твърдение, което просто не отговаря на истината. Показателното е, че Мадяр направи това изказване след среща с кмета на Берегово Золтан Бабяк. Бабяк предварително беше уверил новия премиер, че унгарците в Украйна не са подложени на никаква дискриминация.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Петер Мадяр Ново правителство на Унгария Политическа промяна в Унгария Виктор Орбан Антикорупция Външна политика на Унгария ЕС и НАТО Отношения с Русия Украйна и Унгария Малцинства в Унгария
