Медицински самолет се разби в планините на Ню Мексико, има загинали

М алък медицински самолет се разби в планинска верига край Руидозо, щата Ню Мексико. Всички четирима души на борда за загинали.

Катастрофата е предизвикала горски пожар, съобщиха властите, цитирани от "Асошиейтед прес".

4 загинаха при катастрофа на самолет в Ню Мексико

Two people killed after a small plane crashed into an Ohio home, with the family inside racing to escape, authorities say. It comes after a medical aircraft crash into a New Mexico mountain, killing 4 and starting a wildfire. @TrevorLAult has the latest. https://t.co/B4q0wIB9T9 pic.twitter.com/xipjkB8aBg — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 15, 2026

Огънят се е разраснал до 14 хектара до обяд при сухи и ветровити условия, според управителя на окръг Линкълн Джейсън Бърнс.

Той посочи, че властите на окръга са "много загрижени" за пожара и местните агенции работят с Горската служба на САЩ, за да го овладеят.

Причината за катастрофата към момента е неизвестна, каза Бърнс.

Медицински самолет се разби в Аризона, четирима са загинали

Между 8:00 и 9:00 часа в четвъртък самолетът се е намирал над стръмен, скалист терен в планините Капитан, който е бил труднодостъпен, като спасителните екипи са се движили пеша последната половин миля, за да стигнат до мястото на катастрофата, каза той.

Жертвите са от екипажа и медицински персонал, каза Бърнс. Имената им все още не са оповестени публично.