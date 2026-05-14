Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Ш амарът, забит от Брижит Макрон на нейния съпруг – тази сцена обиколи социалните мрежи и подхрани всякакви спекулации, дори далеч отвъд границите на Франция. В онази неделя, 25 май 2025 г., Еманюел Макрон тъкмо пристигаше във Виетнам за началото на азиатската си обиколка, когато камерите уловиха ръка върху лицето на държавния глава в момента, в който вратата на президентския Еърбъс се отваряше. „Шегувахме се със съпругата ми, както правим доста често“, увери тогава президентът на републиката.

Флориан Тардиф, политически журналист в „Пари Мач“, предлага съвсем различна версия в книгата си „Една (почти) перфектна двойка“ (изд. „Албен Мишел“).

„Това всъщност е семейна сцена“, увери той в сряда, 13 май, в ефира на RTL като гост на Марк-Оливие Фожиел. Той твърди, че кадрите са резултат от сцена от ревност, в която е намесена известна личност.

„Това, което се случи, е, че (Брижит Макрон) е видяла съобщение от известна личност, иранската актриса Голшифтех Фарахани“, заяви Флориан Тардиф пред микрофона на RTL.

Журналистът уверява, че дълго е засичал тази версия с различни източници, преди да я включи в книгата си. „Споменавам името ѝ просто защото в един момент това бяха слухове, които витаеха из Париж. Това не е слух, заявих го конкретно на Елисейския дворец, това е версия, която се различава от тяхната“.

Не са „перфектната двойка“

„В продължение на няколко месеца президентът на републиката е поддържал платонична връзка“ с актрисата, твърди днес той.

„Това ми беше казано и повторено“. И допълва: „Съобщенията, за които ми докладваха близки хора, са отишли доста далеч. От сорта на: „Ето, намирам ви за много красива и т.н.““.

Тези съобщения, според неговия разказ, са предизвикали напрежение в президентската двойка. „Това доведе до напрежение, което пък доведе до тази частна сцена, станала публична просто защото в един момент в самолета е станало недоразумение – смятало се е, че този спор (доста сериозен скандал) е приключил. Но не е било така“.

Флориан Тардиф твърди, че днес Елисейския дворец „съжалява“ за начина, по който е комуникирал този епизод. „Днес в Елисейския дворец съжаляват, просто защото в онзи момент можеха да покажат, че са истинска двойка, че не са перфектна двойка. Това е историята, която ни сервират от началото на първия петгодишен мандат“.

Обкръжението на двойката говореше за „момент на близост“

По време на инцидента обкръжението на държавния глава омаловажи кадрите, заявявайки първоначално, че изображенията са извадени от контекста, преди да даде други обяснения. „Това беше момент, в който президентът и съпругата му релаксираха за последно преди началото на пътуването, закачайки се. Това е момент на близост“, уверяваха тогава близки до двойката.

Самият Еманюел Макрон отхвърли тезата за „семеен скандал“. Държавният глава увери, че с половинката му са се „шегували“, „както правим доста често“, и призова „всички към спокойствие“ предвид истерията около видеото.

„Изненадан съм, че това видео се превърна в планетарна катастрофа“, заяви още тогава президентът на републиката. Макрон призна, че кадрите са „истински“, но осъди интерпретациите им: „Но им приписват много глупости“.

„Той вече не ме слуша“

В „Една (почти) перфектна двойка“ Флориан Тардиф описва по-мащабно една изключително сплотена двойка, която обаче преминава през редовни напрежения, най-вече заради флиртовете и отношението към властта. „Той обича да съблазнява, това го ласкае“, твърди журналистът. „А тя вижда много добре как тези интригантки се приближават до него. (...) Разбира се, те не са задължително влюбени в личността му, но тя вижда ясно, че тъй като той е президентът на републиката, близостта им с него може да помогне за тяхното издигане“.

Пред RTL журналистът заяви също, че ролята на Брижит Макрон пред президента е отслабнала в хода на втория му мандат. „Тя самата го казва. Това дори не е моя теза. Тя го усеща така. Казва: „Той вече не ме слуша. Вече не ме слуша“. И това продължава от няколко месеца насам“.

Според него тази промяна се вижда и в поведението на президента: „Когато гледаме последното му посещение в Африка в последните дни, без нея, ясно се вижда, че вече няма никакви задръжки“.

Екипът на Бриджит отвръща на обвиненията, че връзката ѝ не е перфектна.

Човек, близък до първата дама, на когото е предоставена анонимност, за да обсъди чувствителен въпрос, заяви пред POLITICO, че Бриджит Макрон „категорично е отрекла“ твърденията, че скандалът ѝ със съпруга ѝ миналата година, заснет на камера, се дължи на разкрития за предполагаемата му връзка с актриса.