Любопитно

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно

Дара ще пее в златната среда на финала в събота. Според експерти №12 е много по-добър шанс от откриващата позиция. Коефициентите за България буквално експлодираха след гласуването на журито заради перфектното сценично поведение

15 май 2026, 10:07
Големият победител Денисиньо от Hell’s Kitchen: В кухнята съм от 8-годишен, защото нямаше къде да живея! (ВИДЕО)

Талантливият Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen

Дара се класира първа за финала на „Евровизия“ от втория полуфинал

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за

Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята

Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни

Д ара излиза под №12 на финала на "Евровизия" утре. Това съобщи журналистът Александър Митев, който отразява и работи по много от изданията на конкурса, съобщава БНТ.

"Не е случайно, че режисьорите решиха да открият шоуто вчера с нея. Обикновено се избира най-енергичната песен. Това е окей за полуфинал, но за финал не е добре – там се смята, че ако започваш първи, почти нямаш шанс да спечелиш. Имаме новина от последните часове – Дара ще е 12-та на финала от 25. Не е перфектно, но в сравнение с първия полуфинал, където откри, е доста прилично са я бутнали напред. Има любопитна теория сред феновете, продуцентите се кълнат, че подредбата е изцяло режисьорско решение за по-добро шоу, но феновете вярват, че по-добре представилите се се бутат нагоре, тези, които не са се представили добре на полуфиналите - са съвсем в началото", обясни Митев.

Дара излезе първа на втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Освен България, на финала на „Евровизия 2026“ в събота се класираха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. На 16 май за победа в конкурса ще се борят и представителите на Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които са класиралите се държави от първия полуфинал.

Александър Митев: "Като видяхме изпълнението на Дара, разбрах какво беше това голямо движение в коефициентите, което се беше случило. Преди два–три дни никой не ни слагаше в топ 10 на финала на конкурса. Най-голямата борса за прогнози (няма да ѝ казваме името) даваше само 25% шанс Дара да влезе в топ 10. След втората генерална репетиция, където гласува журито и хиляди хора гледат, този процент скочи до 50%. А след изпълнението вече беше 65%."

Митев е категоричен, че не само песента има значение на конкурса, всичко се взема предвид - сценично поведение, хореография, заснемане, енергия – всичко това влияе.

"Просто страхотно представяне на Дара", обобщи Митев.

Източник: БНТ    
Дара Евровизия Финал на Евровизия Александър Митев България Поредност на изпълнение Шансове за победа Сценично представяне Прогнози Музикален конкурс
В знак на протест: Мотористи от цялата страна затварят редица ключови пътни артерии

Дара се класира първа за финала на „Евровизия“ от втория полуфинал

Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Как да помогна на котката си по време на раждане

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

Обменът е поредният в рамките на усилията за хуманитарни споразумения между двете страни на фона на продължаващия конфликт

Дилан Спраус и Барбара Палвин очакват първото си дете

Популярният актьор Дилан Спраус и супермоделът Барбара Палвин изненадаха феновете си на филмовия фестивал в Кан, където официално обявиха, че очакват първото си дете, демонстрирайки зашеметяваща визия и истинско щастие на червения килим

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Италианска професорка по морска биология и 20-годишната ѝ дъщеря са сред жертвите на мащабния инцидент край атола Вааву. Властите започнаха разследване, докато местните определят трагедията като най-тежкия инцидент при гмуркане в историята на страната

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Храните са иззети и предстои да бъдат унищожени

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Изкуственият интелект вече се използва все повече в подбора и управлението на персонал и според някои експерти и "потърпевши", той все още не е готов за подобна отговорност, но въпреки това някои компании му се доверяват

Катастрофата е предизвикала горски пожар

Двама нови депутати от „Прогресивна България” положиха клетва

Те са обявени за народни представители с решения на ЦИК

5 часа борба за живот: 11 души оцеляха след самолетна катастрофа в океана край Флорида

Спасителните екипи са били на тренировъчна мисия в района, когато получават сигнала

Илон Мъск доведе сина си X Æ A-Xii на срещата на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Илон Мъск придружи Доналд Тръмп на ключова среща на върха в Пекин, но вниманието бе откраднато от 6-годишния му син X Æ A-Xii. Докато технологични лидери обсъждаха бъдещето на ИИ и икономиката, Мъск заложи на нетрадиционно семейно присъствие

Остри сблъсъци в СОС след решението за Паметника на Съветската армия

От групата на ПП-ДБ предлагат публично допитване, от „БСП за България” пък виждат провокация

САЩ: Китай настоява за свободен достъп през Ормузкия проток

"Пекин ще действа прагматично, за да ограничи военната подкрепа за Иран"

Защо чаят ви остава горчив, въпреки добавянето на захар

Много от нас правят грешка

Сигнал за бомба в близост до автомобил в Говедарци, СОБТ се намеси

Устройството е иззето за изследване

Силно земетресение разтърси японския остров Иво Джима

Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима

Тежки съдби: "Убийствата на честта" в Чечения

Северен Кавказ е сред руските региони с най-много случаи на семейно насилие - разделяне на майки от децата им, отвличания

Корупционният скандал в Украйна: Застрашен ли е Зеленски

В разгара на корупционния скандал, който предизвика политическо земетресение в Украйна, беше задържан бившият шеф на кабинета на президента Зеленски

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

