Двама нови депутати от „Прогресивна България” положиха клетва

Д вама нови народни представители от "Прогресивна България" положиха клетва в началото на пленарното заседание. Това са Мирослав Недялков Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Петрова Гюрюшева-Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решения на Централната избирателна комисия.

Трима депутати от „Прогресивна България“ подадоха оставки

Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутатите от "Прогресивна България" Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки.

Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков - областен управител на област Варна. Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните.