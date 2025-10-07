Свят

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"

Чути са около 20 експлозии и са възникнали пожари

7 октомври 2025, 07:38
Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"
Източник: AP/БТА

У краинският град Харков бе подложен на масирана руска въздушна атака тази нощ, предаде агенция УНИАН.

Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града са отекнали мощни експлозии. В някои квартали електричеството е спряно.

Кметът Игор Терехов обяви, че Русия е нанесла 25 удара с дронове "Шахед" по Харков, всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия.

Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари.

"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочва още една група руски дронове - бъдете предпазливи!", предупреди Терехов.

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Харков Русия Украйна атака
