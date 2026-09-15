Дъжд и сняг по високите върхове: Какво време ни очаква днес

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Д нес над страната ще преобладава разкъсана облачност, която след обяд ще се сгъсти над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, а в София - около 22°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието

По морето ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха ще са между 21° и 24°, а температурата на морската вода остава приятна - 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините

В планинските масиви ни очаква променлива облачност. На отделни места ще превали слаб дъжд, а на най-високия връх - Мусала, се очаква слаб сняг. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от изток-североизток, а по най-високите части - от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, а на 2000 метра - около 10°.

Какво ни очаква в средата на седмицата?

През следващите дни ще преобладава слънчево време с временни заоблачавания около и след обяд (по-значителни в сряда). Краткотрайни превалявания ще има само на отделни места в планинските райони. В сутрешните часове в Източна България се очакват мъгли или ниска облачност. Температурите тръгват нагоре, като през четвъртък дневните стойности в повечето места ще достигнат между 24° и 29°.