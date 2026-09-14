Свят

Доналд Тръмп смята опасенията за ИИ за част от „болна конспирация“

САЩ разполагат с достатъчно механизми за контрол върху компаниите за изкуствен интелект, заяви Тръмп

14 септември 2026, 21:57
Американският президент Доналд Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп   
Източник: Gettyimages
  • Доналд Тръмп заяви, че САЩ вече имат достатъчно регулаторни и наказателни правомощия спрямо компаниите за изкуствен интелект и отхвърли призивите за по-силни предпазни мерки.
  • Ръководители на сектора, сред които Дарио Амодей и Сам Олтман, подкрепиха по-бавно развитие на ИИ заради опасенията за сериозни рискове; темата вече оказва влияние и върху акциите на технологични компании.
  • Тръмп представя ограниченията върху ИИ като потенциално предимство за Китай, докато Вашингтон и Пекин подготвят отделни разговори за рисковете от технологията.

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ вече разполагат с механизми за регулиране на компаниите за изкуствен интелект (ИИ) и за търсене на наказателна отговорност от тях, предаде Ройтерс. Изказването му изглежда омаловажава опасенията за злоупотреби с технологията, изразени през уикенда от ръководители в сектора.

„Единственият контрол или „предпазни механизми“, от които изкуственият интелект се нуждае, е СИЛЕН И УМЕН (с висок коефициент на интелигентност!) ПРЕЗИДЕНТ, а САЩ разполагат с такъв, и то в изобилие!“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social). Той добави, че Китай би спечелил от поставянето под съмнение на развитието на технологията.

„Вече разполагаме с огромни НАКАЗАТЕЛНИ и РЕГУЛАТОРНИ правомощия спрямо тези компании! Срещу изкуствения интелект и центровете за данни се води БОЛНА конспирация и единственият, който е доволен от това, е Китай", допълни президента в публикацията си.

Тръмп освободи изкуствения интелект

Опасенията за потенциалните вреди от ИИ се засилиха миналата седмица, когато изследователят от „Антропик“ (Anthropic) Джейкъб Коксън заяви, че е подал оставка и че „хората, които създават изкуствения интелект, искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието“.

Акциите на компании, свързани с ИИ, поевтиняха рязко на световните пазари днес, след като ръководители на някои от най-големите компании в сектора призоваха за забавяне на развитието на технологията.

Американският сенатор Марк Уорнър, демократ от Вирджиния и един от водещите законодатели по технологичните въпроси, е разговарял през уикенда с главните изпълнителни директори на „Антропик“ Дарио Амодей и на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) Сам Олтман за опасенията относно безопасността на ИИ, съобщи негов говорител пред Ройтерс.

В събота Амодей представи план от три стъпки за регулиране на темпото на развитие на технологията и осигуряване на повече време за управление на рисковете. Предложението беше подкрепено незабавно от други ръководители в сектора, включително Илон Мъск, който оглавява „ексЕйАй“ (xAI), и Сам Олтман.

Тръмп заяви, че механизмите за гарантиране на безопасността на ИИ вече са били използвани спрямо Амодей.

AI гигантите забавят разработката, Тръмп е против

„Администрацията на Тръмп спря хората от света на изкуствения интелект да правят лоши или потенциално лоши „неща“, като Дарио („Антропик“!), който сега се преструва на „перфектно малко ангелче“ – и ще продължим да го правим“, посочи президентът.

Тръмп се противопоставя на засилването на опасенията около ИИ и до голяма степен подкрепя компаниите от сектора през втория си мандат.

Очаква се той да се срещне с китайския президент Си Цзинпин следващата седмица във Вашингтон. По-рано Ройтерс съобщи, че двете страни планират и отделна среща в средата на септември, посветена на рисковете от ИИ, с участието на правителствени представители на по-ниско равнище.

Източник: БТА, Борис Зюмбюлев    
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