Доналд Тръмп смята опасенията за ИИ за част от „болна конспирация“

Доналд Тръмп заяви, че САЩ вече имат достатъчно регулаторни и наказателни правомощия спрямо компаниите за изкуствен интелект и отхвърли призивите за по-силни предпазни мерки.

Ръководители на сектора, сред които Дарио Амодей и Сам Олтман, подкрепиха по-бавно развитие на ИИ заради опасенията за сериозни рискове; темата вече оказва влияние и върху акциите на технологични компании.

Тръмп представя ограниченията върху ИИ като потенциално предимство за Китай, докато Вашингтон и Пекин подготвят отделни разговори за рисковете от технологията.

President Donald Trump dismissed concerns from artificial intelligence researchers about the technology killing all humans and said he was more worried about the possibility of not beating China in the AI race.

Read more: https://t.co/4SljQNY6w9

📸: Roberto Schmidt via Getty… pic.twitter.com/Ho1BfHDawb — Forbes (@Forbes) September 11, 2026

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ вече разполагат с механизми за регулиране на компаниите за изкуствен интелект (ИИ) и за търсене на наказателна отговорност от тях, предаде Ройтерс. Изказването му изглежда омаловажава опасенията за злоупотреби с технологията, изразени през уикенда от ръководители в сектора.

„Единственият контрол или „предпазни механизми“, от които изкуственият интелект се нуждае, е СИЛЕН И УМЕН (с висок коефициент на интелигентност!) ПРЕЗИДЕНТ, а САЩ разполагат с такъв, и то в изобилие!“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social). Той добави, че Китай би спечелил от поставянето под съмнение на развитието на технологията.

„Вече разполагаме с огромни НАКАЗАТЕЛНИ и РЕГУЛАТОРНИ правомощия спрямо тези компании! Срещу изкуствения интелект и центровете за данни се води БОЛНА конспирация и единственият, който е доволен от това, е Китай", допълни президента в публикацията си.

Тръмп освободи изкуствения интелект

Опасенията за потенциалните вреди от ИИ се засилиха миналата седмица, когато изследователят от „Антропик“ (Anthropic) Джейкъб Коксън заяви, че е подал оставка и че „хората, които създават изкуствения интелект, искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието“.

Акциите на компании, свързани с ИИ, поевтиняха рязко на световните пазари днес, след като ръководители на някои от най-големите компании в сектора призоваха за забавяне на развитието на технологията.

Американският сенатор Марк Уорнър, демократ от Вирджиния и един от водещите законодатели по технологичните въпроси, е разговарял през уикенда с главните изпълнителни директори на „Антропик“ Дарио Амодей и на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) Сам Олтман за опасенията относно безопасността на ИИ, съобщи негов говорител пред Ройтерс.

В събота Амодей представи план от три стъпки за регулиране на темпото на развитие на технологията и осигуряване на повече време за управление на рисковете. Предложението беше подкрепено незабавно от други ръководители в сектора, включително Илон Мъск, който оглавява „ексЕйАй“ (xAI), и Сам Олтман.

Тръмп заяви, че механизмите за гарантиране на безопасността на ИИ вече са били използвани спрямо Амодей.

AI гигантите забавят разработката, Тръмп е против

„Администрацията на Тръмп спря хората от света на изкуствения интелект да правят лоши или потенциално лоши „неща“, като Дарио („Антропик“!), който сега се преструва на „перфектно малко ангелче“ – и ще продължим да го правим“, посочи президентът.

Тръмп се противопоставя на засилването на опасенията около ИИ и до голяма степен подкрепя компаниите от сектора през втория си мандат.

Очаква се той да се срещне с китайския президент Си Цзинпин следващата седмица във Вашингтон. По-рано Ройтерс съобщи, че двете страни планират и отделна среща в средата на септември, посветена на рисковете от ИИ, с участието на правителствени представители на по-ниско равнище.