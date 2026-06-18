Зеленски: Ако Украйна гори, ще гори и Москва

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У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще продължи да отговаря на руските атаки, ако Москва отказва да прекрати войната. Коментарът му дойде след украинския удар по Московската петролна рафинерия в района Капотня, извършен през нощта на 18 юни, съобщава „Киев Индипендънт“.

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„Ако Путин не иска да прекрати тази война, ние няма да стоим безучастно. Ще отговаряме, а отговорът трябва да бъде силен. Ако Украйна гори, ще гори и Москва“, заяви Зеленски.

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Украинският президент определи атаката срещу рафинерията като ответен удар след руското нападение срещу Киево-Печорската лавра на 15 юни. По думите му това е второто нападение срещу стратегическия обект край Москва в рамките на една седмица.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски подчерта, че операцията е насочена срещу инфраструктура, която подпомага руските военни действия.

„Това е напълно оправдан отговор на руските удари срещу нашите градове и общности и още един важен резултат от работата на нашите воини срещу обекти, които поддържат руската военна машина“, посочи той.

Президентът добави, че е необходим по-силен международен натиск върху Москва.

„Време е тази война да приключи“, заяви Зеленски.

По данни на руските власти при атаката са били ранени най-малко 17 души в Московска област, сред които и две деца. Руското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 194 украински дрона, насочени към Москва, а общо 555 безпилотни летателни апарата са били унищожени над различни региони на страната през нощта.

Атаката доведе и до сериозни затруднения във въздушния транспорт. Руските авиокомпании „Аерофлот“ и „Россия“ отмениха над 170 полета до и от Москва, а повече от 110 други бяха забавени.

Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи за „незначителни щети“ по сграда в търговския комплекс „Садовод“ в югоизточната част на Москва.

Зеленски отново призова западните съюзници на Киев да засилят санкционния натиск срещу Русия, включително върху енергийния сектор, банковата система, отбранителната индустрия и т.нар. „сенчест флот“, използван за износ на руски петрол.

„Трябва да накараме Русия да почувства, че няма смисъл да продължава тази война. Най-важното е руският народ да започне да усеща, че един човек – Путин – води тази война, докато обикновените хора плащат цената“, каза украинският държавен глава.

Войната между Русия и Украйна продължава вече четвърта година, като през последните месеци и двете страни значително увеличиха използването на дронове за удари по военни, енергийни и инфраструктурни обекти далеч зад фронтовата линия.