Зеленски поиска гаранции от партньорите за спиране на руските удари по Украйна

Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова да спре ударите по Русия, ако партньорите ѝ гарантират, че Москва няма да атакува украинската енергетика, инфраструктура и хранителни маршрути.

Зеленски каза, че не е убеден в готовността на Русия да спазва подобна договорка, въпреки твърдението на Тръмп, че двете страни са се съгласили да не атакуват енергийни обекти.

Украинските железници съобщават за рязко засилване на руските удари по железопътната инфраструктура, които според ръководителя им се увеличават всяка седмица.

Ukraine has proposed that its partners secure an agreement with Russia that would stop the destruction of critical infrastructure. Food, energy, and other basics that sustain life must be protected, and Russian strikes are directed primarily against them. Every day, Ukrainian… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2026

Украйна е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако партньорите ѝ гарантират, че Москва ще се въздържа от атаки срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрути за доставки на храни, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски направи изявлението, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че Украйна и Русия са се съгласили да не нанасят удари по енергийните обекти на другата страна. Украинският президент обаче заяви, че Киев не е убеден, че Русия е готова да спазва подобно споразумение.

„Войната трябва да бъде прекратена. Стъпка към деескалация по отношение на стратегическата инфраструктура може да бъде първата стъпка към мира. Очакваме конкретика от нашите партньори“, написа Зеленски в Телеграм.

Междувременно атаките на Русия срещу украинската железопътна мрежа стават все по-интензивни с всяка изминала седмица, заяви днес пред Франс прес ръководителят на държавния железопътен оператор, след като през почивните дни беше нанесен удар по влак, често използван от дипломати, близо до границата с Полша.

„Започна на практика непрекъсната кампания от удари срещу железопътната инфраструктура“, заяви пред Франс прес ръководителят на Украинските железници Олександър Перцовски.

„Интензивността им нараства експоненциално. Всеки месец, всяка седмица като цяло е по-тежка от предходната“, добави той.