Свят

Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва

Президентът Гитанас Науседа благодари на съюзниците за бързата реакция

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 06:52
Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва
Източник: AP/БТА

И зтребители на НАТО са свалили дрон във въздушното пространство на Литва, съобщи рано във вторник сутрин литовският президент Гитанас Науседа, цитиран от ДПА.

„Благодаря на личния състав на съюзниците ни за бързата им реакция“, написа Науседа в социалната мрежа X.

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Той посочи, че действията на съюзниците са от „жизненоважно значение“ за региона в момент, когато Русия засилва агресията си срещу Украйна.

„Заедно с нашите съюзници от НАТО Литва ще защити въздушното си пространство“, заяви литовският президент. Той не уточни от коя държава е изстрелян дронът.

Според литовското национално радио LRT, което се позовава на предварителни данни от Националния център за управление на кризи, дронът е навлязъл във въздушното пространство на Литва от съседна Беларус и се е движел на запад.

Безпилотният летателен апарат е паднал в селска местност близо до езерото Каунас, в централната част на страната, съобщава Франс прес.

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Литовският външен министър Кестутис Будрис също благодари на съюзниците за действията им.

„Изказваме най-искрената си благодарност към нашите съюзници, чието присъствие допринася за защитата на нашето въздушно пространство и за укрепването на нашата сигурност“, написа той в „Екс“.

Будрис допълни, че „НАТО остава бдителна, ангажирана и готова“.

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Междувременно генералният щаб на полската армия съобщи тази нощ, че е започнал „въздушни военни операции“ над страната заради руски удари с дронове срещу съседна Украйна.

Литва, Латвия и Естония, които са бивши съветски републики и граничат с Русия, редовно регистрират случаи на навлизане на дронове във въздушното им пространство.

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На 19 май изтребител на НАТО свали над Естония украински дрон. Това беше първият случай на прехващане на чужд дрон във въздушното пространство на балтийска държава от военновъздушната мисия на НАТО след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.

Според европейски анализатори Русия умишлено отклонява от курса им украински дронове, насочени към промишлени съоръжения и петролни терминали в района на Санкт Петербург, разположен на Финския залив, отбелязва АФП.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
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