Над 55 000 първокласници прекрачват училищния праг

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Н ад 55 000 първокласници днес за първи път ще прекрачат училищния праг. С първия училищен звънец започва новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Готови ли са училищата за първия учебен ден?

В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. От МОН отчитат като положителна тенденция увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години.

Над 2000 STEM центъра посрещат учениците

През новата учебна година учениците ще могат да се обучават в над 2000 новоизградени STEM центъра. В държавни и общински училища, както и в центрове за специална образователна подкрепа, са обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.

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Инвестицията е за над 250 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се новите пространства да създадат повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различни учебни предмети.

Над 600 училища са ремонтирани през лятото

През летните месеци са извършени над 600 ремонта в училища в страната. Целта е да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година, посочват от МОН.

Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и са готови да посрещнат учениците за първия учебен ден.

Новата учебна година започна и за българските деца зад граница

Първият учебен ден вече настъпи и за хиляди български деца в чужбина. В 410 български неделни училища в 44 държави новата учебна година започна за близо 40 000 ученици.

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Междувременно образователното министерство подготвя и предложения за подобряване на дисциплината в училище. Те ще бъдат разделени в три групи.

Една от тях е свързана с наказанията. Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев заяви пред БНТ, че преди да се стигне до крайната мярка за изключване, трябва да има серия от по-леки наказания, чрез които учителят да може да предупреждава ученика и да реагира при нарушения.

„Едната е свързана с наказанията и преди да се стигне до крайната мярка за изключване, трябва да има серия от по-леки наказания, за да може учителят да предупреждава с тези наказания ученика“, каза Вълчев.