Картата на страшния съд: Нов инструмент разкрива кога ще изчезнат ледниците на Земята

У чени от престижния технологичен институт ETH Zurich и свободната европейска лаборатория Vrije Universiteit Brussel създадоха революционен интерактивен инструмент - Global Glacier Extinction Explorer, който показва с плашеща точност съдбата на всеки един ледник на планетата при различни нива на глобално затопляне, съобщава The Post.

Прогнозите, върху които е изградена дигиталната карта, разкриват кошмарен сценарий за бъдещето на водната ни система.

Сценариите за катастрофа:

При затопляне от +1,5°C: Почти 50% от всички ледници на Земята ще изчезнат напълно до 2100 година.

При затопляне от +2,7°C: Едва 20% от ледниците на планетата ще оцелеят.

При затопляне от +4°C: Истински апокалипсис - 90% от ледниците изчезват от лицето на Земята.

„Всеки десети от градуса има значение“, предупреждава д-р Ландер Ван Трихт, участвал в анализа на данните. По думите му това не е проблем на далечното бъдеще - изчезването се случва пред очите ни тук и сега.

Alarming map warns half of Earth's glaciers could disappear by 2100 https://t.co/ou8NwXATFQ pic.twitter.com/hRv58odKq6 — New York Post (@nypost) September 13, 2026

Европа губи ледените си гиганти

Екстремните горещи вълни и безснежните зими вече тласнаха европейските Алпи към рекордни нива на топене. В Швейцария ледникът Бела Тола край Сен Люк бе официално обявен за „мъртъв“, а малко след него същата съдба сполетя и ледника Уриротщок.

Само през изминалата 2025 г. швейцарските ледници са загубили цели 3% от общия си обем, а за последното десетилетие ледената маса в страната се е свила с катастрофалната една четвърт.

По изчисления на италиански изследователи от университета „Ка Фоскари“ във Венеция, ледниците извън Гренландия и Антарктида съдържат около 150 000 кубични километра лед. Пълното им стопяване би довело до покачване на морското равнище с над 30 сантиметра - фатална цифра за редица крайбрежни световни мегаполиси.