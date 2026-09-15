"Ефектът на Google": Как смартфоните ни карат да забравяме важните факти

М ного хора са свикнали да търсят в интернет дори факти, които някога са знаели отлично. Когато отговорът винаги се намира бързо и лесно, мозъкът просто няма причина да запаметява самата информация. Учените наричат това явление „ефектът на Google“. Изследваме как точно работи този механизъм и дали смартфоните и търсачките наистина могат да влошат паметта ни.

Какво представлява „ефектът на Google“?

Това явление се нарича още дигитална амнезия, макар че двата термина не са напълно идентични. Психолозите Бетси Спароу, Джени Лиу и Даниел Вегнер са сред първите, които го описват. Те провеждат серия от експерименти и публикуват резултатите си в престижното списание Science.

В един от експериментите на участниците са предоставени няколко факта със задачата да ги запомнят. На част от хората е казано, че информацията ще бъде запазена на компютър и ще бъде достъпна за тях по-късно, докато на останалите е съобщено, че данните ще бъдат изтрити. Участниците, които са разчитали, че информацията ще се съхрани, са запомнили самите факти значително по-зле, но за сметка на това са помнели точно къде са запазени те. Авторите на изследването предполагат, че когато дадена информация е постоянно достъпна, хората са склонни да запомнят не толкова съдържанието ѝ, колкото начина да я открият отново. Именно това получава наименованието „ефектът на Google“.

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В друг експеримент изследователите проверяват дали хората автоматично започват да мислят за интернет, когато се сблъскат с въпрос, чийто отговор не знаят. На участниците са задавани лесни и трудни въпроси от обща култура. Веднага след това са им показвани думи, написани в различни цветове, като задачата е била да назоват цвета възможно най-бързо – класическият тест на Струп. Сред думите са присъствали понятия, свързани с интернет, като Google и Yahoo, както и обикновени, неутрални думи. След сложните въпроси думите, свързани с интернет, са разсейвали хората много повече. Според авторите това показва, че след труден въпрос човек изпитва подсъзнателно изкушение да потърси отговор в компютъра или в мрежата. Това явление е наречено ефект на Google-Stроор.

Защо „ефектът на Google“ е оспорван термин?

Въпреки звучното си име, ефектът на Google-Stroop не може да се счита за окончателно доказано научно явление. Част от експериментите в оригиналното проучване се потвърждават при повторен опит, но други не показват същия резултат. През 2018 г. друг екип от учени повтори изследването на ефекта на Google-Stroop, но не откри очакваната зависимост: след трудни въпроси думите, свързани с интернет, не са разсейвали участниците повече от обикновено.

Това обаче не означава, че цялата идея за влиянието на външните източници върху паметта е погрешна. Повторният експеримент със запаметяване на факти и съхраняването им на компютър (класическият „ефект на Google“) потвърди, че участниците наистина се представят по-зле, когато са уверени, че информацията е безопасно запазена и може да бъде извлечена при необходимост.

Дигиталната амнезия не е непременно нещо вредно

Невъзможността да се сетиш за даден факт не винаги означава, че паметта е увредена. Ако дадена информация е леснодостъпна от външен източник, мозъкът може да предпочете да запомни къде да я намери, вместо да я съхранява в себе си. Тази стратегия намалява когнитивното натоварване: човек прехвърля част от данните на външен носител, вместо да прави опити да задържи абсолютно всичко в главата си.

Подобно поведение се нарича когнитивно разтоварване. Хората използват тази стратегия постоянно, за да пестят умствени ресурси, дори без помощта на интернет: водят си бележки в тефтер, запазват телефонни номера в контактите или си настройват напомняния и таймери. Авторите на метаанализ върху когнитивното разтоварване подчертават, че прехвърлянето на факти към външни източници не е непременно вредно. То освобождава ресурси на мозъка за по-важни задачи, особено при голям обем от информация. Механизмът зад „ефекта на Google“ е много близък до тази концепция: човек разчита на външен източник, вместо да натоварва вътрешната си памет.

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Основни изводи за „ефекта на Google“

Това явление съвсем не означава, че интернет буквално разрушава паметта ни. Когато необходимата информация е постоянно на разположение, човек просто е склонен да запомня по-малко от съдържанието ѝ и да разчита повече на външни източници. По-точно е това да се разглежда като естествена форма на когнитивно разтоварване, а не като заболяване или увреждане на мозъчните функции.