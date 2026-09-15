България

Тайният път на текстила: Къде всъщност отиват дрехите от специализираните контейнери

Зад металните врати на текстилните контейнери стои прецизен бизнес: над половината дрехи заминават за втора употреба у нас и в чужбина, близо 1/3 се рециклират за индустрията, а под 5% от събрания текстил завършва на сметището

Стела Христова Стела Христова

15 септември 2026, 06:40
Тайният път на текстила: Къде всъщност отиват дрехите от специализираните контейнери
Източник: iStock

В секи от нас е заставал пред металните специализирани контейнери за текстил. С пускането на торбата с омалели панталони, стари якета или омръзнали блузи, повечето хора изпитват тихо чувство за изпълнен граждански ред, вярвайки, че правилно са насочили ненужните вещи към тези, които се нуждаят от тях, или към инсталациите за рециклиране.

След като капакът на контейнера се затвори обаче, започва един дълъг и малко известен процес, който превръща обикновените дрехи в стока, суровина или, в най-лошия случай, в поредния отпадък.

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Всяка година Европейският съюз генерира близо 7 милиона тона текстилни отпадъци, като едва малко над 1% от тях се рециклират обратно в нови дрехи. Средно един европеец изхвърля около 16 килограма текстил годишно, от които под 5 килограма се събират разделно. Огромната част се депонира, изгаря или изнася извън ЕС, често към държави без капацитет за устойчиво оползотворяване. В България ситуацията е дори по-тревожна: с годишно генерирани около 100 000 тона отпадък, страната ни не само е далеч от европейските цели, но отскоро е в наказателна процедура заради липсата на нормативно въведена система за разделно събиране на текстил.

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Пътят на изхвърления текстил не започва с пряко дарение за социално слаби хора, а с прецизно организирана логистична операция. Специализираните контейнери, разположени в по-големите български градове, се стопанисват от частни оператори за оползотворяване на текстилни отпадъци. Камионите събират съдържанието и го транспортират до големи централни бази за сортиране, разположени най-често в районите на Варна и Елин Пелин. Там текстилът се изсипва на ленти, където преминава през детайлен ръчен триаж от обучени работници. Всяка дреха се преглежда внимателно и се класифицира спрямо вида на материята, нейното състояние, сезона и потенциалната и стойност.

Огромната част от събраните дрехи, която надхвърля половината от целия обем, получава шанс за втори живот под формата на облекло за втора употреба. Най-запазените и качествени артикули остават на българския пазар и се отправят към закачалките на местните вериги магазини за втора употреба. По-голямата част от годния за носене текстил обаче се балансира и изнася към развиващите се страни в Африка, Азия и Близкия изток, където търсенето на достъпни дрехи от западен тип е изключително високо.

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Онези дрехи, които са твърде износени, скъсани или трайно зацапани, преминават към сектора за рециклиране и индустриална обработка. Памучните материи например се нарязват и се превръщат в индустриални парцали за почистване, използвани в машиностроенето и автосервизите. Синтетичните и вълнените влакна пък се обработват механично и се влагат в производството на топло- и звукоизолационни вати за строителството, пълнежи за автоинтериора или специални филтри. Текстилът, който е прекалено замърсен или съставен от нискокачествени пластмасови смеси, неудобни за физическо рециклиране, се насочва към циментовите заводи за енергийно оползотворяване като алтернативно гориво. Делът на текстила от контейнерите, който стига до депото като краен отпадък, всъщност е съвсем малък и включва само онези предмети, които са унищожени от влага или плесен заради неподходящо изхвърляне.

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Основното предизвикателство пред системата в България обаче не са самите специализирани контейнери, а фактът, че по-голямата част от текстилните отпадъци в страната изобщо не стигат до тях. Всяка година у нас се генерират десетки хиляди тонове текстилен отпадък, но едва малък процент от него попада в специализираната мрежа. Огромното мнозинство от старите дрехи продължава да се изхвърля в обикновените сиви контейнери за смесен битов отпадък. Там те моментално се замърсяват от хранителни и течни остатъци, напояват се с влага и губят всякаква възможност да бъдат препродадени или рециклирани. По този начин ценни ресурси отиват директно на депониите, където синтетичните материи се разграждат в продължение на столетия, отделяйки вредни газове и микропластмаса.

Сред обществеността съществува и популярната заблуда, че текстилните контейнери са изцяло благотворителна инициатива. В действителност става въпрос за работещ търговско-екологичен модел, при който приходите от препродажбата на качествените дрехи покриват високите разходи за събиране, транспорт и рециклиране на негодните материи. Част от операторите си партнират с хуманитарни организации, като за всеки събран килограм се отделят средства за социални каузи и се поддържат кризисни резерви от дрехи за извънредни ситуации.

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За да функционира тази верига максимално ефективно, ролята на гражданите е от ключово значение. Дрехите трябва да се предават чисти, напълно сухи и сигурно опаковани в плътно завързани торби, тъй като дори една мокра дреха може да развие мухъл и да съсипе цялото съдържание на контейнера.

Текстилните контейнери не са в състояние сами да решат глобалния проблем със свръхпроизводството на бърза мода, но те остават най-надеждната спирачка пред това старата ни дреха да завърши като вечен и токсичен отпадък на местното сметище.

Автор: Стела Христова
Източник: Българска стопанска камара    
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