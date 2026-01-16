Свят

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Думите му са в отговор на изказването на Доналд Тръмп, който заяви, че Зеленски е причината за бавния напредък на мирните преговори

16 януари 2026, 08:31
П резидентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира, след като американският президент Доналд Тръмп посочи украинския президент като причина за бавния напредък на мирните преговори, предаде Ройтерс. (*Видеото е архивно!)

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

„Говорихме и за дипломатическата работа с Америка – Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, коментирайки телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. 

В интервю пред Ройтерс американският президент бе запитан защо водените от САЩ преговори все още не са довели до прекратяване на най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна война. „Зеленски“, отговори Тръмп.

Зеленски: Защо да се страхувам от Тръмп?

На този фон украинският президент поиска от министрите си на правителствено заседание късно снощи да намерят решения за увеличаване на вноса на енергия на фона на новите руски атаки срещу украински енергийни съоръжения, предаде ДПА.

„Преди всичко да се увеличи вносът на електроенергия и всички възможности за резервно снабдяване“, заяви той във вечерното си видеообръщение.

„Необходимо е и по-тясно сътрудничество между местните власти и енергийните компании“, добави Зеленски.

Зеленски: Не искам да сме в "менюто" за Путин

Украинският президент обяви, че ще има всекидневни консултации с членове на кабинета и регионални служители относно ситуацията в енергийния сектор. Той добави, че е имало и консултации с новия министър на отбраната Михайло Федоров и с ръководителя на военновъздушните сили Анатолий Кривоножко относно отбраната на енергийните съоръжения.

Освен това Зеленски посочи, че ще преговаря отново със съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана, и каза, че вече е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за купуването на ракети за системите за противовъздушна отбрана.

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Държавният оператор на електропреносната мрежа "Укренерго“ заяви, че за да покрие дефицитът, може да внасят до 2450 мегавата електроенергия от съседните страни от ЕС - Полша, Румъния, Словакия и Унгария.

Зеленски: Разговорите с Тръмп „не са достатъчни“ за мирен план

Междувременно Великобритания оповести нова спешна енергийна помощ за Украйна в размер 20 милиона британски лири, след като Зеленски обяви извънредно положение вследствие на продължителните атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
зеленски тръмп украйна русия преговори мир
