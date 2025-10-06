Свят

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите доведоха до ескалация на конфликта в Украйна

6 октомври 2025, 17:11
Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер
Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа
Медведев представи няколко версии за дроновете, появили се на различни места в Европа

Медведев представи няколко версии за дроновете, появили се на различни места в Европа
Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност
Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи
Знаков момент: Сирия проведе първи избори без Башар Асад

Знаков момент: Сирия проведе първи избори без Башар Асад
Ограничават напълно достъпа до

Ограничават напълно достъпа до "Елените"
Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

П олски съд днес постанови, че украинският водолаз, издирван от Германия за предполагаемо участие в експлозиите, които повредиха газопровода "Северен поток", трябва да остане в ареста за още 40 дни, съобщи адвокатът му, предаде Ройтерс.

Володимир З. беше задържан близо до Варшава миналия вторник и съдът реши, че ще остане в ареста за седем дни. В понеделник съдът реши да удължи задържането му, докато се вземе решение дали да бъде прехвърлен в Германия въз основа на европейска заповед за арест.

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите доведоха до ескалация на конфликта в Украйна и ограничиха енергийните доставки. Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля в тях, отбелязва Ройтерс.

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Друг украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките, беше арестуван в Италия през август и планира да се бори срещу екстрадицията си в Германия.

"Съдът отхвърли искането на прокуратурата за 100-дневно предварително задържане и вместо това постанови 40 дни", заяви пред журналисти Тимотеуш Папроцки, адвокатът на Володимир З.

Папроцки беше казал преди това, че клиентът му не е направил нищо нередно и ще пледира, че е невинен.

Германия издаде заповед за арест на украински водолаз, ето защо

Представител на съда заяви, че той ще остане в ареста до 9 ноември.

Според германската прокуратура водолазът е част от група, заподозряна в наемането на яхта и поставянето на експлозиви на газопровода, който свързва Русия с Германия, близо до датския остров Борнхолм през септември 2022 г.

Той е обвинен в заговор за извършване на атентат с експлозиви и в саботаж, добавиха германските прокурори.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Северен поток Саботаж Украински водолаз Арест Германия Полски съд Експлозии Екстрадиция Володимир Заповед за арест
Последвайте ни

По темата

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
И в Турция ще въвеждат драстични глоби за нарушения по пътищата

И в Турция ще въвеждат драстични глоби за нарушения по пътищата

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

България Преди 4 минути

Очакват големи количества валежи на територията на цялата област

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

България Преди 28 минути

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание

<p>Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа</p>

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Свят Преди 1 час

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 1 час

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Любопитно Преди 1 час

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 1 час

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Свят Преди 2 часа

През последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани

<p>&nbsp;&quot;Няма причина Русия да бъде обвинявана за това&quot;</p>

Кремъл отхвърли твърдението, че Китай споделя с Русия сателитна информация за Украйна

Свят Преди 2 часа

Москва има собствени възможности, категоричен е Песков

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Свят Преди 2 часа

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

<p>Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден&nbsp;</p>

Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база

<p>Надпревара със смъртта на Еверест, още 200 души са блокирани</p>

Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи

Свят Преди 2 часа

"В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно", казва един от спасените туристи

<p>Откриха телата на трима&nbsp;планинари, затрупани от лавина в Словения</p>

Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения

Свят Преди 3 часа

В акцията по търсене на туристите са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Любопитно Преди 3 часа

В момента херцогинята се намира в Париж, където присъства на Седмицата на модата

<p>Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите</p>

Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите с европейските страни

Свят Преди 3 часа

"Не планираме преговори на този етап", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи

<p>Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа</p>

Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа

Технологии Преди 3 часа

В Япония тези коли са известни като kei cars, в Европа ще станат известни като Е-cars, това е бъдещето на масовата електрическа мобилност според Dacia

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Бритни Спиърс се контузи (ВИДЕО)

Edna.bg

Александър Димитров: Имаме опит срещу силни съперници, най-важен е следващият мач

Gong.bg

НА ЖИВО: Пресконференция на Александър Димитров и двама национали

Gong.bg

Борислав Гуцанов: Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж

Nova.bg

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

Nova.bg