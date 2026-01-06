Свят

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Повечето от жертвите на пожара са тийнейджъри

6 януари 2026, 15:18
Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария
Източник: AP/БТА

О т 2019 година не е имало инспекции за противопожарна безопасност в бара в Кран Монтана, в който при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, заяви днес кметът на швейцарския курортен град Никола Феро, цитиран от „Асошиейтед прес“.

Повечето от жертвите на пожара, който опустоши бар „Констеласион“ в ранните часове на 1 януари, са тийнейджъри, а швейцарските власти се опитват да намерят отговори за това как се е стигнало до трагедията.

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

„Дълбоко съжаляваме. Нямахме индикации, че проверките не са били извършени“, заяви кметът на курортното селище в кантон Вале в Швейцарските Алпи пред репортери по повод липсата на противопожарни проверки в бара между 2020 и 2025 г.

Кметът каза също, че пожарните проверки трябва да се извършват ежегодно в баровете в града и че последната такава проверка в бара - през 2019 г., е установила, че всичко е наред.

Разследващите сега се опитват да установят дали шумоизолиращият материал на тавана е отговарял на нормативните изисквания и дали искрящите свещи, за които се предполага, че са предизвикали пожара, са били разрешени за употреба в бара. 

Ужас в Алпите: Пожар в бар, има жертви и ранени

Швейцарските власти започнаха наказателно разследване срещу управителите на заведението. Двамата са заподозрени за непредумишлено убийство, непредумишлено нанасяне на телесни повреди и непредумишлено причиняване на пожар, каза главният прокурор на кантон Вале.

Регионалните власти заявиха, че проверките за безопасност са задължение на общината.

Феро заяви, че не може да обясни веднага защо толкова дълго време не са били провеждани проверки за безопасност. Той каза, че през септември миналата година външен експерт е бил помолен да извърши анализ на шумоизолацията и е стигнал до заключението, че барът отговаря на правилата за шумоизолация, без да прави допълнителни коментари, а пожарна аларма не е била необходима поради размера на бара, добави той.

Въпреки това Феро каза: „Никога не е имало проверки на тази звукоизолираща пяна. Нашите агенти по сигурността не са сметнали това за необходимо“, каза Феро.

Прокурорите заявиха, че пожарът, който се разпространи бързо в ранните часове на 1 януари, вероятно е бил причинен от свещи, които са запалили подземната част на бара, който е бил покрит с пяна, използвана за шумоизолация. Свещите с искри вече са забранени в заведенията в града, каза той.

Феро заяви, че властите са затворили друго заведение, управлявано от собственика на бара и съпругата му.

Степента на изгарянията затрудни идентифицирането на някои от жертвите на пожара, който избухна около 1:30 ч. сутринта на Нова година (2:30 ч. българско време), заради което се наложи семействата на засегнатите да предоставят на властите ДНК проби. 

Разследващите приключиха с идентифицирането на 40-те загинали в неделя и вчера заявиха, че са идентифицирали всички 116 ранени.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Пожар в Кран Монтана Бар Констеласион Швейцарски власти
Последвайте ни
Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 8 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 7 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 8 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 10 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

България Преди 16 минути

Прокуратурата е постановила проверка по случая

Времето в САЩ се забави след силна буря

Времето в САЩ се забави след силна буря

Свят Преди 54 минути

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 1 час

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 2 часа

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

България Преди 2 часа

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Любопитно Преди 2 часа

Хората с „гъвкава“ воля са по-успешни - те си позволяват малки прегрешения, без да се отказват напълно, според психолог д-р Елинор Брайънт

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

България Преди 2 часа

Той допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

България Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Европейски лидери с изявление за Гренландия

Свят Преди 2 часа

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

България Преди 3 часа

Николай Стефанов и Йордан Кателиев са обвинени в съучастие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Свят Преди 3 часа

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Свят Преди 3 часа

Предупреждението на Мете Фредериксен идва след като Доналд Тръмп отново заплаши да поеме контрол върху Гренландия

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

България Преди 3 часа

Четирима членове на организацията са действали в Гърция от 20 август до 2 септември 2025 г., за да извършат грабежа

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

България Преди 3 часа

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Любопитно Преди 3 часа

Специалната рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“ ще се излъчва всеки четвъртък в „На кафе“

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

България Преди 3 часа

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия

Всичко от днес

От мрежата

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Какво е „стоптимизирането“ – новият начин за спокойна и осъзната 2026-а

Edna.bg

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Edna.bg

Мареска наруши мълчнието си след уволнението от Челси

Gong.bg

България с Фейгин и Златков на Европейското по фигурно пързаляне

Gong.bg

Оранжев и жълт код: Голямо количество валежи ни очакват в сряда

Nova.bg

Осъдиха инспектор от НАП, поискал подкуп от 5000 лева

Nova.bg