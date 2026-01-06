Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

П ремиерът Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите, която се провежда в Елисейския дворец.

Министър-председателят на България бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон.

Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Срещата събира държавните и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, президента на Украйна Володимир Зеленски, както и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.

Основната цел на форума е да бъде направена равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепа за Украйна.