Свят

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Той е там за срещата на Коалицията на желаещите

6 януари 2026, 16:57
Кулинарни

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие
Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин
Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите
Европейски лидери с изявление за Гренландия

Европейски лидери с изявление за Гренландия
Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО
Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?
„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава
Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

П ремиерът Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите, която се провежда в Елисейския дворец.

Министър-председателят на България бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон.

Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Срещата събира държавните и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, президента на Украйна Володимир Зеленски, както и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.

Основната цел на форума е да бъде направена равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепа за Украйна.

Източник: МС

 

Източник: МС    
Росен Желязков Париж Еманюел Макрон
Последвайте ни
Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 10 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 9 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 9 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 11 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите, взеха жертва

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите, взеха жертва

Свят Преди 23 минути

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки

<p>Нидерландия се разграничи от методите на САЩ</p>

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Свят Преди 32 минути

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Свят Преди 2 часа

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

България Преди 2 часа

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 3 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 3 часа

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 3 часа

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

България Преди 3 часа

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Любопитно Преди 4 часа

Хората с „гъвкава“ воля са по-успешни - те си позволяват малки прегрешения, без да се отказват напълно, според психолог д-р Елинор Брайънт

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

България Преди 4 часа

Той допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

България Преди 4 часа

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

България Преди 4 часа

Николай Стефанов и Йордан Кателиев са обвинени в съучастие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Любопитно Преди 4 часа

Диктатори като Хитлер, Сталин, Мадуро, Путин, Ким Чен Ир и други разкриват как абсолютната власт изкривява реалността и човешкото мислене

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Свят Преди 4 часа

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

България Преди 4 часа

Четирима членове на организацията са действали в Гърция от 20 август до 2 септември 2025 г., за да извършат грабежа

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Нов прякор за Леонардо ди Каприо: Вижте как го нарича екранната му половинка Теяна Тейлър

Edna.bg

Какво е „стоптимизирането“ – новият начин за спокойна и осъзната 2026-а

Edna.bg

Има фаворит за Манчестър Юнайтед - Солскяер се върна

Gong.bg

Ботев Пловдив внесе яснота за трансфера на Андрей Йорданов в ЦСКА

Gong.bg

Министърът на транспорта разговаря с гръцкия си колега за блокадите на границата

Nova.bg

Оранжев и жълт код: Голямо количество валежи ни очакват в сряда

Nova.bg