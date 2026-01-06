България

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

Какъв е последният път на българските монети

6 януари 2026, 21:50
Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро
НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото
Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките
Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети,

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина
Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро

Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро
Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари
Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)
Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

В се повече плащания в брой отчитат големите търговски вериги, вероятно в опит на хората да изчистят левовете и стотинките, които имат в наличност. За какво количество обаче става въпрос?

Най-малката монета може да ни помогне да си представим мащаба на процесите, които текат в момента. Официално в обращение има 924 111 098 монети от 1 стотинка, предава NOVA.

Ако ги съберем накуп, теглото им ще надхвърли 1663 тона. Ако съберем всички монети - от 1 стотинка до номинал от 2 лева, то всичко това тежи над 10 500 тона. За сравнение, Айфеловата кула с всички асансьори и допълнителни елементи по нея тежи по-малко - 10 100 тона.

Какво ще стане с левовете след еврото

Данните показват, че до момента 37% от българските левове и стотинки вече са изтеглени и остават в историята.

Колко са българските банкноти, които все още са в обращение? Данните на Българската народна банка показват, че от юли, когато стана ясно, че сме приети в еврозоната, до ноември общият брой на банкнотите е намалял с почти 100 хиляди купюра - от 561 093 609 до 30 юли на 476 154 914 до 30 ноември. Най-разпространени са петдесетолевките, а най-редки са банкнотите от 5 лева. 

Много интересна е ситуацията със стотинките. Към 30 ноември те са над 3 милиарда. Най-много са тези от 1 стотинка, а най-малко са двулевките. След броени седмици се очаква цялото това колосално количество банкноти и монети да бъде прибрано за съхранение в центрове на БНБ.

Седмици преди 1 януари големите търговски вериги са се запасили с новите банкноти и монети. Ръстът на плащанията в брой означава повече наличности в левове. „От началото на годината забелязваме, че около 70% от плащанията са в брой. Говорим за милиони левове. При извършване на плащане в брой, независимо от валутата, парите се съхраняват в касата. При нас различните валути са разделени. При достигането на определена сума, парите се транспортират до трезора на магазина. Останалите суми се подготвят в инкасо пликовете, които компанията транспортира в банките, с които имаме договор”, обяснява механизма на съхранение Мартин Димитров, който е мениджър „Корпоративна сигурност” в голяма търговска верига. Така левовете от нашия джоб достигат до банковите клонове в страната.

БНБ отговори на въпросите за еврото

Получените от физически и юридически лица банкноти и монети в лева се съхраняват по номинал в каси и трезори при спазване на изискванията за сигурност. Банковите институции предават получените банкноти и монети на Българската народна банка посредством специализирани инкасо компании и обработващи центрове.

През следващите месеци БНБ трябва да събере над 10 500 тона монети, а още преди месеци е обявен и търг за продажба на скрап, представляващ демонетизирани български монети от неблагороден метал.

Процесът по изтегляне на левовете е започнал още през декември. „36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ, като тенденцията за изтегляне е прогресивна от декември. Очаква се повечето налични пари да бъде изтеглена най-късно до края на март. Основната част от наличната партида левове ще бъде изтеглена до края на януари”, отбеляза председателят на координационния център за еврото Владимир Иванов.

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

Само на 5 януари са обменени 3.5 милиона лева, а „Български пощи” са получили заявка за обмяна на още 4.5 милиона. „Всички левови банкноти и монети могат да се обменят по официалния курс в търговските банки до 30 юни тази година, а в БНБ - безсрочно. В райони без банки обменът ще се извършва от пощите - до 1000 лева на ден на човек, а до 10 000 лева - след предварителна заявка”, обясни Иванов.

И докато обмяната в България върви по план според институциите, статистиката на Бундесбанк показва, че все още има необменени над 10 милиарда германски марки.

Източник: NOVA    
БНБ Обмяна на пари Български монети
Последвайте ни
В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Русия удари американска фабрика в Украйна

Русия удари американска фабрика в Украйна

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 15 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 13 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 14 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 16 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромно дърво рухна край детска градина в София

Огромно дърво рухна край детска градина в София

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал късно следобед, когато родители прибират децата си

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Свят Преди 4 часа

Войната в Йемен блокира стотици туристи на остров

<p>Нидерландия се разграничи от методите на САЩ</p>

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Свят Преди 5 часа

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Свят Преди 5 часа

Докато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Свят Преди 5 часа

Той е там за срещата на Коалицията на желаещите

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

България Преди 5 часа

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

България Преди 6 часа

Прокуратурата е постановила проверка по случая

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Свят Преди 6 часа

Участието на САЩ не винаги е било насочено към свалянето на омразен диктатор или брутален авторитарен лидер

<p>Нов обрат по делото на Ангелов срещу Кацаров</p>

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

България Преди 6 часа

Апелативният съд частично отмени решението на първа инстанция

Времето в САЩ се забави след силна буря

Времето в САЩ се забави след силна буря

Свят Преди 7 часа

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Свят Преди 7 часа

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

България Преди 7 часа

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 7 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

България Преди 7 часа

Обвиняемият е осъждан

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 8 часа

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 8 часа

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Зловещите „предсказания“ на Симпсън за 2026 г., които може да се окажат плашещо близо до реалността

Edna.bg

Нов прякор за Леонардо ди Каприо: Вижте как го нарича екранната му половинка Теяна Тейлър

Edna.bg

Официално: ЦСКА обяви трансфера на Исак Соле

Gong.bg

Алжир е на четвъртфинал на КАН след драматичен успех с продължения над ДР Конго

Gong.bg

Проверка на NOVA: Как се възприема еврото в малките населени места

Nova.bg

Желязков: Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен до дни

Nova.bg