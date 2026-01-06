Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

В се повече плащания в брой отчитат големите търговски вериги, вероятно в опит на хората да изчистят левовете и стотинките, които имат в наличност. За какво количество обаче става въпрос?

Най-малката монета може да ни помогне да си представим мащаба на процесите, които текат в момента. Официално в обращение има 924 111 098 монети от 1 стотинка, предава NOVA.

Ако ги съберем накуп, теглото им ще надхвърли 1663 тона. Ако съберем всички монети - от 1 стотинка до номинал от 2 лева, то всичко това тежи над 10 500 тона. За сравнение, Айфеловата кула с всички асансьори и допълнителни елементи по нея тежи по-малко - 10 100 тона.

Какво ще стане с левовете след еврото

Данните показват, че до момента 37% от българските левове и стотинки вече са изтеглени и остават в историята.

Колко са българските банкноти, които все още са в обращение? Данните на Българската народна банка показват, че от юли, когато стана ясно, че сме приети в еврозоната, до ноември общият брой на банкнотите е намалял с почти 100 хиляди купюра - от 561 093 609 до 30 юли на 476 154 914 до 30 ноември. Най-разпространени са петдесетолевките, а най-редки са банкнотите от 5 лева.

Много интересна е ситуацията със стотинките. Към 30 ноември те са над 3 милиарда. Най-много са тези от 1 стотинка, а най-малко са двулевките. След броени седмици се очаква цялото това колосално количество банкноти и монети да бъде прибрано за съхранение в центрове на БНБ.

Седмици преди 1 януари големите търговски вериги са се запасили с новите банкноти и монети. Ръстът на плащанията в брой означава повече наличности в левове. „От началото на годината забелязваме, че около 70% от плащанията са в брой. Говорим за милиони левове. При извършване на плащане в брой, независимо от валутата, парите се съхраняват в касата. При нас различните валути са разделени. При достигането на определена сума, парите се транспортират до трезора на магазина. Останалите суми се подготвят в инкасо пликовете, които компанията транспортира в банките, с които имаме договор”, обяснява механизма на съхранение Мартин Димитров, който е мениджър „Корпоративна сигурност” в голяма търговска верига. Така левовете от нашия джоб достигат до банковите клонове в страната.

БНБ отговори на въпросите за еврото

Получените от физически и юридически лица банкноти и монети в лева се съхраняват по номинал в каси и трезори при спазване на изискванията за сигурност. Банковите институции предават получените банкноти и монети на Българската народна банка посредством специализирани инкасо компании и обработващи центрове.

През следващите месеци БНБ трябва да събере над 10 500 тона монети, а още преди месеци е обявен и търг за продажба на скрап, представляващ демонетизирани български монети от неблагороден метал.

Процесът по изтегляне на левовете е започнал още през декември. „36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ, като тенденцията за изтегляне е прогресивна от декември. Очаква се повечето налични пари да бъде изтеглена най-късно до края на март. Основната част от наличната партида левове ще бъде изтеглена до края на януари”, отбеляза председателят на координационния център за еврото Владимир Иванов.

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

Само на 5 януари са обменени 3.5 милиона лева, а „Български пощи” са получили заявка за обмяна на още 4.5 милиона. „Всички левови банкноти и монети могат да се обменят по официалния курс в търговските банки до 30 юни тази година, а в БНБ - безсрочно. В райони без банки обменът ще се извършва от пощите - до 1000 лева на ден на човек, а до 10 000 лева - след предварителна заявка”, обясни Иванов.

И докато обмяната в България върви по план според институциите, статистиката на Бундесбанк показва, че все още има необменени над 10 милиарда германски марки.