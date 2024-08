Германия издирва украински водолаз във връзка с разследването на взривяването на "Северен поток"

Г ермания е издала европейска заповед за арест на украински водолаз във връзка с разследването на саботажа срещу газопроводите "Северен поток" в Балтийско море, предадоха ДПА и Ройтерс.

Заподозреният е инструктор по гмуркане, като се смята, че той е бил част от екип, взривил газопроводите в Балтийско море, според информация, огласена от вестниците "Цайт" и "Зюддойче цайтунг", както и от телевизия А Ер Де. През юни Германия е поискала от Полша да арестува мъжа.

Германската федерална прокуратура отказа да коментира публикуваната в медиите информация.

