Свят

В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

Създават 800 000 украинска армия, която да възпира Русия

6 януари 2026, 21:03
Кулинарни

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие
Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж
Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин
Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите
Европейски лидери с изявление за Гренландия

Европейски лидери с изявление за Гренландия
Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО
Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?
„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

Д екларация за намерение, свързана с разполагането на многонационална сила в Украйна след евентуално прекратяване на огъня, подписаха френският президент Еманюел Макрон, украинският му колега Володимир Зеленски и британският премиер Киър Стармър.

„Днес постигнахме значителен напредък, отразен в Парижката декларация, която предоставя силни гаранции за траен мир. Тази декларация на коалицията на желаещите за първи път признава оперативно сближаване между 35-те държави от коалицията, Украйна и Съединените американски щати. Говорим за солидни гаранции за сигурност“, каза Макрон след срещата на Коалицията на желаещите, която се проведе в Елисейския дворец в Париж.

Франция обяви, че преговаря с България за гаранции за сигурност на Украйна

България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна „Безопасност по море“ с Румъния и с Турция в зоните, в които оперира и към момента с противоминната група. Участието ни ще бъде в онези сфери и аспекти, в които България има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност, коментира българският премиер Росен Желязков след срещата на Коалицията на желаещите.

Желязков каза, че лидерите са се обединили около Парижка декларация, която поставя основната рамка на общоевропейските и партньорски усилия за постигането на справедлив и траен мир, както и гаранциите за сигурност на Украйна и на Европа от страна на Съединените щати.

„Това е верификация по отношение на изпълнението на мирните споразумения от страна на всички участници в Коалицията на желаещите, гаранции за повишаване на устойчивостта на въоръжените сили на Украйна, за да може да има въздържане и да има защита при евентуални враждебни действия след постигането на мир“, обясни Желязков. 

„България приветства усилията на президента Тръмп и неговия екип на първо място спирането на огъня, но разбира се, и за постигането на устойчив мир. Както вече е ясно, да се постигне справедлив мир е трудно решение, но не трябва да се постигне фалшив мир. И това беше много ясно подчертано от декларацията, която днес беше приета“, допълни българският премиер.

Желязков: България е готова да участва в решението за мир и сигурност за Украйна

Гаранциите включват създаване на механизъм за наблюдение и контрол на примирието под ръководството на Съединените щати с участие на няколко държави; изграждане на украинска армия от 800 000 души с необходимото обучение, способности и ресурси, така че да може да възпира всяка нова агресия; продължаване на работата по създаването на многонационална сила по въздух, море и суша, която да осигурява гаранции след прекратяването на огъня; поемане на правно обвързващ ангажимент от страна на съюзниците на Украйна да я подкрепят „в случай на ново нападение от Русия“.

Украинският президент Володимир Зеленски определи новата Парижка декларация като „много конкретна“.

„Това показва готовността на коалицията и на европейските държави да работят за мир“, заяви Зеленски.

„Искаме да бъдем подготвени, така че когато дипломацията доведе до мир, да можем да разположим силите на коалицията на желаещите“, добави той.

По думите му Украйна вече разполага с достатъчно подробности и знае кои държави ще се включат в споразумението, както и какъв ще бъде конкретният принос на всяка от тях.

Лондон: Значителен брой държави са готови да пратят войски в Украйна

Зеленски също така посочи, че е постигнат напредък в разговорите с американската делегация в Париж по отношение на мониторинга на мира.

Британският премиер Киър Стармър заяви в Париж, че Европа и Съединените щати трябва да работят рамо до рамо за постигане на мир в Украйна.

„По-близо сме до тази цел от всякога“, подчерта Стармър, като предупреди, че „най-трудните стъпки тепърва предстоят“.

Той очерта част от елементите в подписаната декларация за намерения, включително създаването на т.нар. „военни хъбове“. В същото време британският премиер повтори добре познатото предупреждение от страна на европейските държави, че руският президент Владимир Путин „не е готов за мир“.

Великобритания и Франция планират да изпратят 30 хил. военнослужещи в Украйна

„През последните седмици видяхме точно обратното – нови ужасяващи удари срещу Украйна, убити и ранени цивилни и прекъсване на електрозахранването за милиони хора в разгара на зимата“, припомни Стармър.

Той подчерта, че Великобритания ще продължи да оказва натиск върху Русия и да подкрепя Украйна, като потвърди и участието на Лондон в ръководения от САЩ механизъм за мониторинг на примирието.

Германският канцлер Фридрих Мерц определи Парижката декларация, подписана днес, като „общ успех“ между Европа, Украйна и Съединените щати.

„Новата година започва по същия начин, по който завърши старата – с интензивна мирна дипломация за Украйна“, заяви Мерц.

„В триъгълника между европейците, Украйна и Съединените щати надградихме постигнатия напредък от миналата година в Берлин. Това е споделен успех“, подчерта той.

По думите на германския канцлер САЩ и коалицията на желаещите имат „една и съща стратегическа цел“.

„Днес се фокусирахме върху приноса, който Европа и нейните партньори биха могли да дадат за Украйна след евентуално прекратяване на огъня“, добави Мерц.

„Като коалиция на желаещите ние ще поемем своята отговорност“, категоричен е германският канцлер.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф каза, че Вашингтон е „готов да направи всичко необходимо“, за да бъде постигнат мир. Той посочи, че заедно с Джаред Къшнър ще проведе нови срещи с украинската делегация и че работата по протоколите за сигурност е в напреднал етап. По думите му страните са близо и до т.нар. „споразумение за просперитет“ за Украйна.

„Тук сме, за да посредничим и да помогнем в мирния процес. Президентът Тръмп силно вярва, че убийствата и касапницата трябва да спрат“, заяви Уиткоф, подчертавайки ангажимента на САЩ към постигането на устойчив мир в Украйна.

Зетят на Тръмп, Джаред Къшнър заяви, че срещата в Париж представлява „много значим етап“, но подчерта, че това само по себе си не означава постигане на мир в Украйна.

Къшнър каза пред медиите, че по време на срещата между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго миналия месец са били проведени задълбочени разговори за гаранциите за сигурност. По думите му „повечето, ако не и всички оставащи въпроси“ по темата са били решени.

„Днес наистина беше много, много важен етап“, добави той, но предупреди, че това не е равнозначно на сключване на мир.

„Ако Украйна ще постигне окончателно споразумение, тя трябва да знае, че след това ще бъде в безопасност, че разполага със силен възпиращ потенциал и с реални защитни механизми, които да гарантират, че подобно нещо няма да се повтори“, подчерта Къшнър.

Източник: БГНЕС    
Парижка декларация Коалиция на желаещите Украйна
Последвайте ни
В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Русия удари американска фабрика в Украйна

Русия удари американска фабрика в Украйна

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 14 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 12 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 13 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 15 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

България Преди 57 минути

АББ: При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин

Огромно дърво рухна край детска градина в София

Огромно дърво рухна край детска градина в София

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал късно следобед, когато родители прибират децата си

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Свят Преди 4 часа

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки

<p>Нидерландия се разграничи от методите на САЩ</p>

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Свят Преди 4 часа

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

България Преди 5 часа

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

България Преди 5 часа

Прокуратурата е постановила проверка по случая

<p>Нов обрат по делото на Ангелов срещу Кацаров</p>

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

България Преди 6 часа

Апелативният съд частично отмени решението на първа инстанция

Времето в САЩ се забави след силна буря

Времето в САЩ се забави след силна буря

Свят Преди 6 часа

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Свят Преди 6 часа

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Свят Преди 6 часа

Повечето от жертвите на пожара са тийнейджъри

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

България Преди 6 часа

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 6 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

България Преди 7 часа

Обвиняемият е осъждан

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 7 часа

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 7 часа

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

България Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Зловещите „предсказания“ на Симпсън за 2026 г., които може да се окажат плашещо близо до реалността

Edna.bg

Нов прякор за Леонардо ди Каприо: Вижте как го нарича екранната му половинка Теяна Тейлър

Edna.bg

Официално: ЦСКА обяви трансфера на Исак Соле

Gong.bg

Алжир е на четвъртфинал на КАН след драматичен успех с продължения над ДР Конго

Gong.bg

Проверка на NOVA: Как се възприема еврото в малките населени места

Nova.bg

Желязков: Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен до дни

Nova.bg