България

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Обвиняемият е осъждан

6 януари 2026, 14:45
Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив
Източник: БГНЕС

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 36-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди.

Събраните до момента доказателства сочат, че в неделя, около 20:30 часа на площада пред Народен театър „Иван Вазов“ в София, обвиняемият е нанесъл удар с нож в дланта на жертвата.

Криминално проявена нападна с нож възрастна жена в столицата

Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив, без обвиняемият да е предизвикан. Той е демонстрирал безнаказаност и пренебрежение на установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото и телесната неприкосновеност.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Източник: Prb.bg    
София нападение с нож
Последвайте ни
Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Европейски лидери с изявление за Гренландия

Европейски лидери с изявление за Гренландия

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 7 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 6 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 6 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 9 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

България Преди 9 минути

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 50 минути

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Любопитно Преди 1 час

Хората с „гъвкава“ воля са по-успешни - те си позволяват малки прегрешения, без да се отказват напълно, според психолог д-р Елинор Брайънт

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

България Преди 1 час

Той допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

България Преди 1 час

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

България Преди 1 час

Николай Стефанов и Йордан Кателиев са обвинени в съучастие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Свят Преди 2 часа

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Свят Преди 2 часа

Предупреждението на Мете Фредериксен идва след като Доналд Тръмп отново заплаши да поеме контрол върху Гренландия

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

България Преди 2 часа

Четирима членове на организацията са действали в Гърция от 20 август до 2 септември 2025 г., за да извършат грабежа

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

България Преди 2 часа

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Любопитно Преди 2 часа

Специалната рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“ ще се излъчва всеки четвъртък в „На кафе“

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

България Преди 2 часа

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия

<p>Мъск обвини &quot;мадуровките&quot;, използвани в България, във фалшифициране</p>

Илон Мъск обвини изборните машини на "Смартматик", използвани в САЩ и в България, във фалшифициране

България Преди 2 часа

Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление, коментира публикацията в собствен пост в социалните мрежи

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

България Преди 2 часа

Левовете, които се връщат от търговските обекти, не остават дълго в касите

<p>Вълна от подигравки за храната, сервирана на Critics Choice Awards (СНИМКА)</p>

Храната, сервирана на Critics Choice Awards, предизвика вълна от подигравки (СНИМКА)

Любопитно Преди 3 часа

Вместо звездите и наградите, вниманието на публиката на Critics Choice Awards бе привлечено от „тъжната“ чиния с предястия, сервирана като вечеря, която предизвика вълна от подигравки и коментари в социалните мрежи

<p>Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)</p>

На Богоявление: Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Какво е „стоптимизирането“ – новият начин за спокойна и осъзната 2026-а

Edna.bg

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Edna.bg

Бомба от Белгия! Два отбора от Сериа А наддават за БГ национал

Gong.bg

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да е фактор в първенството и Европа, а не еднодневка

Gong.bg

Осъдиха инспектор от НАП, поискал подкуп от 5000 лева

Nova.bg

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Nova.bg