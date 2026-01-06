Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

К огато в събота сутринта президентът Доналд Тръмп нареди на елитни части да щурмуват укрепен комплекс в Каракас и да заловят венецуелския силов лидер Николас Мадуро, той се вписа в дългата история на намеси на Съединените щати, довели до смяна на режими в различни държави по света, макар че в миналото самият той остро е критикувал подобни действия.
Участието на САЩ не винаги е било насочено към свалянето на омразен диктатор или брутален авторитарен лидер, тъй като страната исторически е предприемала операции и с цел предотвратяване разпространението на комунизма, както в случаите с Виетнам и Куба. Но често САЩ са се намесвали и в подкрепа на масови протести или за отстраняване на силови лидери, които са предизвиквали международни кризи и са представлявали глобална заплаха.
По-долу може да намерите списък на лидери, които Съединените щати са помогнали да бъдат отстранени или са свалили еднолично през последния около един век.
Не съществува официален или универсално приет списък, а определението за това какво представлява "диктатор" варира и често се използва за политически цели. Участието на САЩ е варирало от пълномащабни военни инвазии до тайна подкрепа за преврати или решителен дипломатически натиск. Въпреки това историците като цяло са единодушни за основен набор от случаи, в които действията на САЩ са били решаващи, пише Newsweek.
- Мохамад Мосадък - Иран (1953 г.)
На 19 август 1953 г. ЦРУ, съвместно с Обединеното кралство, организира преврат, който отстранява от власт министър-председателя на Иран Мохамад Мосадък, с цел укрепване на управлението на Мохамад Реза Пахлави.
Важно е да се отбележи, че Мосадък всъщност не е бил диктатор. Въпреки че е бил определян като такъв от САЩ и Великобритания, той е бил демократично избран от иранските избиратели.
Мосадък току-що беше национализирал нефтената индустрия на страната, която дотогава се контролираше от британски компании, а превратът, възстановил авторитарното управление, широко се възприема като начин за защита на интересите на британската петролна индустрия в региона.
History you aren’t taught:— Going Underground (@GUnderground_TV) August 20, 2025
On this day in 1953, General Fazlollah Zahedi arrested democratically-elected Iranian🇮🇷 Prime Minister Mohammad Mossadegh in a CIA and MI6-backed coup d'état.

- Хакобо Арбенс - Гватемала (1954 г.)
През юни 1954 г. демократично избраният президент на Гватемала Хакобо Арбенс беше свален при операция, подкрепена от ЦРУ, след като левите му политики разтревожиха американските власти по време на Студената война. Превратът доведе до установяването на военна диктатура начело с Карлос Кастийо Армас и постави началото на десетилетия политическо насилие в страната.
В радиопослание през юли същата година Арбенс заяви за преврата:
"Те използваха предлога на антикомунизма. Истината е съвсем различна. Истината се крие във финансовите интереси на плодовата компания и другите американски монополи, които са инвестирали огромни суми в Латинска Америка и се страхуват, че примерът на Гватемала ще бъде последван от други латиноамерикански страни."
Guatemala, 15 de marzo 1951.— Historia de Centroamérica (@historia_ca) March 15, 2024

- Абд ал-Карим Касим - Ирак (1963 г.)
През февруари 1963 г. ЦРУ подкрепя преврат, извършен от военния клон на партията "Баас" в Ирак срещу лявоориентираното правителство на Абд ал-Карим Касим, чиито прокомунистически и антизападни политики се възприемат като заплаха от САЩ.
Превратът и убийството на Касим проправят пътя към години на авторитарно управление на партията "Баас".
The regime of Prime Minister of Iraq Abd al-Karim Qasim is overthrown by the Ba'ath Party, today in 1963
- Фидел Кастро - Куба (1961 г.)
През април 1961 г. Съединените щати правят опит да свалят Фидел Кастро чрез инвазията в Залива на прасетата - един от най-шумните провали на американската външна политика. Кастро остава на власт до 2006 г., когато я предава на своя наследник поради заболяване. Той умира през 2016 г.
Más allá de su papel como jefe de Estado cubano, Fidel Castro fue un pensador estratégico, un pedagogo revolucionario y un símbolo de resistencia global que, casi al cumplirse el centenario de su nacimiento (1926-2026), sigue marcando el rumbo de Cuba y resonando en el mundo.
- Нго Дин Дием - Южен Виетнам (1963 г.)
Нго Дин Дием, авторитарният лидер на Южен Виетнам, дълго време смятан от САЩ за бастион срещу комунизма в региона, е свален и убит при военен преврат, подкрепен от ЦРУ, след като Вашингтон губи доверие в способността му да води войната във Виетнам.
По-късно разсекретени документи потвърждават ролята на САЩ зад кулисите.
>Be Ngo Dinh Diem— Oliver Jia (オリバー・ジア) (@OliverJia1014) September 2, 2024








- Хъдсън Остин - Гренада (1983 г.)
През октомври 1983 г. Съединените щати отстраняват генерал Хъдсън Остин от власт в Гренада, само шест дни след като той сваля и екзекутира министър-председателя Морис Бишъп в рамките на операция "Спешна ярост". Свалянето му слага край на военното му управление.
Hudson Austin
Grenada 1983
Reagan REPUBLIKAN



- Жан-Клод "Бейби Док" Дювалие - Хаити (1986 г.)
Хаитянският диктатор Жан-Клод Дювалие, известен с прякора "Бейби Док", бяга от страната след близо 15 години на власт, когато избухват масови протести и САЩ оттеглят политическата и военната си подкрепа.
Неговото бягство слага край на династията Дювалие, управлявала Хаити като диктатура почти три десетилетия.
Born July 3, 1951: Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier (BOOM 1951-2014) President of Haiti (1971-1986).
- Мануел Нориега - Панама (1989 г.)
Мануел Нориега, военен силов лидер на Панама и бивш агент на американските разузнавателни служби, е свален от власт, след като президентът Джордж Х. У. Буш започва операция "Справедлива кауза", включваща инвазия в Панама през декември 1989 г.
Американски войски залавят Нориега и го транспортират в САЩ, където е съден и осъден за трафик на наркотици.
Година по-рано, през 1988 г., военният диктатор е обвинен от федерални съдилища в Маями и Тампа, Флорида, по обвинения за организирана престъпност, контрабанда на наркотици и пране на пари.
In 1990, the US kidnapped the President of Panama, Manuel Noriega and charged him with drug trafficking.— Sentletse 🇿🇦🇷🇺🇵🇸🇱🇧 (@Sentletse) January 4, 2026



- Саддам Хюсеин - Ирак (2003 г.)
Саддам Хюсеин управлява Ирак като диктатор близо 25 години, преди да бъде свален по време на водената от САЩ инвазия през 2003 г.
През декември същата година коалиция, включваща САЩ, Великобритания, Австралия и Полша - т.нар. "коалиция на желаещите" - нахлува в Ирак и залавя Саддам Хюсеин в рамките на операция "Червена зора". По-късно диктаторът е осъден за престъпления срещу човечеството от Иракския специален трибунал и е екзекутиран чрез обесване през 2006 г.
Saddam Hussein ruled Iraq for 2 decades with the support of USA and was later ex3cuted by them.— Old Money New Money (@OldMoneySecret) July 24, 2025



- Муамар Кадафи - Либия (2011 г.)
Друга международна коалиция, в която участва и САЩ, подкрепя свалянето на Муамар Кадафи в Либия на 20 октомври 2011 г. по време на въстанията на Арабската пролет. Диктаторът е убит от бунтовници в Сирт.
Макар американски войски да не окупират Либия, американската авиация и разузнавателна подкрепа играят ключова роля за разпадането на режима на Кадафи.
"They will create the virus themselves and sell you the antidotes.Thereafter,they will pretend to take time to find the solution when they already have it." ~ Muammar Gaddafi (2009 United Nation Assembly)


- Николас Мадуро - Венецуела (2026 г.)
Мадуро и съпругата му Силия Флорес са били "заловени и изведени със самолет извън страната" по нареждане на Тръмп в рамките на очевидно безупречната операция "Абсолютна решимост", която президентът впоследствие проследява от клуба си "Мар-а-Лаго" в Палм Бийч, Флорида.
63-годишният политик управлява Венецуела повече от десетилетие, през което брутният вътрешен продукт на страната се свива с приблизително 80 процента и се наблюдава масово изселване на населението. Мадуро широко се смята за диктатор и нелегитимен лидер, тъй като се счита, че е откраднал последните президентски избори в страната.
След това Тръмп обяви, че САЩ ще "управляват" Венецуела, докато в страната не бъде осигурен "безопасен, правилен и разумен преход".
Imágenes del narcoterrorista Nicolás Maduro, ayer en la corte.