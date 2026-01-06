НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Н ационалната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите провеждат мащабни съвместни проверки в цялата страна с цел установяване на необосновано повишение на цените в контекста на преходния период за въвеждане на еврото, предава NOVA.

Експертите на НАП са извършили 800 проверки от началото на кампанията. Образувани са 70 преписки, по които са издадени 27 наказателни постановления. Глобите по тях стигат до общо 135 000 лева.

Голяма част от тях са след сигнали от граждани, които само за пет дни са около 400. На фокус в момента са търговията на дребно с хранителни стоки, козметични услуги, платени паркинги, преводи, фитнес зали, езикови курсове и други. От 8 януари започват проверки и в зимните курорти - Банско, Боровец и Пампорово.

По думите на директора на Дирекция „Комуникации“ в Централното управление на НАП Анна Митова към 5 януари са проверени около 200 обекта, предоставящи различни услуги, включително фризьорски и козметични салони.

„Това, което правим съвместно с КЗП, е да заснемаме актуалните цени и да даваме 5-дневен срок на търговците да предоставят информация за цените си преди 1 януари. Така ще можем да направим сравнение и да преценим дали има необосновано увеличение“, обясни Митова.

Ако е налице поскъпване, търговците са задължени да посочат причините за това, като НАП ще преценява дали увеличението е икономически оправдано заради доставни цени и производствени разходи, или е резултат от спекулативни практики.

Проверките обхващат и 15 паркинга, като там освен ценовите листи се извършва и съпоставка с данните от касовите апарати.

Анна Митова съобщи, че към момента НАП е наложила 69 акта за административни нарушения, като най-честите случаи са свързани с повишение на цените на хранителни продукти. „Около 7% от всички извършени проверки показват някакъв вид нарушение. Това означава, че в по-голямата си част търговците са коректни и спазват закона, за което им благодарим“, подчерта тя. Нарушенията са установени както в малки квартални магазини, така и в големи търговски вериги, без ясно изразена концентрация в един тип обекти.

При първо нарушение за необосновано повишение на цените глобите достигат до 10 000 лева, а при повторно – до 20 000 лева, като имуществената санкция може да бъде значителна. Проверките се извършват без предварително уведомяване и обхващат всички населени места – от големите градове до малките села, както и всички сектори: хранителни магазини, услуги, паркинги, бюти салони и други търговски обекти.

Цветислава Лакова, която е член на Комисията за защита на потребителите, съобщи, че в КЗП са постъпили сигнали за отказ от страна на търговци да приемат плащане със стотинки, когато броят им надхвърля 50. „По тези сигнали се извършват проверки на територията на цялата страна. Има образувани административни производства, като при необходимост могат да бъдат изисквани видеозаписи и обяснения от търговците“, заяви тя. Към момента все още няма установени нарушения, доказани чрез видеоматериали, но процедурите са в ход.

Лакова обърна внимание, че гражданите могат лесно да подават жалби чрез мобилното приложение на КЗП, което позволява сигнализиране „с един клик“. „Приложението дава възможност не само за подаване на сигнал, но и за проверка дали цената е коректно обозначена на етикета. Реагираме приоритетно на всеки сигнал“, уточни тя.

След множество сигнали за повишение на цените с до 30% КЗП започва и специализирани проверки на фирми, доставящи ваучери и купони за храна в училищните столове. „Целта ни е да обхванем всички сектори – не само фризьорски салони и паркинги, но и училищни столове, хранителни магазини и сферата на услугите“, подчерта Лакова.

От КЗП уточниха, че сроковете за налагане на санкции зависят от вида на проверката и законовите административни процедури, които включват издаване на акт, срок за възражение и последващо наказателно постановление. „Вече има издадени наказателни постановления, като глобите са в минималните размери, тъй като става дума за първи нарушения“, обяви Лакова.