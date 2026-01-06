България

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Експертите на НАП са извършили 800 проверки от началото на кампанията

6 януари 2026, 20:23
Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро
Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките
Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети,

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина
Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро

Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро
Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари
Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)
Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца
Погребаха легендарния Димитър Пенев в Мировяне

Погребаха легендарния Димитър Пенев в Мировяне

Н ационалната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите провеждат мащабни съвместни проверки в цялата страна с цел установяване на необосновано повишение на цените в контекста на преходния период за въвеждане на еврото, предава NOVA.

Експертите на НАП са извършили 800 проверки от началото на кампанията. Образувани са 70 преписки, по които са издадени 27 наказателни постановления. Глобите по тях стигат до общо 135 000 лева. 

Голяма част от тях са след сигнали от граждани, които само за пет дни са около 400. На фокус в момента са търговията на дребно с хранителни стоки, козметични услуги, платени паркинги, преводи, фитнес зали, езикови курсове и други. От 8 януари започват проверки и в зимните курорти - Банско, Боровец и Пампорово.

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

По думите на директора на Дирекция „Комуникации“ в Централното управление на НАП Анна Митова към 5 януари са проверени около 200 обекта, предоставящи различни услуги, включително фризьорски и козметични салони.

„Това, което правим съвместно с КЗП, е да заснемаме актуалните цени и да даваме 5-дневен срок на търговците да предоставят информация за цените си преди 1 януари. Така ще можем да направим сравнение и да преценим дали има необосновано увеличение“, обясни Митова.

Ако е налице поскъпване, търговците са задължени да посочат причините за това, като НАП ще преценява дали увеличението е икономически оправдано заради доставни цени и производствени разходи, или е резултат от спекулативни практики.

Проверките обхващат и 15 паркинга, като там освен ценовите листи се извършва и съпоставка с данните от касовите апарати.

Анна Митова съобщи, че към момента НАП е наложила 69 акта за административни нарушения, като най-честите случаи са свързани с повишение на цените на хранителни продукти. „Около 7% от всички извършени проверки показват някакъв вид нарушение. Това означава, че в по-голямата си част търговците са коректни и спазват закона, за което им благодарим“, подчерта тя. Нарушенията са установени както в малки квартални магазини, така и в големи търговски вериги, без ясно изразена концентрация в един тип обекти.

КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

При първо нарушение за необосновано повишение на цените глобите достигат до 10 000 лева, а при повторно – до 20 000 лева, като имуществената санкция може да бъде значителна. Проверките се извършват без предварително уведомяване и обхващат всички населени места – от големите градове до малките села, както и всички сектори: хранителни магазини, услуги, паркинги, бюти салони и други търговски обекти.

Цветислава Лакова, която е член на Комисията за защита на потребителите, съобщи, че в КЗП са постъпили сигнали за отказ от страна на търговци да приемат плащане със стотинки, когато броят им надхвърля 50. „По тези сигнали се извършват проверки на територията на цялата страна. Има образувани административни производства, като при необходимост могат да бъдат изисквани видеозаписи и обяснения от търговците“, заяви тя. Към момента все още няма установени нарушения, доказани чрез видеоматериали, но процедурите са в ход.

Лакова обърна внимание, че гражданите могат лесно да подават жалби чрез мобилното приложение на КЗП, което позволява сигнализиране „с един клик“. „Приложението дава възможност не само за подаване на сигнал, но и за проверка дали цената е коректно обозначена на етикета. Реагираме приоритетно на всеки сигнал“, уточни тя.

След множество сигнали за повишение на цените с до 30% КЗП започва и специализирани проверки на фирми, доставящи ваучери и купони за храна в училищните столове. „Целта ни е да обхванем всички сектори – не само фризьорски салони и паркинги, но и училищни столове, хранителни магазини и сферата на услугите“, подчерта Лакова.

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

От КЗП уточниха, че сроковете за налагане на санкции зависят от вида на проверката и законовите административни процедури, които включват издаване на акт, срок за възражение и последващо наказателно постановление. „Вече има издадени наказателни постановления, като глобите са в минималните размери, тъй като става дума за първи нарушения“, обяви Лакова.

Източник: NOVA    
НАП и КЗП въвеждане на еврото
Последвайте ни
НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Русия удари американска фабрика в Украйна

Русия удари американска фабрика в Украйна

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 13 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 12 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 12 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 14 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромно дърво рухна край детска градина в София

Огромно дърво рухна край детска градина в София

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал късно следобед, когато родители прибират децата си

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Свят Преди 2 часа

Войната в Йемен блокира стотици туристи на остров

<p>Нидерландия се разграничи от методите на САЩ</p>

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Свят Преди 3 часа

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Свят Преди 3 часа

Докато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Свят Преди 4 часа

Той е там за срещата на Коалицията на желаещите

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

България Преди 4 часа

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

България Преди 4 часа

Прокуратурата е постановила проверка по случая

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Свят Преди 5 часа

Участието на САЩ не винаги е било насочено към свалянето на омразен диктатор или брутален авторитарен лидер

<p>Нов обрат по делото на Ангелов срещу Кацаров</p>

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

България Преди 5 часа

Апелативният съд частично отмени решението на първа инстанция

Времето в САЩ се забави след силна буря

Времето в САЩ се забави след силна буря

Свят Преди 5 часа

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Свят Преди 5 часа

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Свят Преди 5 часа

Повечето от жертвите на пожара са тийнейджъри

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

България Преди 5 часа

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 6 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 6 часа

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 6 часа

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Зловещите „предсказания“ на Симпсън за 2026 г., които може да се окажат плашещо близо до реалността

Edna.bg

Нов прякор за Леонардо ди Каприо: Вижте как го нарича екранната му половинка Теяна Тейлър

Edna.bg

Сериозни промени в Ботев - клубът се разделя с няколко играчи

Gong.bg

Официално: Пламен Андреев подписа с шампиона на Полша

Gong.bg

След въвеждането на еврото: Какво показват проверките на НАП

Nova.bg

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

Nova.bg