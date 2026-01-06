Свят

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Путин се доказа като ненадежден съюзник на Мадуро, но унижението е по-дълбоко: реалният глобален обхват на американския президент кара Кремъл да завижда

6 януари 2026, 16:44
Кулинарни

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие
Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж
Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите
Европейски лидери с изявление за Гренландия

Европейски лидери с изявление за Гренландия
Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО
Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?
„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава
Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

С бързата си акция за залавянето на венецуелския силов лидер Николас Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп показа, че самопровъзгласеният "мултиполярен" свят на Владимир Путин, обединяващ антизападни диктаторски алианси от Каракас до Техеран, е по същество беззъб.

Освен унижението пред света, че Путин не е надежден съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп изглежда по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции на суперсила, които Кремъл би искал да може да постигне.

С други думи, Путин е засенчен по отношение на това да бъде "закон сам за себе си". Докато руският лидер вероятно би искал да отстрани украинския президент Володимир Зеленски в бърза атака, той е затънал в жестока война вече четири години, с над 1 милион убити и ранени руснаци.

Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

"Путин трябва да е непоносимо завистлив към Тръмп," каза политическият анализатор Абас Галямов пред POLITICO. "Това, което Путин обеща да направи в Украйна, Тръмп го свърши за половин час във Венецуела."

Усещането, че Москва е загубила, беше едно от малкото неща, по които независими анализатори изглеждаха съгласни.

Обсъждайки акцията в Каракас в акаунта си в Telegram, националистът-шпионин, превърнал се във войник и военен блогър Игор Гиркин, който в момента е в затвор, написа: "Понасяме още един удар за нашия имидж. Още една държава, която разчиташе на помощта на Русия, не я получи."

  • Ненадежден съюзник

В продължение на години Русия се опитва да се представя като основна сила в съпротивата срещу американската западна хегемония, създавайки алианс, който е свободно обединен около идеята за общ враг в лицето на Вашингтон. Под ръководството на Путин Русия се представя като главен защитник на този "мултиполярен" свят, който, подобно на Съветския съюз, би трябвало да защитава тези в своя лагер.

При инвазията в Украйна през 2022 г. Москва призова съюзниците си да се присъединят към нея.

Те в голяма степен откликнаха. Иран продаде дронове на Русия. Китай и Индия купиха нейния петрол. Лидерите на страни в Латинска Америка и Африка, с по-малко икономически и военни ресурси, оказаха символична подкрепа, която придаде достоверност на твърдението на Москва, че не е международен изгонен, а има много приятели.

Последните събития обаче показаха, че тези "приятелства" са еднопосочни и изцяло в полза на Москва. Русия, изглежда, няма да се притече на помощ.

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Първите, които разбраха, че сближаването с Русия е било загуба на време, бяха арменците. Разсеяна от войната в Украйна, Москва не направи нищо, за да спре Азербайджан да завземе етнически арменския регион Нагорни Карабах при войната през 2023 г. Руският контингент за мироподдържане просто наблюдаваше.

Година по-късно Кремъл беше също толкова безпомощен, докато гледаше разпада на сирийския режим на Башар Асад, който подкрепяше години наред. Русия дори беше принудена да изостави Тартус, важния си средиземноморски пристанищен град.

Допълнително подкопавайки статута си в Близкия изток, Русия не успя да помогне на Иран, когато Израел и САЩ миналата година бомбардираха Ислямската република без ограничения. Русия отдавна е стратегически партньор на Иран в ядрената технология, но не можа да отговори на огромния военен удар по атомните съоръжения на страната.

Сега Венецуела, друг дългогодишен съюзник на Путин, е унижена, като Москва реагира с горделиво осъждане, но без реални действия.

Вижте в нашата галерия: Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
5 снимки
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
  • Завистлива Москва

Енергийните и военни връзки на Москва с Каракас са дълбоки. От 1999 г. Русия е доставила военна техника за над 20 милиарда долара, финансирана чрез заеми и частично обезпечена чрез контрол върху венецуелската петролна индустрия, инвестиции, които сега ще бъдат с малка полза за Москва.

Залавянето на Мадуро е особено унизително за руснаците, тъй като в миналото те успяваха да осигурят безопасно убежище на "своите хора", осигуряване на дача след бягството беше сред привилегиите на всеки диктаторски пакт с Русия. Докато сваленият украински лидер Виктор Янукович и Асад получиха убежище в Русия, Мадуро в понеделник се появи в съд в Ню Йорк, облечен в затворническа униформа.

Руски официални лица, както се очаква, осъдиха американската атака. Министерството на външните работи на Русия я определи като "неприемливо нарушение на суверенитета на независима държава", а сенатор Алексей Пушков заяви, че действията на Тръмп бележат връщане към "дивия империализъм на XIX век".

Нарушенията на суверенитета и анахронистичният империализъм, разбира се, са точно това, за което самите руснаци са обвинявани в Украйна.

Имаше и типичното демонстриране на военна сила.

Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро

Алексей Журавльов, заместник-председател на парламентарната отбранителна комисия, заяви, че Русия трябва да обмисли предоставянето на Венецуела ракета "Орешник" с ядрен капацитет.

Военният канал "Два майора", който има над 1,2 милиона последователи, публикува в Telegram: "Действията на Вашингтон фактически дават на Москва пълна свобода да решава собствените си въпроси по всякакъв необходим начин." 

По-оптимистично настроените кръгове в руския лагер твърдят, че действията на Тръмп в Каракас показват, че международното право е изхвърлено, позволявайки на Москва да оправдае собственото си поведение. Други предполагат, че Тръмп се придържа към доктрината "Монро" от XIX век и ще се задоволи да се съсредоточи върху доминацията в Америка, оставяйки Русия на старите й европейски и централноазиатски сфери на влияние.

"Напът към нокаут": Къде може да удари Тръмп след Венецуела? 

В действителност обаче Путин следва модела "силата е право" от години. Това, което е унизително, е, че не е толкова успешен в това, колкото Тръмп.

Доминиращата емоция сред руски националисти изглежда да е завист, както скрита, така и явна.

"Цяла Русия се пита защо не се справяме с враговете си по подобен начин," написа известният ултранаталист Александър Дугин. Русия, според него, трябва да вземе пример от Тръмп. 

САЩ заплашиха Куба и Русия заради Венецуела

Проруската говорителка Маргарита Симонян беше още по-ясна, заявявайки, че има причина "да се завижда".

Различни про-Кремъл коментатори отбелязаха също така, че за разлика от Русия, САЩ едва ли ще понесат последствия под формата на международни санкции или "отказване от легитимност".

За мнозина в Русия смелият ход на Тръмп вероятно само потвърждава, а не разрушава техния светоглед, казва Галямов.

Руски официални лица и държавни медии дълго време са обявявали, че светът се управлява от сила, а не от закони. Иронията обаче е, че Тръмп показва, че е по-умел в навигирането на "закона на джунглата" от Путин.

"Самият Путин създаде свят, в който единственото важно е успехът," добави Галямов. "А сега американците показаха как се прави, докато унижението на Путин е очевидно за всички."

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: Politico    
Тръмп и Венецуела Унижение на Путин Ненадеждна Русия Американска хегемония Мултиполярен свят Завист на Кремъл Геополитически провал Залавяне на Мадуро Силата е закон Сфери на влияние
Последвайте ни

По темата

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 10 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 8 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 9 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 11 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Нидерландия се разграничи от методите на САЩ</p>

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Свят Преди 9 минути

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

България Преди 1 час

Прокуратурата е постановила проверка по случая

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Свят Преди 2 часа

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

България Преди 2 часа

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 2 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 3 часа

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 3 часа

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

България Преди 3 часа

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Любопитно Преди 3 часа

Хората с „гъвкава“ воля са по-успешни - те си позволяват малки прегрешения, без да се отказват напълно, според психолог д-р Елинор Брайънт

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

България Преди 3 часа

Той допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

България Преди 4 часа

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

България Преди 4 часа

Николай Стефанов и Йордан Кателиев са обвинени в съучастие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Любопитно Преди 4 часа

Диктатори като Хитлер, Сталин, Мадуро, Путин, Ким Чен Ир и други разкриват как абсолютната власт изкривява реалността и човешкото мислене

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Свят Преди 4 часа

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

България Преди 4 часа

Четирима членове на организацията са действали в Гърция от 20 август до 2 септември 2025 г., за да извършат грабежа

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Нов прякор за Леонардо ди Каприо: Вижте как го нарича екранната му половинка Теяна Тейлър

Edna.bg

Какво е „стоптимизирането“ – новият начин за спокойна и осъзната 2026-а

Edna.bg

Има фаворит за Манчестър Юнайтед - Солскяер се върна

Gong.bg

Ботев Пловдив внесе яснота за трансфера на Андрей Йорданов в ЦСКА

Gong.bg

Министърът на транспорта разговаря с гръцкия си колега за блокадите на границата

Nova.bg

Оранжев и жълт код: Голямо количество валежи ни очакват в сряда

Nova.bg