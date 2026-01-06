Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

С бързата си акция за залавянето на венецуелския силов лидер Николас Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп показа, че самопровъзгласеният "мултиполярен" свят на Владимир Путин, обединяващ антизападни диктаторски алианси от Каракас до Техеран, е по същество беззъб.

Освен унижението пред света, че Путин не е надежден съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп изглежда по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции на суперсила, които Кремъл би искал да може да постигне.

С други думи, Путин е засенчен по отношение на това да бъде "закон сам за себе си". Докато руският лидер вероятно би искал да отстрани украинския президент Володимир Зеленски в бърза атака, той е затънал в жестока война вече четири години, с над 1 милион убити и ранени руснаци.

"Путин трябва да е непоносимо завистлив към Тръмп," каза политическият анализатор Абас Галямов пред POLITICO . "Това, което Путин обеща да направи в Украйна, Тръмп го свърши за половин час във Венецуела."

Усещането, че Москва е загубила, беше едно от малкото неща, по които независими анализатори изглеждаха съгласни.

Обсъждайки акцията в Каракас в акаунта си в Telegram, националистът-шпионин, превърнал се във войник и военен блогър Игор Гиркин, който в момента е в затвор, написа: "Понасяме още един удар за нашия имидж. Още една държава, която разчиташе на помощта на Русия, не я получи."

Ненадежден съюзник

В продължение на години Русия се опитва да се представя като основна сила в съпротивата срещу американската западна хегемония, създавайки алианс, който е свободно обединен около идеята за общ враг в лицето на Вашингтон. Под ръководството на Путин Русия се представя като главен защитник на този "мултиполярен" свят, който, подобно на Съветския съюз, би трябвало да защитава тези в своя лагер.

При инвазията в Украйна през 2022 г. Москва призова съюзниците си да се присъединят към нея.

Те в голяма степен откликнаха. Иран продаде дронове на Русия. Китай и Индия купиха нейния петрол. Лидерите на страни в Латинска Америка и Африка, с по-малко икономически и военни ресурси, оказаха символична подкрепа, която придаде достоверност на твърдението на Москва, че не е международен изгонен, а има много приятели.

Последните събития обаче показаха, че тези "приятелства" са еднопосочни и изцяло в полза на Москва. Русия, изглежда, няма да се притече на помощ.

Първите, които разбраха, че сближаването с Русия е било загуба на време, бяха арменците. Разсеяна от войната в Украйна, Москва не направи нищо, за да спре Азербайджан да завземе етнически арменския регион Нагорни Карабах при войната през 2023 г. Руският контингент за мироподдържане просто наблюдаваше.

Година по-късно Кремъл беше също толкова безпомощен, докато гледаше разпада на сирийския режим на Башар Асад, който подкрепяше години наред. Русия дори беше принудена да изостави Тартус, важния си средиземноморски пристанищен град.

Допълнително подкопавайки статута си в Близкия изток, Русия не успя да помогне на Иран, когато Израел и САЩ миналата година бомбардираха Ислямската република без ограничения. Русия отдавна е стратегически партньор на Иран в ядрената технология, но не можа да отговори на огромния военен удар по атомните съоръжения на страната.

Сега Венецуела, друг дългогодишен съюзник на Путин, е унижена, като Москва реагира с горделиво осъждане, но без реални действия.

Завистлива Москва

Енергийните и военни връзки на Москва с Каракас са дълбоки. От 1999 г. Русия е доставила военна техника за над 20 милиарда долара, финансирана чрез заеми и частично обезпечена чрез контрол върху венецуелската петролна индустрия, инвестиции, които сега ще бъдат с малка полза за Москва.

Залавянето на Мадуро е особено унизително за руснаците, тъй като в миналото те успяваха да осигурят безопасно убежище на "своите хора", осигуряване на дача след бягството беше сред привилегиите на всеки диктаторски пакт с Русия. Докато сваленият украински лидер Виктор Янукович и Асад получиха убежище в Русия, Мадуро в понеделник се появи в съд в Ню Йорк, облечен в затворническа униформа.

Руски официални лица, както се очаква, осъдиха американската атака. Министерството на външните работи на Русия я определи като "неприемливо нарушение на суверенитета на независима държава", а сенатор Алексей Пушков заяви, че действията на Тръмп бележат връщане към "дивия империализъм на XIX век".

Нарушенията на суверенитета и анахронистичният империализъм, разбира се, са точно това, за което самите руснаци са обвинявани в Украйна.

Имаше и типичното демонстриране на военна сила.

Алексей Журавльов, заместник-председател на парламентарната отбранителна комисия, заяви, че Русия трябва да обмисли предоставянето на Венецуела ракета "Орешник" с ядрен капацитет.

Военният канал "Два майора", който има над 1,2 милиона последователи, публикува в Telegram: "Действията на Вашингтон фактически дават на Москва пълна свобода да решава собствените си въпроси по всякакъв необходим начин."

По-оптимистично настроените кръгове в руския лагер твърдят, че действията на Тръмп в Каракас показват, че международното право е изхвърлено, позволявайки на Москва да оправдае собственото си поведение. Други предполагат, че Тръмп се придържа към доктрината "Монро" от XIX век и ще се задоволи да се съсредоточи върху доминацията в Америка, оставяйки Русия на старите й европейски и централноазиатски сфери на влияние.

В действителност обаче Путин следва модела "силата е право" от години. Това, което е унизително, е, че не е толкова успешен в това, колкото Тръмп.

Доминиращата емоция сред руски националисти изглежда да е завист, както скрита, така и явна.

"Цяла Русия се пита защо не се справяме с враговете си по подобен начин," написа известният ултранаталист Александър Дугин. Русия, според него, трябва да вземе пример от Тръмп.

Проруската говорителка Маргарита Симонян беше още по-ясна, заявявайки, че има причина "да се завижда".

Различни про-Кремъл коментатори отбелязаха също така, че за разлика от Русия, САЩ едва ли ще понесат последствия под формата на международни санкции или "отказване от легитимност".

За мнозина в Русия смелият ход на Тръмп вероятно само потвърждава, а не разрушава техния светоглед, казва Галямов.

Руски официални лица и държавни медии дълго време са обявявали, че светът се управлява от сила, а не от закони. Иронията обаче е, че Тръмп показва, че е по-умел в навигирането на "закона на джунглата" от Путин.

"Самият Путин създаде свят, в който единственото важно е успехът," добави Галямов. "А сега американците показаха как се прави, докато унижението на Путин е очевидно за всички."