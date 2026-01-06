САЩ: Армията е опция за Гренландия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда редица идеи за придобиване на Гренландия от Дания, а използването на американските въоръжени сили „винаги е опция“.

Това заяви Белият дом, предаде АФП.

Тръмп: Имаме нужда от Гренландия

„Президентът Тръмп ясно заяви, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати и е от жизненоважно значение за възпиране на нашите противници в Арктическия регион“, каза прессекретарят Каролайн Ливит.

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

„Президентът и неговият екип обсъждат редица варианти за постигане на тази важна външнополитическа цел и, разбира се, използването на американската армия винаги е вариант, с който разполага върховният главнокомандващ“, добави тя.